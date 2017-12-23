Как Кремль прятали от фашистов В годы Второй мировой войны из-за воздушных бомбардировок множество населенных пунктов были просто стерты с лица земли. Так произошло с Киевом, Смоленском и многими другими городами в Советском Союзе. Такая же участь ожидала и Москву, тем более что немцы хорошо подготовились к этим операциям – были сделаны специальные карты, фотоснимки… Но когда пришло время бомбардировок, немецкие асы неожиданно обнаружили, что в Москве «исчезли» многие известные здания. Уже в первые дни войны были срочно приняты меры по маскировке Кремля и прилегающих территорий. Задачу возложили на группу архитекторов под руководством академика Бориса Иофана. Тот самый Иофан – не только автор грандиозного, но... На чтение: 1 минута

В годы Второй мировой войны из-за воздушных бомбардировок множество населенных пунктов были просто стерты с лица земли. Так произошло с Киевом, Смоленском и многими другими городами в Советском Союзе. Такая же участь ожидала и Москву, тем более что немцы хорошо подготовились к этим операциям – были сделаны специальные карты, фотоснимки… Но когда пришло время бомбардировок, немецкие асы неожиданно обнаружили, что в Москве «исчезли» многие известные здания.

Уже в первые дни войны были срочно приняты меры по маскировке Кремля и прилегающих территорий. Задачу возложили на группу архитекторов под руководством академика Бориса Иофана. Тот самый Иофан – не только автор грандиозного, но неосуществленного проекта Дворца Советов: в июне 1941 года талантливый архитектор предложил фантастический план, который помог спрятать от врага святые для нашего народа места.

Всего за месяц Московский Кремль превратился в невидимку. По плану все кресты на соборах и звезды на башнях были зачехлены, купола соборов перекрасили в черный цвет. Вдоль Кремлевской стены возвели макеты жилых построек. Красную и Манежную площади заполнили фанерные декорации. Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот до Спасских насыпали песчаную дорогу, которая изображала шоссе. Все кремлевские здания перекрасили. Практически пропал с Красной площади храм Василия Блаженного: фальшивые стены и чехлы на куполах сделали свое дело. Храм Покрова Богородицы был «стерт» с лица столицы до победных дней. Были даже изменены очертания Москвы-реки, что поменяло все ориентиры, к которым были привязаны фашистские летчики.

В итоге число налетов немецкой авиации на Кремль значительно сократилось. Если в 1941 году их было пять, то в 1942-м – три, а более ни одного.

Нельзя сказать, что вражеская авиация не нанесла урон Московскому Кремлю. Одна немецкая бомба попала в Арсенал, другая – в Гараж особого назначения , где размещались машины Сталина , – там погибли дежурные офицеры. Бомба попала и в Большой Кремлевский дворец, пробила крышу и пол Георгиевского зала, но чудом не взорвалась, сохранив уникальный исторический памятник.

Бомбежки Кремля продолжались до апреля 1942 года, а маскировку окончательно сняли только в 1945-м. Очевидцы рассказывают, что самое трудное было очистить от камуфляжной краски соборные купола: слишком сильно въелась в них за прошедшие годы черная краска…