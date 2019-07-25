Как «японки» и «француженки» защищали Москву в 1941 году Почему народному ополчению пришлось идти в бой с винтовками, купленными еще правительством Российской империи Если внимательно смотреть на фотографии лета и осени 1941 года, где запечатлены ополченцы Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова-на-Дону и других городов, то нетрудно заметить: далеко не все держат в руках винтовки Мосина образца 1891/1930 годов. Нет, речь не идет о том, что ополченцы вообще не вооружены! Просто в качестве личного стрелкового оружия многие бойцы дивизий народного ополчения получали винтовки, сделанные в Японии, Франции, Австрии, Польше и даже Германии! Бойцы вооруженного рабочего отряда Москворецкого района, вооруженные японскими винтовками «Арисака», готовятся к выступлению на фронт, октябрь 1941 года Источник:... На чтение: 4 минуты

Почему народному ополчению пришлось идти в бой с винтовками, купленными еще правительством Российской империи

Если внимательно смотреть на фотографии лета и осени 1941 года, где запечатлены ополченцы Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова-на-Дону и других городов, то нетрудно заметить: далеко не все держат в руках винтовки Мосина образца 1891/1930 годов. Нет, речь не идет о том, что ополченцы вообще не вооружены! Просто в качестве личного стрелкового оружия многие бойцы дивизий народного ополчения получали винтовки, сделанные в Японии, Франции, Австрии, Польше и даже Германии!

Бойцы вооруженного рабочего отряда Москворецкого района, вооруженные японскими винтовками «Арисака», готовятся к выступлению на фронт, октябрь 1941 года

Источник: https://pikabu.ru

Чаще всего встречаются ополченцы, держащие японские винтовки «Арисака» или французские винтовки Лебеля. И те и другие попали в нашу страну еще в годы Первой мировой войны, некоторые — чуть позже, во время Гражданской . А в последний свой бой многие из них отправились вместе с дивизиями народного ополчения — и дали возможность советскому командованию собрать необходимые силы, чтобы остановить катившиеся на восток немецкие войска.

Трофеи, не дождавшиеся войны

Формирование дивизий народного ополчения не предусматривалось мобилизационными планами, которые разрабатывались в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны . Это означало, что для ополченцев не были запасены ни оружие, ни форма, ни все остальное, что полагается выдавать бойцу, призванному в армию. И потому снабжение ополченческих подразделений практически везде, где они создавались, шло по остаточному принципу. Зачастую в прямом смысле этого слова: ополченцы получали на руки то оружие, которое осталось — пусть даже от прошлых войн.

Студенты Тимирязевской сельскохозяйственной академии, записавшиеся в народное ополчение Москвы. Крайний слева студент вооружен советской винтовкой СВТ-38, остальные — японскими винтовками «Арисака»

Источник: https://topwar.ru

Надо заметить, что в Советском Союзе весьма рачительно относились ко всем образцам огнестрельного оружия, которые оказывались в распоряжении советских войск. Трофейное оружие было существенным источником вооружения для Красной Армии в годы Гражданской войны и на протяжении почти десяти лет после ее окончания — до тех пор, пока в СССР не приступили к программе масштабного перевооружения армии. Но все устаревшие и изношенные образцы стрелкового оружия, которые могли быть еще использованы, не отправляли в переплавку, а бережно собирали на складах, допуская, что однажды они могут понадобиться. Точно так же поступали и с трофейным оружием, попадавшим в руки РККА во время многочисленных военных конфликтов 1920-30-х годов: конфликта на КВЖД , боев у озера Хасан и на Халхин-Голе , Советско-финской войны , освободительных походов в Западную Украину и Белоруссию, а также в Бессарабию и Северную Буковину.

Но большинство оружия, оказавшегося в распоряжении трофейных команд РККА после этих событий, как правило, оставалось лежать на складах неподалеку от мест боев. И потому винтовки и пулеметы польской, румынской и финской армий складировали в западных военных округах, где они в первые недели войны и были захвачены наступающими немецкими войсками. Трофейное японское оружие осталось на Дальнем Востоке, где тоже почти не применялось — красноармейцам-дальневосточникам хватало отечественного. Откуда же в руках у народного ополчения оказались иностранные винтовки?

Бойцы московского ополчения, вооруженные винтовками Лебеля, перед отправкой на фронт, октябрь 1941 года

Источник: https://livejournal.com

От Первой до Второй мировой

Одним из основных источников для вооружения московских ополченцев стали склады Главного артиллерийского управления РККА, на которых хранились запасы иностранного оружия, привозившегося в Москву для ремонта на протяжении нескольких десятилетий. Причем оружия иностранного производства, собранного на одной из таких ремонтных баз, могло с лихвой хватить для вооружения всего московского ополчения! В июле 1941 года Главное артиллерийское управление РККА скорректировало программу ремонтной деятельности одной из баз, поставив перед ней такие нормативы: ежедневный объем отремонтированного оружия — 5000 стволов, ежемесячный — 120 000 единиц. И это при том, что общая численность всех московских ополченцев составляла около 160 000 человек. Теоретически их всех могла вооружить всего одна база — но для этого надо было, чтобы она действительно работала с той производительностью, которой от нее требовали в ГАУ. А достичь заявленных показателей удалось далеко не сразу…

Поэтому решено было задействовать не только военные запасы, но и вообще все оружие, которое можно было найти на местах. В частности, в Москве это оказалось оружие, которым располагали многочисленные службы охраны предприятий и наркоматов. Именно здесь и отыскались многие иностранные винтовки, в том числе японские и французские, в итоге попавшие в руки ополченцев. Поскольку темпы производства стрелкового оружия в довоенном СССР были не слишком высокими, а все вновь произведенное оружие отправлялось в кадровые части и на склады мобилизационного резерва, охранников государственных организаций вооружали устаревшими образцами (так же, как в послевоенном СССР подразделения военизированной охраны получали в основном старые револьверы и винтовки, но никак не автоматы Калашникова). В распоряжении охранников одного только наркомата топливной промышленности, например, находились британские винтовки «Ли-Энфильд», японские «Арисака», французские винтовки Лебеля, австрийские «Манлихеры» и итальянские системы Веттерли-Витали. А число наркоматов только союзного значения в Москве достигало двух с половиной десятков, и охрана многих из них была вооружена таким же образом.

Бойцы 1-го батальона 1-го Московского коммунистического полка 3-й Московской дивизии народного ополчения, вооруженные винтовками Лебеля, на занятиях по приемам штыкового боя

Источник: http://waralbum.ru

Союзническая помощь

Наиболее массовыми образцами иностранного стрелкового оружия, оказавшимися в распоряжении народного ополчения, стали французские винтовки системы Лебеля и японские винтовки «Арисака». О том, как именно это произошло, стоит рассказать чуть подробнее.

Японские «Арисаки» в годы Первой мировой войны были закуплены Россией в колоссальном количестве: почти 784 000 стволов! Основную часть продала Япония, куда российские военные представители отправились на закупки в начале осени 1914 года, когда стало очевидно, что отечественные оружейные заводы не могут обеспечить быстрое пополнение запаса винтовок Мосина в действующей армии, не говоря уже о том, чтобы снабдить ими все вновь формируемые части. Первая партия купленных японских винтовок была небольшой, всего 20 000 экземпляров, но их весьма высоко оценили в войсках, и потому очень скоро Россия попросила японцев продать еще миллион «Арисак». Такого количества в Японии попросту не оказалось, и потому русской армии пришлось удовольствоваться в конечном итоге 655 000 с небольшим стволов собственно японского производства, а еще около 128 000 винтовок «Арисака» купить в Великобритании, куда они попали в качестве вооружения флота и охраны авиачастей.

Бойцы одного из рабочих батальонов на Ленинградском шоссе в Москве. На переднем плане — составленные в пирамиду винтовки Лебеля и игольчатые штыки в ножнах к ним

Источник: http://waralbum.ru

Другими источниками винтовок «Арисака» послужили поставленные Белой армии (в частности, соединениям адмирала Колчака ) и захваченные на японских складах на Дальнем Востоке в конце Гражданской войны, когда Приморье освобождали от японской оккупации. Точное число оружия, оказавшегося в Советском Союзе таким образом, подсчитать невозможно, но можно предположить, что с учетом этих винтовок общее число «Арисак» в России и СССР было немногим меньше миллиона стволов. Часть из них после Гражданской войны превратили в одноствольные охотничьи ружья и распродали, часть наиболее изношенных утилизировали, а остальные заложили на склады длительного хранения как дополнительный мобилизационный ресурс. С этих складов «Арисаки» выдавались охранникам наркоматов и в тыловые подразделения РККА, оттуда же снабжались и народные ополченцы.

Что касается французских винтовок Лебеля, то их в Россию в годы Первой мировой войны попало куда меньше — всего около 86 000 единиц. Французская армия сама испытывала определенный оружейный голод и продавать свои винтовки даже союзной Российской империи соглашалась неохотно. Поэтому большинство среди поставленных французами русским войскам оружейных систем — порядка 550 000 стволов — составляли старые винтовки системы Гра или Гра-Копачека, многие из которых еще снабжались патронами с дымным порохом. Винтовки Лебеля оказались на этом фоне неплохи, особенно с учетом двенадцатизарядного магазина: в боевых условиях он снижал скорострельность, поскольку снаряжался по одному патрону, а не пачкой, зато в тыловых частях такое оружие оказалось весьма кстати. Еще одним источником винтовок Лебеля для Красной Армии стал Польский поход 1920 года: армия Польши активно использовала французское оружие, и немалая его часть досталась красноармейцам в качестве трофеев. В действующей армии их использовать не стали, но активно вооружали тыловые части и разного рода охрану, откуда они в конечном счете и попали в руки народного ополчения.

Бойцы народного ополчения Москвы, вооруженные винтовками Лебеля, октябрь 1941 года

Источник: http://waralbum.ru

Оружие на один раз

Конечно, использование иностранного оружия в качестве штатного даже в дивизиях народного ополчения было крайней мерой. Эти системы не обеспечивались достаточным объемом боеприпасов, и к тому же их номенклатура оказалась настолько широкой, что вызывала постоянные ошибки в снабжении, когда к японским винтовкам присылали французские патроны и наоборот. Кроме того, зарубежные винтовки в подавляющем большинстве отличались более сложной и капризной конструкцией по сравнению с русскими трехлинейками, что тоже не упрощало обращение с ними ополченцев, среди которых почти не встречалось людей с военным опытом.

Но свою главную роль — стать оружием для народного ополчения, которое должно было хоть на короткий срок остановить продвижение немцев и дать Красной Армии время подтянуть резервы — винтовки Лебеля и «Арисаки», так же как и другие, выполнили. Как выполнили свою задачу и ополченцы, вставшие насмерть на подступах к Смоленску, Вязьме, Москве, Ленинграду, Ростову-на-Дону… И до сих пор на местах ожесточенных боев лета и осени 1941 года поисковики натыкаются на необычное для Великой Отечественной войны оружие и боеприпасы — красноречивые свидетельства мужества и стойкости гражданских, в сущности, людей, которые не побоялись встать на пути у современной германской техники с устаревшими винтовками в руках.

Ополченец с винтовкой Лебеля на посту у танка БТ-5, превращенного в неподвижную огневую точку, на подступах к Москве, октябрь 1941 года

Источник: http://waralbum.ru

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