Краткий курс истории. Маршал Конев
28 декабря 1897 года родился известный полководец, Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г. и 1945 г.) Иван Степанович Конев. Начало службы Родители Ивана Степановича были крестьянами из Вологодской губернии. В 1912 году он оканчивает земское училище и работает сезонным рабочим в лесном хозяйстве. Карьера будущего маршала началась в 1916 году: он направляется в учебную артиллерийскую команду, а оттуда – в действующую армию. В 1918-м Конев возвращается в родные места, становится членом партии большевиков и избирается уездным военным комиссаром. Конев воюет против белогвардейцев и японских интервентов в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В эти годы он...
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28 декабря 1897 года родился известный полководец, Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г. и 1945 г.) Иван Степанович Конев.
Начало службы
Родители Ивана Степановича были крестьянами из Вологодской губернии. В 1912 году он оканчивает земское училище и работает сезонным рабочим в лесном хозяйстве. Карьера будущего маршала началась в 1916 году: он направляется в учебную артиллерийскую команду, а оттуда – в действующую армию. В 1918-м Конев возвращается в родные места, становится членом партии большевиков и избирается уездным военным комиссаром. Конев воюет против белогвардейцев и японских интервентов в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В эти годы он зарекомендовал себя как активный и грамотный политработник. В 1921 году, делегат Х съезда РКП(б), Иван Конев принимает участие в подавлении Кронштадского мятежа. После войны он продолжает службу: в 1924-м по рекомендации К. Е. Ворошилова он поступает на курсы высшего комсостава Военной академии им. М.И. Фрунзе, а в 1934 году заканчивает и особый факультет той же академии. В марте 1939 года Иван Степанович – уже командарм 2-го ранга.
И.С. Конев. Источник: http://100.histrf.ru
«Генерал Вперед»
Начало войны Конев встречает командующим 19-й армии и проводит ряд успешных военных операций. Бои под Смоленском высоко отмечаются командованием, и ему присваивается звание генерал-полковника. Но события, проходящие на Западным фронтом (сентябрь-октябрь 1941 г.), которым он командовал, чуть не поставила точку в его военной карьере. Под Вязьмой войска Конева по сути были разгромлены, и Иван Степанович практически стал крайним в осенних неудачах Красной армии. Судьбу Конева спас Г.К. Жуков, который убедил Сталина позволить генералу продолжить службу. Время показало, что это было правильным решением.
Войска Калининского фронта, которым командовал И.С. Конев, разгромили немцев под Москвой, освободили Калинин и отбросили врага на 250 км. Проявили себя войска Конева и на Курской дуге. Но особый талант полководца Конева проявился при проведении Корсунь-Шевченковской операции. Именно эта операция стала называться «Сталинград на Днепре», а Конев в результате стал Маршалом Советского Союза. Не менее яркими достижениями стали победы в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. За свои блестящие победы И.С. Конев получил прозвище «Генерал Вперед».
Г.К. Жуков и И.С.Конев на Курской дуге. Источник: http://100.histrf.ru
«Ход Конем»
Его военные и организационные способности были востребованы и после войны. Свой богатый опыт он успешно применял для обучения и воспитания солдат и офицеров. Уже в 1945 году он возглавляет группу войск в Австрии, которая была разделена на четыре оккупационные зоны, и ему наряду с общими вопросами приходилось решать и проблемы дипломатического плана. И везде Ивану Степановичу удавалось добиваться положительных для себя и страны решений. В руководстве это даже стали называть «Ход Конем».
С 1946 года Конев возглавляет сухопутные войска и становится заместителем военного министра СССР. В 1953 году он вместе с другими военачальниками принял участие в отстранении Берии от власти и подписывал ему смертный приговор за измену. В мае 1960 года он во главе Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского договора. Жизненный путь И.С. Конева закончился 21 мая 1973 года. Прах его покоится в Кремлёвской стене на Красной площади.
И.С. Конев на параде Победы. Источник: Источник: http://100.histrf.ru
Фото обложки: http://russian7.ru