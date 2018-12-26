Краткий курс истории. Маршал Конев 28 декабря 1897 года родился известный полководец, Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г. и 1945 г.) Иван Степанович Конев. Начало службы Родители Ивана Степановича были крестьянами из Вологодской губернии. В 1912 году он оканчивает земское училище и работает сезонным рабочим в лесном хозяйстве. Карьера будущего маршала началась в 1916 году: он направляется в учебную артиллерийскую команду, а оттуда – в действующую армию. В 1918-м Конев возвращается в родные места, становится членом партии большевиков и избирается уездным военным комиссаром. Конев воюет против белогвардейцев и японских интервентов в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В эти годы он... На чтение: 1 минута

28 декабря 1897 года родился известный полководец, Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г. и 1945 г.) Иван Степанович Конев.

Начало службы

Родители Ивана Степановича были крестьянами из Вологодской губернии. В 1912 году он оканчивает земское училище и работает сезонным рабочим в лесном хозяйстве. Карьера будущего маршала началась в 1916 году: он направляется в учебную артиллерийскую команду, а оттуда – в действующую армию. В 1918-м Конев возвращается в родные места, становится членом партии большевиков и избирается уездным военным комиссаром. Конев воюет против белогвардейцев и японских интервентов в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В эти годы он зарекомендовал себя как активный и грамотный политработник. В 1921 году, делегат Х съезда РКП(б), Иван Конев принимает участие в подавлении Кронштадского мятежа. После войны он продолжает службу: в 1924-м по рекомендации К. Е. Ворошилова он поступает на курсы высшего комсостава Военной академии им. М.И. Фрунзе, а в 1934 году заканчивает и особый факультет той же академии. В марте 1939 года Иван Степанович – уже командарм 2-го ранга.

И.С. Конев. Источник: http://100.histrf.ru

«Генерал Вперед»

Начало войны Конев встречает командующим 19-й армии и проводит ряд успешных военных операций. Бои под Смоленском высоко отмечаются командованием, и ему присваивается звание генерал-полковника. Но события, проходящие на Западным фронтом (сентябрь-октябрь 1941 г.), которым он командовал, чуть не поставила точку в его военной карьере. Под Вязьмой войска Конева по сути были разгромлены, и Иван Степанович практически стал крайним в осенних неудачах Красной армии. Судьбу Конева спас Г.К. Жуков , который убедил Сталина позволить генералу продолжить службу. Время показало, что это было правильным решением.

Войска Калининского фронта, которым командовал И.С. Конев, разгромили немцев под Москвой, освободили Калинин и отбросили врага на 250 км. Проявили себя войска Конева и на Курской дуге. Но особый талант полководца Конева проявился при проведении Корсунь-Шевченковской операции. Именно эта операция стала называться «Сталинград на Днепре», а Конев в результате стал Маршалом Советского Союза. Не менее яркими достижениями стали победы в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. За свои блестящие победы И.С. Конев получил прозвище «Генерал Вперед».

Г.К. Жуков и И.С.Конев на Курской дуге. Источник: http://100.histrf.ru

«Ход Конем»

Его военные и организационные способности были востребованы и после войны. Свой богатый опыт он успешно применял для обучения и воспитания солдат и офицеров. Уже в 1945 году он возглавляет группу войск в Австрии, которая была разделена на четыре оккупационные зоны, и ему наряду с общими вопросами приходилось решать и проблемы дипломатического плана. И везде Ивану Степановичу удавалось добиваться положительных для себя и страны решений. В руководстве это даже стали называть «Ход Конем».

С 1946 года Конев возглавляет сухопутные войска и становится заместителем военного министра СССР. В 1953 году он вместе с другими военачальниками принял участие в отстранении Берии от власти и подписывал ему смертный приговор за измену. В мае 1960 года он во главе Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского договора. Жизненный путь И.С. Конева закончился 21 мая 1973 года. Прах его покоится в Кремлёвской стене на Красной площади.

И.С. Конев на параде Победы. Источник: Источник: http://100.histrf.ru

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