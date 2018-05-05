Батальон – бригада – корпус. Чехословацкие войска на советско-германском фронте Первой иностранной воинской частью, сформированной на территории СССР и вступившей в бой на советско-германском фронте, стал Чехословацкий отдельный пехотный батальон. Еще до 22 июня 1941 года представители СССР и находившегося в Лондоне эмигрантского правительства Чехословакии вели секретные переговоры на предмет формирования на советской территории чехословацких воинских частей на случай войны СССР с Германией. Когда эта война началась, стороны быстро достигли соответствующих договоренностей, зафиксированных в июле – сентябре в специальных соглашениях. Командование этих частей назначалось чехословацким правительством по согласованию с советской стороной, но действовать они должны были под руководством советского верховного военного командования. Финансирование осуществлялось за счет кредита, предоставленного советским правительством. В... На чтение: 2 минуты

Первой иностранной воинской частью, сформированной на территории СССР и вступившей в бой на советско-германском фронте, стал Чехословацкий отдельный пехотный батальон.

Еще до 22 июня 1941 года представители СССР и находившегося в Лондоне эмигрантского правительства Чехословакии вели секретные переговоры на предмет формирования на советской территории чехословацких воинских частей на случай войны СССР с Германией. Когда эта война началась, стороны быстро достигли соответствующих договоренностей, зафиксированных в июле – сентябре в специальных соглашениях. Командование этих частей назначалось чехословацким правительством по согласованию с советской стороной, но действовать они должны были под руководством советского верховного военного командования. Финансирование осуществлялось за счет кредита, предоставленного советским правительством.

В январе 1942 года в Бузулуке Чкаловской (совр. Оренбургской) области началось формирование 1-го отдельного чехословацкого батальона. Костяком части стали интернированные Красной Армией в сентябре 1939 года в восточных районах Польши чехословацкие военнослужащие, которые бежали туда после оккупации их страны Германией. К их числу относился подполковник Людвик Свобода, назначенный командиром батальона (в чехословацкой армии он занимал аналогичную должность). Комплектование батальона происходило в основном за счет граждан Чехословакии, оказавшихся в СССР или служивших в германской, венгерской и словацкой армиях и попавших в плен. Разрешено было поступать на службу советским гражданам чешской и словацкой национальностей. Призывались украинцы и русины из Подкарпатской Руси (Закарпатья), входившей в состав довоенной Чехословакии.

Генерал, командир I Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода выступает перед солдатами и офицерами корпуса

Батальон был обучен при активном участии советских инструкторов, на основе советских уставов, вооружен советским оружием. По завершении подготовки Свобода обратился к Сталину с просьбой отправить батальон на фронт.

Боевое крещение батальон (979 человек) принял в марте 1943 года на Воронежском фронте в районе деревни Соколово, что под Харьковом. Там в это время шли тяжелые бои с наступавшими гитлеровскими войсками. С 8 по 13 марта чехословацкие воины плечо к плечу с советскими солдатами мужественно отражали многочисленные атаки противника и лишь из-за угрозы окружения по приказу отступили.

Батальон понес тяжелые потери (только убитыми – 153 человека), но его воинское мастерство и сила духа были по достоинству оценены советским правительством. Надпоручику Отакару Ярошу первому из иностранных граждан было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Свобода, ставший к тому времени полковником, был награжден орденом Ленина. Еще 84 чехословацких воина получили советские правительственные награды.

Отакар Ярош

На основе 1-го батальона и находившегося в Бузулуке запасного полка (в основном из подкарпатских русинов) была сформирована 1-я чехословацкая пехотная бригада. В ноябре 1943 года она отличилась при освобождении Киева. За это она была награждена орденом Суворова II степени и стала первой иностранной воинской частью, получившей советский орден. На рубеже 1943–1944 годов, в ходе Житомирско-Бердичевской операции, чехословаки вновь отличились в ожесточенных боях за город Белая Церковь и были отмечены орденом Богдана Хмельницкого I степени.

Переход на сторону Красной Армии в конце 1943 года в районе Мелитополя около 2000 словаков (плюс около 2000 военнопленных словаков), выход советских войск к Волыни, где проживало много этнических чехов, позволили приступить к формированию 2-й отдельной чехословацкой воздушно-десантной бригады, а затем 3-й отдельной чехословацкой бригады. В апреле 1944 года началось создание 1-го чехословацкого армейского корпуса. В конце лета в нем числилось 16 тысяч человек. В корпусе по просьбе его командования проходили службу 350 советских военнослужащих. Сотни чехов и словаков обучались в советских военных училищах. У чехословаков теперь была своя авиация – истребительный авиаполк, а затем смешанная авиадивизия.

В августе 1944 года в Словакии вспыхнуло антифашистское восстание. Советский Союз, как мог, старался помочь повстанцам, естественно активно используя находившиеся под его началом чехословацкие формирования. На контролируемую повстанцами территорию перебазировался чехословацкий авиаполк, за ним последовала 2-я воздушно-десантная бригада. Красная Армия пыталась прорваться на соединение с восставшими. Особо ожесточенные бои развернулись за Дуклинский перевал. В них участвовали и чехословацкие войска, именно здесь 6 октября 1944 года вступив на свою родную землю. Но продвинуться дальше так и не удалось, хотя кровопролитные бои продолжались на этом участке до конца октября.

Чехословацкие войска продолжали сражаться на советско-германском фронте до конца войны. В 1945 году Чехословацкий корпус участвовал в Западно-Карпатской операции, затем в Моравско-Остравской операции. Передовой отряд корпуса на советских танках 10 мая 1945 года вошел в Прагу и провел свой последний крупный бой.

Жители Праги приветствуют воинов чехословацкого корпуса

К концу войны на фронте сражалось 18 087 бойцов корпуса, а вместе с тыловыми и учебными частями его численность составляла 31 725 человек. Потери чехословацких войск в 1943–1945 годах составили 4 011 человек погибшими, пропавшими без вести и умершими от ран (санитарные потери) – 14 202 человека.