Прорыв на реке Чатырлык Прорыв на реке Чатырлык На чтение: 2 минуты

Вспоминая о Героях Советского Союза, мы редко задумываемся о том, что их могло бы быть намного больше. Множество представлений к высшей степени отличия СССР были не реализованы, а людям, чьи заслуги вполне тянули на геройское звание, вместо этого давали орден или медаль, а то и вовсе ничего не вручали. И сейчас память об их подвигах осталась только на пожелтевших страницах архивных документов. Об этих людях – новая рубрика нашего портала «Настоящий герой».

Комбат из села Тягун

Михаил Сергеевич Осинцев родился 22 декабря 1918 года в селе Тягун современного Кытмановского района Алтайского края. Двадцатилетним, в октябре 1939-го, он был призван в армию.

В ноябре 1941 года Осинцев был направлен на фронт Великой Отечественной войны, находился в действующей армии до самого конца войны. Оборонял Ленинград, был дважды ранен, в том числе тяжело – в августе 1942-го на Синявинских высотах. После излечения он стал командиром батальона, который сражался под Сталинградом. В составе 24-й гвардейской стрелковой дивизии освобождал Ростовскую область, Донбасс, форсировал Днепро-Бугский лиман, штурмом брал Кинбурнскую косу.

К своей первой награде (если не считать медали «За оборону Сталинграда») командир батальона 72-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитан Осинцев был представлен в марте 1944 года за успешные действия при штурме высоты в октябре 1943 года и дальнейшем наступлении, во время которых противник потерял около 400 солдат и офицеров.

Евпатория наша!

Но по-настоящему звёздным часом для Осинцева могло бы стать освобождение Крыма – важнейшего стратегического плацдарма на Чёрном море. Действия 24-й гвардейской стрелковой дивизии золотыми буквами вписаны в истории этой успешнейшей операции наших войск. 8-10 апреля 1944 года они прорвали немецкую оборону на Перекопском перешейке и устремились вглубь полуострова. Перед 24-й гвардейской была поставлена важная задача – прорвать вражеские рубежи на реке Чатырлык и освободить город Евпаторию.

Батальон Осинцева в те дни действовал на автомашинах в составе отдельного передового отряда с девятью танками, артиллерийским полком и двумя приданными дивизионами. Сломив ожесточённое сопротивление врага на реке Чатырлык, пехотинцы стремительно продвинулись вперёд. На пути к Евпатории батальон столкнулся с отступающей немецкой колонной, и с ходу принял бой, разрезав её на две части. Одна из этих частей была рассеяна по степи, а вторая была вынуждена в панике отступить к городу. Преследуя её, Осинцев со своими бойцами ворвался на улицы Евпатории, внеся решающий вклад в освобождение этого населённого пункта. К 9 часам утра 13 апреля 1944 года город, превратившийся в руины за годы оккупации, был окончательно очищен от противника. Противник понёс огромные потери.

Только лишь орден Суворова

Командование высоко оценило действия 42-й гвардейской стрелковой дивизии, присвоив ей почётное наименование «Евпаторийской». Десятки бойцов и командиров были представлены к государственным наградам за отличия в боях. Однако никто из них не был удостоен звания Героя Советского Союза. К высшей степени отличия был представлен гвардии капитан Осинцев, однако вышестоящее командование приняло решение наградить его орденом Суворова 3-й степени – наградой уважаемой, редкой, полководческой, но по статусу стоящаей ниже Геройской Звезды.

Возможно, евпаторийские бои посчитали вторичными по сравнению с севастопольскими – именно на освободителей главной военно-морской базы пришлась львиная доля наград, пяти воинам дивизии тогда было присвоено звание Героя Советского Союза, четырём из них посмертно.

После освобождения Крыма 42-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена в Ельню Смоленской области, а оттуда маршем вышла к Прибалтике. Исключительно успешно она действовала во время Шяуляйской, Мемельской и Восточно-Прусской операций, при штурме Кёнигсберга, боях на Земландском полуострове. В составе своей дивизии Осинцев сражался до самого последнего дня войны, пока немецкие войска на косе Фрише-Нерунг 9 мая 1945 года не сложили оружие.

Славный боевой путь комбата Осинцева, ставшего к концу войны гвардии майором, был отмечен многими орденами – Суворова 3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды. Второй орден Красной Звезды он получил уже после войны за 15 лет беспорочной службы в Вооружённых Силах СССР, а в 1985 году в ознаменование 40-летия Победы был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.

Осинцев закончил службу в звании гвардии подполковника. Находясь в отставке, он жил в Смоленске, до выхода на пенсию работал начальником охраны на Смоленском льнокомбинате. Михаил Сергеевич ушёл из жизни 9 декабря 1998 года, немного не дожив до своего восьмидесятилетия.