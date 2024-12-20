ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОЖДЬ НАД ЛЕНИНГРАДОМ Артобстрелы и авианалёты в документах МПВО НКВД, воспоминаниях, дневниках очевидцев и фотографиях 1941–1944 гг.

Блокада Ленинграда вошла в мировую историю как пример героизма мирного населения в тяжелейших условиях. 750 тысяч мирных граждан погибли от голода в осаждённом нацистами городе. Однако массовой гибели ленинградцев от голода предшествовали три месяца интенсивных авианалётов и артобстрелов города.

Нацистские лётчики, выполняя бесчеловечный приказ своего командования «сделать город непригодным для жилья и неспособным к обороне», бомбами уничтожали целые дома вместе с мирными жителями. Сотни зажигательных бомб вызывали пожары, нарушали работу городских служб и, что самое главное — постоянные воздушные тревоги физически и душевно изматывали ленинградцев. Артобстрелы продолжались вплоть до 22 января 1944 года.

80 лет спустя Город-герой Ленинград восстановлен благодаря самоотверженному труду послевоенных поколений и снова поражает мир своей красотой.

Находясь в центре прекрасного Санкт-Петербурга, сложно представить масштабы разрушений, гибели людей и постоянного психологического напряжения, в котором с сентября 1941 года по январь 1944 год жили, работа - ли и сражались ленинградцы.

Задача книги «Железный дождь над Ленинградом» — хотя бы частично восполнить этот пробел в истории нашего города.

Посвящается всем, кто был в блокаде Ленинграда; всем, кто защищал Ленинград и сражался, чтобы разорвать блокадное кольцо; и всем, кто восстановил город после войны.

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