Кто дольше всех возглавлял СССР? Факты из жизни Михаила Калинина 19 ноября 1875 года родился один из самых знаменитых высших чиновников Советского Союза, но мало что решавший Он всегда был на виду и в то же время всегда оставался как бы в стороне от всего, что происходило в Советском Союзе. Как формальный глава СССР (на Западе его даже называли «красным президентом») Михаил Калинин постоянно мелькал на первых полосах газет, его имя постоянно звучало в радионовостях, но при этом его никогда не воспринимали как человека, стоящего у руля. Он действительно был «всесоюзным старостой»: отвечающим за многое, но ничего не решающим, был готов помочь многим, но не уберег самых близких людей. Помещичья... На чтение: 2 минуты

19 ноября 1875 года родился один из самых знаменитых высших чиновников Советского Союза, но мало что решавший

Он всегда был на виду и в то же время всегда оставался как бы в стороне от всего, что происходило в Советском Союзе. Как формальный глава СССР (на Западе его даже называли «красным президентом») Михаил Калинин постоянно мелькал на первых полосах газет, его имя постоянно звучало в радионовостях, но при этом его никогда не воспринимали как человека, стоящего у руля. Он действительно был «всесоюзным старостой»: отвечающим за многое, но ничего не решающим, был готов помочь многим, но не уберег самых близких людей.

Помещичья библиотека как школа жизни

Родившийся 19 (7 по ст. ст.) ноября 1875 года в семье тверских крестьян, Михаил Калинин очень рано начал работать. Правда, совсем не так, как его отец, отслуживший солдатом, и не так, как мать, тянувшая на себе крестьянское хозяйство. Выпускник земского училища был взят в услужение к помещичьей семье Мордухай-Болтовских, в которой и работал лакеем до 1893 года. За это время смышленый юноша успел всерьез заняться самообразованием: ему разрешалось пользоваться хозяйской библиотекой, которая и стала его главной школой. Как вспоминали его соратники, Калинин и много лет спустя мог ошарашить товарищей по партии своими необыкновенно глубокими знаниями в области прежде всего истории России, поскольку такой уклон имела оказавшаяся в его распоряжении библиотека.

Председатель Президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин в 1942 году

Источник: pinterest.ru

14 арестов Михаила Калинина

В 18 лет Михаил Калинин был вынужден уйти от Мордухай-Болтовских и поступил токарем на Петербургский патронный завод, откуда вскоре перешел на Путиловский. Именно в это время он стал участником нелегальных марксистских кружков, в которых очень быстро выдвинулся на первые роли. Начитанный молодой человек обладал исключительным умением общаться с любой аудиторией и убеждать своих слушателей, что и позволило ему стать успешным агитатором. Вероятно, именно эта партийная «специализация» и уберегла его от серьезных неприятностей с властями: до Февральской революции его 14 раз арестовывали, но никогда срок заключения не был больше нескольких месяцев. Самым серьезным наказанием были ссылки в Ревель и в Олонецкую губернию в начале ХХ века. В Восточную Сибирь Калинин был сослан по приговору в 1916 году, но он сумел сбежать по пути к месту поселения.

Михаил Калинин — ученик токаря Петербургского патронного завода, 1893 год

Источник: wwii.space

Красный президент-рекордсмен

Принимавший активное участие во всех трех революциях – 1905 года , Февральской и Октябрьской – Михаил Калинин очень скоро занял один из высших постов в советской России. В 1919 году его по рекомендации Владимира Ленина выдвинули (некоторые историки считают, что инициатором выдвижения был Лев Троцкий ) на пост председателя Всероссийского Центрального исполнительного комитета — высшего законодательного и распорядительного органа РСФСР, а потом и СССР. После того, как ВЦИК заменили на Президиум Верховного Совета СССР, Калинин просто пересел в новое кресло, не теряя статуса. Так что на посту «красного президента» он оставался дольше всех иных советских политиков – 27 лет, с 1919-го по 1946 год. Лишь за два с половиной месяца до смерти от рака кишечника Калинина, катастрофически страдавшего от болезни, освободили от высокой должности.

Михаил Калинин возле токарного станка на заводе «Вольта» в Ревеле, где он отбывал одну из своих ранних ссылок, 1903 год

Источник: rg.ru

Что мог «всероссийский староста»

Прозвищем «всероссийский староста» Калинина наградил Лев Троцкий в тот момент, когда Михаил Иванович стал главой ВЦИК, — и попал в точку. Одной из важнейших составляющих своей работы тот видел оказание помощи многочисленным просителям, писавшим или приходившим к нему со всех концов Советского Союза. За время своей работы во ВЦИК, а потом и в Президиуме Верховного Совета сначала «всероссийский», а потом и «всесоюзный староста» Калинин сумел принять восемь миллионов посетителей! Во многих случаях ему действительно удавалось помочь просителям, особенно если речь шла о каких-то незначительных, но очень важных для них вопросах. Иногда удавалось решить проблемы и более серьезные, а вот с проблемами политического характера Калинин предпочитал не связываться — настолько, что даже не решился оградить от преследований свою собственную жену Екатерину Лоорберг (правда, чуть позже добился для нее облегчения тюремного режима).

Председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, 1920 год

Источник: pinterest.ru

Главный награждающий СССР

Будучи формальным главой государства, Михаил Калинин выполнял в том числе и обязанности по вручению высших советских наград тем, кто был их удостоен. Объяснялось это просто: в большинстве случаев решения о таких награждениях принимались именно Президиумом Верховного Совета, а вручать ордена приходилось его председателю. В частности, именно Калинин вручал грамоты о присвоении звания и полагавшиеся к ним ордена Ленина первым Героям Советского Союза — летчикам, участвовавшим в спасении челюскинцев , а потом такие вручения стали обыденным делом. Примечательно, что при этом сам Калинин за всю свою жизнь получил лишь несколько наград. В 1944 году он стал Героем Социалистического Труда, трижды награждался орденом Ленина и дважды был удостоен ордена Красного Знамени, а также имел три медали — «За оборону Москвы», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов».

Михаил Калинин (на переднем плане) принимает ходоков в своей приемной ВЦИК

Источник: pinterest.ru

Обложка: pinterest.ru

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