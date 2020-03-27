Марина Раскова. Крестная мать «Ночных ведьм» Пять фактов из биографии летчицы, стоявшей у истоков женских авиаполков Великой Отечественной войны Одна из трех первых обладательниц высшей советской награды — звания Героя Советского Союза, участница легендарного сверхдальнего перелета самолета АНТ-34 «Родина», создательница знаменитых женских авиаполков времен Великой Отечественной войны… Все это сказано об одном человеке — Марине Расковой. Она стала тем образцом, который вдохновлял и вдохновляет тысячи девушек воплотить в реальность мечту о небе. Впрочем, сама Марина поначалу совершенно не стремилась стать летчицей, тем более легендарной. Музыкальное наследство У родившейся в семье Михаила и Анны Малининых 28 (15 по ст. ст.) марта 1912 года дочери Марины довольно рано... На чтение: 3 минуты

Пять фактов из биографии летчицы, стоявшей у истоков женских авиаполков Великой Отечественной войны

Одна из трех первых обладательниц высшей советской награды — звания Героя Советского Союза , участница легендарного сверхдальнего перелета самолета АНТ-34 «Родина», создательница знаменитых женских авиаполков времен Великой Отечественной войны… Все это сказано об одном человеке — Марине Расковой. Она стала тем образцом, который вдохновлял и вдохновляет тысячи девушек воплотить в реальность мечту о небе. Впрочем, сама Марина поначалу совершенно не стремилась стать летчицей, тем более легендарной.

Музыкальное наследство

У родившейся в семье Михаила и Анны Малининых 28 (15 по ст. ст.) марта 1912 года дочери Марины довольно рано обнаружили абсолютный слух. В этом не было ничего удивительного, ведь семья была музыкальной: отец довольно долго служил на оперных подмостках, был артистом знаменитой Частной оперы под патронатом купца Саввы Мамонтова, а мать, хоть и была преподавателем французского, тоже отличалась тонким знанием музыки. И поначалу девочке прочили вокальную карьеру; во всяком случае, ее рано отдали в Пушкинскую музыкальную школу, а позднее она сумела поступить на детское отделение Московской консерватории. Но гибель отца в 1919 году и небольшие заработки матери привели к тому, что сразу после окончания девятилетней школы Марина вынуждена была идти зарабатывать. В 1928 году она устроилась практиканткой в лабораторию Бутырского анилинокрасочного завода, а после сдачи квалификации получила должность химика-лаборанта-аналитика. На заводе она и познакомилась с будущим мужем — Сергеем Расковым, за которого через год вышла замуж, а уже в 1930-м в их семье появилась дочь Таня.

Роман и Марина Малинины и их мать Анна Малинина, 1913 год

Источник: biography.wikireading.ru

Дорога в облака

Будучи неплохим чертежником, Марина, взявшая фамилию мужа, подрабатывала, делая дома чертежи на заказ, которые ей время от времени приносил старший брат Роман. Именно через него в 1932 году ей и передали предложение занять место лаборанта аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. И если поначалу никакого стремления в небо у молодой лаборантки не было, то после назначения на должность начальника лаборатории легендарного штурмана и участника сверхдальних перелетов Александра Белякова ситуация поменялась. Марина Раскова, как вспоминали и она сама, и ее мать, почувствовала увлеченность начальника небом и стала проявлять заметный интерес к штурманскому делу. А вскоре поступила на заочное отделение Ленинградского авиационного института, готовившего специалистов гражданской авиации. В 1934 году она получила штурманскую специальность, а годом позже прошла обучение летному делу в Центральном аэроклубе в Москве, получив вторую летную специальность.

Марина Раскова перед парашютным прыжком в лагере Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, 1934 год

Источник: wikireading.ru

Рекордсменка Раскова

Именно как член московского аэроклуба Марина Раскова стала участницей своего первого рекордного полета. В августе 1935 года ее как штурмана и летчика, уже имевшего неплохой опыт (в мае Расковой даже было доверено сидеть за штурвалом одного из самолетов, участвовавших в параде и пролетавшего над Красной площадью ), пригласили участвовать в единственном в истории мировой авиации групповом женском перелете. На шести легких самолетах АИР-6 конструкции Александра Яковлева женская команда под руководством Агнессы Кадацкой перелетела из Ленинграда в Москву. 25 июля 1937 года на таком же АИР-6, как и два года назад, она участвовала в групповой воздушной гонке по маршруту Москва – Севастополь – Москва, а всего через три месяца, 24 октября в качестве штурмана вместе с летчицей Валентиной Гризодубовой совершила дальний перелет Москва – Актюбинск на легком гоночном самолете АИР-12. Женский экипаж за 7 часов 23 минуты преодолел без посадки 1444 км, что вдвое превысило прежний международный рекорд. А 2 июля 1938 года Марина Раскова в качестве штурмана-радиста участвовала в рекордном беспосадочном перелете по маршруту Севастополь – Киев – Новгород – Архангельск на самолете-амфибии МП-1 — пассажирском варианте морского разведчика МБР-2. Экипаж под командованием летчицы Полины Осипенко и со вторым пилотом Верой Ломако преодолел расстояние в 2416 км за 10 часов 33 минуты, поставив сразу два мировых рекорда: скорости и времени беспосадочного перелета.

Экипаж гидросамолета МП-1 (снизу вверх) Полина Осипенко, Марина Раскова и Вера Ломако возвращается в Москву после рекордного перелета на по маршруту Севастополь-Архангельск, 1938 год

Источник: wikireading.ru

Сверхдальняя «Родина»

Главным авиационным рекордом Марины Расковой, который прославил ее имя на весь Советский Союз, стал сверхдальний перелет женского военного экипажа на самолете «Родина». В это воздушное путешествие Марина отправилась с двумя уже хорошо знакомыми ей по предыдущим рекордным перелетам летчицами — командиром экипажа Валентиной Гризодубовой и вторым пилотом Полиной Осипенко. Полет стал во многом экстремальным, отчего и завершился вынужденной посадкой в тайге неподалеку от поселка Керби, но самые тяжелые испытания выпали на долю именно Расковой. Перед тем как идти на вынужденную, командир «Родины» приказала Марине прыгать с парашютом: штурманская кабина находилась в носовой части самолета и наверняка пострадала бы при жесткой посадке, а перехода из нее в основную часть фюзеляжа не было. В итоге штурман Раскова десять дней блуждала по тайге, имея при себе только две плитки шоколада и пистолет, стрельбой из которого она отпугивала медведей. К тому же во время приземления летчица потеряла один унт и вынуждена была сооружать обувку из подручных материалов.

Штурман-радист «Родины» Марина Раскова занимает место в штурманской кабине, 24 сентября 1938 года

Источник: авиару.рф

Не долетевшая до войны

Пройдя курс реабилитации после перелета, Марина Раскова возглавила Управление международных линий СССР, одновременно оставаясь в кадрах НКВД. В контрразведке она служила с 1937 года, а в 1940 году была назначена уполномоченным во 2 отделение 4 отдела ГУГБ НКВД СССР по контрразведывательному обеспечению авиации. После начала Великой Отечественной войны легендарная летчица, которой благоволил Сталин , добилась разрешения на создание женских авиачастей. 15 октября 1941 года по приказу наркома обороны Раскова начала формирование трех авиаполков: 586-го истребительного, 588-го ночного бомбардировочного и 587-го бомбардировочного, причем последний она сама же и возглавила. Этот полк поначалу учился летать на легких бомбардировщиках Су-2, но когда в апреле 1942-го первые 16 экипажей закончили обучение, эти самолеты уже практически перестали применяться в бомбардировочных частях, и девушкам пришлось переучиваться на пикирующие бомбардировщики Пе-2. На одном из них 4 января по пути из Энгельса на фронт и разбилась майор ВВС Марина Раскова. Весь личный состав со всеми самолетами уже перелетел к месту базирования под Сталинград, а командир полка осталась принимать после ремонта последние три машины. Во время полета в густой облачности ее Пе-2 врезался в крутой берег Волги; весь экипаж погиб. Прах Марины Расковой был торжественно захоронен в Кремлевской стене 12 января 1943 года, а среди тех, кто нес погребальную урну, был и маршал Советского Союза Семен Буденный .

Вынос урны с прахом Марины Расковой на Красную площадь, 12 января 1943 года. На переднем плане (справа налево): командующий кавалерией Красной армии маршал Советского Союза Семен Буденный, командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев, секретарь ЦК и МК ВКП(б) Александр Щербаков, начальник Главного управления формирования и укомплектования ВВС генерал-майор авиации Алексей Никитин и народный комиссар авиационной промышленности Алексей Шахурин

Источник: flickr.com

Обложка: Портрет Марины Расковой (фрагмент) работы художника Юрия Бирюкова, 2014 год. Источник: vkr-veteran.com

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