Краткий курс истории. Маршал Рокоссовский Маршал СССР и Польши, дважды Герой Советского Союза На чтение: 1 минута

3 августа 1968 года не стало выдающегося советского полководца Константина Константиновича Рокоссовского.

Нет худшего в Красной Армии преступления, кроме измены и отказа от службы, как рукоприкладство, матерщина и грубость, то есть случаи унижения достоинства человека.

- Рокоссовский К. К.

До 1941 года

Константин Константинович (Ксаверьевич) родился 21 декабря 1896 года в Царстве Польском, входившем тогда в состав Российской империи. Рокоссовский вспоминал, что с детства увлекался военной тематикой. На фронты Первой мировой войны отправился добровольцем. Дослужился до унтер-офицера, был награжден Георгиевскими медалями III и IV степени и Георгиевским крестом IV степени. С октября 1917 года участвовал в Гражданской войне на стороне красных. За операции против Колчака и Унгерна был награжден двумя орденами Красного Знамени. Кроме того, вышестоящим командованием Рокоссовский в качестве командира полка был отмечен крайне положительно. Третий орден Красной Звезды он получил за участие в боях на КВЖД, к тому моменту будущий маршал уже окончил военные курсы и командовал кавалерийской бригадой. Так Рокоссовский продолжал продвигаться по карьерной лестнице, служил на Дальнем Востоке, однако в 1937 году был арестован по ложному обвинению. Освобожден и восстановлен в войсках в 1940-м.

Защитник Москвы

В начале Великой Отечественной войны Рокоссовскому было 44 года, и он в звании генерал-майора командовал 9-м механизированным корпусом в Киевском особом военном округе. Во время наступления гитлеровцев на Москву он руководил обороной северо-западного направления. Организовал успешное контрнаступление советских войск на Солнечногорском и Истринском направлениях, в результате чего были разгромлены ударные группировки немцев, пытавшихся обойти столицу СССР, а вермахт потерпел первое поражение во Второй мировой войне. Командующий в то время Западным фронтом Г. К. Жуков исключительно высоко отозвался о Рокоссовском как об организаторе обороны на этом участке фронта, а также о его личных воинских качествах. Однако имя выдающегося участника обороны Москвы сами москвичи узнали не сразу: в первые месяцы в сводках новостей оно скрывалось просто за буквой «Р».

Талант и упорство

В июле 1941 года, когда немцы прорывались по направлению к Воронежу, Рокоссовского назначили командующим Брянским фронтом. Контрударом Рокоссовский сорвал прорыв немцев в сторону Ельца. Он вообще, как говорили, обладал даром предвидения в отношении действий противника и, кроме того, умел одинаково хорошо провести как наступательную, так и оборонительную операцию. Именно талант Рокоссовского способствовал окружению 300-тысячной группировки немецкого генерала Паулюса под Сталинградом, успешной обороне на Курской дуге, освобождению в ходе наступления территории от Гомеля до Киева и т. д. Рокоссовский с конца 1943 года и до конца войны последовательно командовал Белорусским, 1-м Белорусским и 2-м Белорусским фронтами. Звание Маршала Советского Союза было присвоено Константину Константиновичу Рокоссовскому за блестящие действия в ходе осуществления сложнейшей наступательной операции «Багратион». В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий по руководству операциями фронтов Рокоссовскому было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году маршала удостоили второй медали «Золотая Звезда» . И если принимал Парад Победы в Москве Г. К. Жуков, то командовал парадом – К. Рокоссовский. После войны он занимал различные государственные должности, в том числе был министром Национальной обороны Польши и заместителем министра обороны СССР.