Подвиг героев-панфиловцев 16 ноября 1941 г. – подвиг героев-панфиловцев. На чтение: 1 минута

16 ноября 1941 г. началось новое германское наступление на Москву. После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на советскую 316-ю дивизию генерала И.В. Панфилова силами 2 и 11-й танковых дивизий. В панфиловской дивизии после октябрьских боев почти не осталось средств противотанковой обороны. Так 1075-й стрелковый полк, оборонявшийся на наиболее танкоопасном направлении, располагал всего двумя 76-мм орудиями и 4-мя противотанковыми ружьями (ПТР). Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у разъезда Дубосеково и д. Петелино. Обе роты проявили себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью.

Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым. В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошёл в историю как подвиг 28 панфиловцев. 28-ми участникам этого боя, которых всех тогда считали погибшими, было присвоено звание Героев Советского Союза.

Уже 18 ноября 1941 г. 316-я дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую и награждена орденом «Красного Знамени». В этот день погиб в бою у д. Гусенево ее легендарный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Постановлением ГКО от 23 ноября 1941 г. дивизии было присвоено его имя. 8-я гвардейская Панфиловская дивизия, вместе с другими соединениями Западного фронта, выполнила поставленную перед ней задачу – не дала противнику выйти к Москве, выиграла время необходимое для подхода резервов, прикрывших столицу.