От младшего до старшего: как в Красной Армии появились сержанты Может ли армия обходиться без званий? На примере нашей армии, мы поняли, что нет С 1917 года молодая Красная Армия строилась на народных принципах. Это означало, что советские военные были в принципе равны друг другу. Звания стали скорее формальностью, потому их заменили должностью или, как говорили до 1935 года, – категорией военнослужащего. Всё бы хорошо, но со временем эта ситуация стала себя изживать. Не может армия жить без чёткой субординации и единоначалия. Особенно жесткими эти противоречия были в связке «командир – комиссар». Не всегда было понятно, кто из них главнее и в какой ситуации. Об этом мы писали отдельно. Сегодня... На чтение: 2 минуты

Может ли армия обходиться без званий? На примере нашей армии, мы поняли, что нет

С 1917 года молодая Красная Армия строилась на народных принципах. Это означало, что советские военные были в принципе равны друг другу. Звания стали скорее формальностью, потому их заменили должностью или, как говорили до 1935 года, – категорией военнослужащего. Всё бы хорошо, но со временем эта ситуация стала себя изживать. Не может армия жить без чёткой субординации и единоначалия. Особенно жесткими эти противоречия были в связке «командир – комиссар». Не всегда было понятно, кто из них главнее и в какой ситуации. Об этом мы писали отдельно. Сегодня поговорим о том, как и почему в Красную Армию вернули звания для солдат и сержантов.

От десятника – к комоту

В русской армии, а в ранние века – в дружине и московском войске, всегда были младшие командиры. Воевода, князь, генерал и другие командиры высокого ранга не могли следить за всеми солдатами сразу. Звание условного командира отделения прошло большую эволюцию, сначала их называли десятниками, с приходом европейского устава при Петре I десятник стал капралом, затем унтер-офицером. Так бы и продолжалось далее, если бы не революция.

Капралы и сержанты петровских времен

Источник: pinterest.ru

Слом старых порядков затронул не только социальную, культурную и экономическую сферы жизни общества, но и военную. Армия, как известно, один из самых консервативных элементов в организме любого государства. Однако большевики взялись за дело с большой энергией и, в частности, первый наркомвоенмор Л.Д. Троцкий. Да так, что к началу 30-х годов система званий в Красной Армии просто перестала существовать. В пику старым порядкам и «фельдфебельщине» не комильфо было в трудовом государстве и рабоче-крестьянской армии донимать солдат ненужной муштрой. Красный комиссар и красный командир формально считались равными солдату по происхождению и классовой принадлежности, а значит всё стало зависеть лишь от военного таланта каждого конкретного командира и его авторитета перед подчиненными, на основе которого он часто и занимал командную должность. Порочность такого подхода совсем скоро станет ясна для командования РККА.

Царские погоны от рядового до зауряд-прапорщика

Источник: rusempire.ru

Существовала ещё одна сложность. Если с комдивами, комбригами и комкорами всё было примерно понятно: должность равна возглавляемому соединению, то с солдатским и сержантским составом всё было не так просто. Кадровая, формируемая по территориальному признаку Красная Армия первой половины 30-х годов ощущала острую нехватку ефрейторов, сержантов и старшин. И проблема была не просто в отсутствии этих званий, а в качестве подготовки так называемых комотов (командиров отделений). Низкое общее образование и слабая военная квалификация очень усложняли действия малых подразделений на местах. К 1935 году эта проблема стала отчетливой, и от «бесчинства» решено было отказаться.

Сержанты РККА

Источник: pinterest.ru

Так появились постановления ЦИК СССР №19 и СНК СССР №2135 от 22 сентября 1935 года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА и об утверждении Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА». Они были объявлены Приказом Народного комиссара обороны СССР (НКО СССР) №144 от 26 сентября 1935 года. Так в нашу армию вернулись маршалы и командиры всех званий. Была введена и новая военная форма, и соответствующие знаки различия. Однако солдатский и сержантский составы остался без изменений. Комот и старшина продолжали править балом, иногда перемежаясь младшим комвзода.

Возвращение к истокам

В 1937, 1938 и даже 1939 годах последовательно совершенствовалась новая система персональных воинских званий, а армия наконец приступила к всеобщему призыву. Сформировалась окончательная структура воинских подразделений РККА. Призывная массовая армия как никогда требовала «подтянуть» профессиональный уровень сержантского состава. Так 2 ноября 1940 года по итогам Советско-финской войны, согласно приказу НКО №391, наконец появляются привычные нам и сейчас солдатские и сержантские звания.

1- красноармеец; автобат, 2-ефрейтор; артиллерист; 3-мл. сержант, тех служба; 4-сержант, военно-воздушные силы; 5-старший сержант, автобронетанковые войска; 6-старшина, сапер

Источник: forma-odezhda.ru

Несмотря на то, что командование РККА, на наш взгляд, максимально затягивало процедуру реформы персональных званий и должностей сержантского состава, само её проведение оказалось своевременным и нужным. Теперь стандартная сетка званий выглядела так же, как и в наши дни: рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина. Знаки различия были стандартные – петличного типа, с одной продольной полосой, начиная с чина ефрейтора. Сам чин обозначался красными треугольниками – от одного у младшего сержанта и до четырех у старшины. До 1943 года эта ситуация была неизменной. Отметим, что во многом грамотные действия сержантов РККА в первый период Великой Отечественной стали залогом успешных действий небольших подразделений нашей армии. Ведь сержант – это командир танка, орудия, миномета, отделения и так далее.

1 - старшина; 2 - старший сержант; 3 - сержант; 4 - младший сержант; 5 - ефрейтор; 6 - рядовой.

Источник: vedomstva-uniforma.ru

А в январе 1943 года Красная Армия (почти через 100 лет после армии царской) возвращает традиционные погоны с лычками, или, как их называют некоторые, «соплями». Одна лычка – у ефрейтора, три – у сержанта, одна «толстая» лычка – у старшего сержанта. Старшина носит Т-образный галун через весь погон, который позже заменили на одну большую продольную полосу.

Старшина-орденоносец Веденин Алексей Иванович, хорошо видны старшинские погоны обр. 1943 года

Источник: pinterest.ru

В годы войны сержантский состав РККА сделал очень многое не только для приближения Победы, но и для укрепления воинской дисциплины и самих коллективов. Именно в годы войны появился профессиональный советский сержантский состав, на котором держались первичные воинские соединения, отделения и взводы.

Современные солдатские и сержантские звания ВС РФ

Источник: upload.wikimedia.org

Любопытно, что подобная система сержантских званий и знаков различия с небольшими изменениями жива до сих пор. Безусловно, в наши дни уже назрела необходимость усовершенствовать её или даже в корне поменять. Однако даже в таком виде, делая скидку на особенности нашей продолжающей комплектоваться по призывному типу армии, такая система продолжает работать. И решения СНК СССР от 1940 года продолжают спаивать наши современные воинские коллективы и охранять границы.

Обложка: pinterest.ru

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