Как пушки XIX века защищали Москву в 1941 году В сентябре 1941 года началась битва за Москву, ставшая одной из самых драматичных и героических страниц Великой Отечественной войны. Событие, о котором мы вам сегодня расскажем, происходило в трудные дни обороны столицы на участке Солнечногорск – Красная Поляна Прогнозы на «Тайфун» Гитлеровское наступление на Москву началось 30 сентября. Враг планировал завершить всю операцию на Восточном фронте за три-четыре месяца, но упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском задержало наступление фашистской армии до конца осени. Новый приказ германского командования требовал захватить столицу до первых холодов, так как армия не была подготовлена к ведению боевых действий в зимних условиях. Новые планы получили название... На чтение: 2 минуты

В сентябре 1941 года началась битва за Москву, ставшая одной из самых драматичных и героических страниц Великой Отечественной войны. Событие, о котором мы вам сегодня расскажем, происходило в трудные дни обороны столицы на участке Солнечногорск – Красная Поляна

Прогнозы на «Тайфун»

Гитлеровское наступление на Москву началось 30 сентября. Враг планировал завершить всю операцию на Восточном фронте за три-четыре месяца, но упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском задержало наступление фашистской армии до конца осени. Новый приказ германского командования требовал захватить столицу до первых холодов, так как армия не была подготовлена к ведению боевых действий в зимних условиях. Новые планы получили название «Тайфун», а к реализации намеченного привлекалась группа армий «Центр».

6-дюймовая пушка образца 1877 года

Источник: upload.wikimedia.org

Немцы не успели до холодов захватить Москву, измотанные и обессилевшие, они вынуждены были отступать, а ведь уже видели в бинокли звёзды на Кремлёвских башнях. Для советских войск начинался новый этап войны – путь к Победе.

Но в октябре 1941 года под Москвой обстановка сложилась очень сложная, она требовала чрезвычайного напряжения сил и резервов. Особенно тяжело было на оборонительном участке Солнечногорск – Красная Поляна, где сражалась обескровленная непрерывными боями 16-я армия Константина Константиновича Рокоссовского . Командующий обратился к Г.К. Жукову с просьбой помочь, армия крайне нуждалась в противотанковой артиллерии. Однако последовал отказ, так как резервов у фронта не было. Дело дошло до Верховного Главнокомандующего. Сталин тоже отказал, но упомянул, что в Москве есть Военная артиллерийская академия с опытными артиллеристами, и велел в течение суток доложить о возможном решении проблемы.

Генерал К.К. Рокоссовский под Москвой

Источник: pinterest.ru

Надо отметить, что к тому времени вся учебная матчасть академии была эвакуирована в Самарканд. Но среди оставшихся в Москве офицеров и сотрудников академии нашелся старожил, который и помог найти решение. Бывалый артиллерист сообщил, что на старых складах остались законсервированные пушки, которые участвовали ещё в боях Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Правда, пушки эти служили музейными экспонатами и были приписаны к Военно-артиллерийской академии имени Дзержинского.

Всё для победы

Старый специалист рассказал, где в Подмосковье хранятся старые гаубицы, где можно достать необходимые для них шестидюймовые снаряды. Эти старые осадные орудия были сильно изношены. Их использовали еще при освобождении Болгарии от турецкого ига, а затем и в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Отслужив своё, они долгие годы числились на балансе Мытищинского арсенала, где хранились в глубокой консервации. Царские пушки оказались вполне боеспособными. В действительности стрельба из них была уже небезопасна, но до 10 выстрелов они выдержать могли. Орудийные расчёты были сформированы из преподавателей академии и учеников 10 класса специальной артиллерийской школы. Всего было подготовлено несколько десятков старинных пушек. Эти орудия не имели прицелов, их решено было наводить на цель через ствол и стрелять прямой наводкой.

6-дюймовая пушка образца 1877 года

Источник: pinterest.ru

Пушки были подготовлены и отправлены на участок фронта Солнечногорск – Красная Поляна. Орудия для удобства закопали по ступицы в землю и стали дожидаться гитлеровских танков.

Снова в бою

Несколько орудийных расчетов встретили танки противника дружными залпами. Артиллеристы подпустили танки на 500-600 метров и открыли огонь. Действия старинных орудий мало походили на разрывы современных снарядов. Немцы вначале приняли разрывы вековых снарядов за действия противотанковых мин. На самом деле «мины» были очень большой мощности, и 40-килограммовый снаряд, взрывавшийся возле танка, легко переворачивал его или ставил на попа. Потом гитлеровцы разобрались, что по ним всё-таки бьют из пушек. От прямого попадания снаряда башню танка срывало и отбрасывало на десятки метров, а снаряд, попадавший в корпус, прошивал танк насквозь. Германские танкисты такого не ожидали. Была потеряна танковая рота (15 танков), и железный батальон стал отступать. Смена маршрута тоже не принесла пользы, их встретили другие орудия. Наступление противника было приостановлено. Пока гитлеровцы разбирались, что за новое противотанковое оружие применяют русские, армия Рокоссовского смогла выиграть столь необходимые дни для укрепления обороны. Уже 5 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление и погнали фашистов на Запад. Так в ходе Великой Отечественной войны пригодилось оружие, изготовленное русскими оружейными мастерами ещё в XIX веке.

Обложка: orthodoxmoscow.ru

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