Я не сдамся: истории из дневника непокоренного Ленинграда В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Без малого четыре года приближали ее воины Красной Армии и труженики тыла. Из больших и малых событий складывалась летопись народной войны. И сегодня мы вновь вернёмся к трагическим дням обороны Ленинграда. «Этот город надо уморить голодом» Лето 1941 года прошло в тяжёлых кровопролитных боях на подступах к городу. Сил защитников явно не хватало, и 30 августа после мощного наступления немцев город оказался в тисках. В октябре противником была отрезана железная дорога Москва – Ленинград, взят Шлиссельбург, с суши город был полностью блокирован. Оборона Ленинграда Источник:... На чтение: 3 минуты

В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне . Без малого четыре года приближали ее воины Красной Армии и труженики тыла. Из больших и малых событий складывалась летопись народной войны. И сегодня мы вновь вернёмся к трагическим дням обороны Ленинграда.

«Этот город надо уморить голодом»

Лето 1941 года прошло в тяжёлых кровопролитных боях на подступах к городу. Сил защитников явно не хватало, и 30 августа после мощного наступления немцев город оказался в тисках. В октябре противником была отрезана железная дорога Москва – Ленинград, взят Шлиссельбург, с суши город был полностью блокирован.

Оборона Ленинграда

Источник: pinterest.ru

Сменилось командование обороной города. На смену К.Е. Ворошилову прибыл Г.К. Жуков, который отменил все распоряжения по сдаче города. Последовал приказ защищать Ленинград до последнего человека. Упорство защитников города вынудило фашистов начать долговременную осаду. Гитлер не собирался никого жалеть. Командование германской армии потребовало перекрыть все пути подвоза, «чтобы туда мышь не смогла проскочить». Начались бомбёжки и артобстрелы. Всего на город было сброшено 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов. Иногда от наших «либералов» слышится, что надо было сдать Ленинград, якобы так и людей спасли бы, и город сохранили. Это всё от лукавого, гитлеровцы не собирались ничего и никого сохранять. Город заведомо был обречён.

В самом тяжёлом положении оказалось мирное население. К началу блокады было вывезено около 500 тысяч человек, но осталось еще около 2,5 миллионов, в том числе 400 тысяч детей. В самом начале блокады немцы разбомбили продовольственные склады, и Ленинград остался практически без запасов. На город надвигался голод. С 20 ноября 1941 года норма хлеба для рабочих составила 250 граммов, а для иждивенцев и детей – вдвое меньше.

Дорога по льду Ладоги

Первоначально для блокадников практически всё доставлялось по воздуху, но это была капля в море. Доступной оставалась ещё одна дорога – по Ладожскому озеру. Перевозки были возложены на Ладожскую военную флотилию, которая в 55 километрах от Ленинграда начала сооружение порта. С 12 сентября по 15 ноября 1941 года речными баржами по Ладоге удалось перевезти около 26 тысяч продовольственных грузов и эвакуировать 33479 человек. Но погода в ноябре 1941 года заметно отличалась от той, что мы с вами наблюдаем сегодня. К 15 ноября навигацию пришлось завершить. Озеро начало замерзать, и началась подготовка к строительству зимней дороги по льду.

Так прокладывали Дорогу жизни

Источник: pinterest.ru

Первая нитка по ледовой магистрали была проложена уже 20 ноября. Но лёд был настолько хрупким, что первый рейс совершил конно-санный обоз. На 350 упряжках доставлено в осаждённый город 63 тонны муки. 22 ноября на лед уже встала колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА . Эта колонна привезла 33 тонны грузов, но из-за слабости льда в машины было погружено всего по 2-3 мешка муки. В начале декабря мороз усилился, дорога окрепла, и водители ездили, уже не опасаясь провалов льда. В ноябре – декабре по трассе смогли перевезти 16449 тонн грузов, что впервые дало возможность увеличить хлебный паёк блокадников. С нового, 1942 года подвоз грузов в Ленинград стабилизировался.

Артерия жизни

Ещё одну славную страницу в летопись блокадного Ленинграда вписали строители-подводники. Именно они проложили в обороняющийся город трубопровод по дну Ладожского озера. К зиме 1941 года, кроме продуктов питания, медикаментов, боеприпасов, стало остро не хватать горючего. На «голодный паек» были переведены авиация, механизированные части, городское хозяйство. Танки превращались в неподвижные огневые точки. Сегодня историки не могут с точностью определить, кто предложил смелую идею проложить трубопровод через Ладогу. За осуществление этой идеи взялись специалисты Ленинградского отряда Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) Балтийского флота. 21 апреля 1942 года закипела работа, а уже 19 июня правительственная комиссия подписала акт о вводе трубопровода в эксплуатации. И в первый же день своей работы трубопровод вышел на заданную мощность.

Первые сани на Дороге жизни

Источник: pinterest.ru

Всего за 20 месяцев работы «топливная артерия» поставила в Ленинград более 40 тысяч тонн горючего. Всё это позволило городу высвободить транспорт для решения других задач и сделать Ленинградский фронт независимым от ледоходов, штормов и метелей. И главное – гитлеровцы так и не смогли обнаружить и разбомбить эту магистраль.

Ездили почти до схода льда

Источник: pinterest.ru

А ещё по дну Ладожского озера был проложен «Кабель жизни» для обеспечения города электричеством с восстановленной Волховской ГЭС. Название он получил по аналогии с «Дорогой жизни». Кабель был проложен в период с августа по ноябрь 1942 года Ладожской военной флотилией. Всего было проложено пять ниток. И немцы также не смогли их обнаружить.

На санях через линию фронта

В заключение мы расскажем ещё об одном удачном прорыве блокады.

Ленинградцы, несмотря на голод, продолжали работать, обороняться и защищать свой любимый город от фашистов. В тяжёлую ситуацию попали и жители недалеко расположенных от Ленинграда Псковской и Новгородской областей. Оккупационный режим создавал людям условия, мало сопоставимые с нормальной жизнью. Местных жителей уничтожали, грабили, угоняли в лагеря. Ответом фашистам стало народное сопротивление, и здесь, на стыке Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, зимой 1941/1942 года возник «партизанский край» площадью более 11 тысяч квадратных километров. Сами фашисты называли этот район «незамиренной территорией».

Вывоз детей из Ленинграда

Источник: pinterest.ru

Попытки уничтожить партизан встречали решительный отпор. В феврале 1942 года партизаны стали получать информацию о тяготах и лишениях ленинградцев. Поражённые подвигом жителей города народные мстители загорелись идеей помочь голодающим и замерзающим людям. Несмотря на то, что в соседних сёлах с продовольствием было непросто, начался сбор самого необходимого. Секретность операции соблюдалась, но каратели узнавали о готовящейся акции – и тогда в деревни врывались отряды немцев, усиливались артналёты, организаторов сбора продуктов расстреливали.

Тем не менее к началу марта 1942 года удалось собрать 161 подводу: партизаны везли 28 тонн муки и 14 тонн других продуктов. Предстояло пройти линии обороны немцев: сначала ту, что была вокруг «партизанского края», затем фронтовую. Возглавил обоз Фёдор Ефимович Потапов, заведующий снабжением партизанских отрядов. Среди ездовых были и 30 женщин. По пути движения к обозу примыкали новые санные отряды и к моменту перехода фронта подвод было уже 223. Двигались строго ночью, днём обоз скрывался в лесах.

Самое замечательное, что обоз пересёк линию фронта без потерь и вышел в расположение частей 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова. Как позже вспоминал боец Алексей Жердев: «… вдруг на «ничейную» землю выехали крестьянские сани, запряженные лошадьми. Они мчались к нашим окопам. А мы не верили своим глазам. Не танки – обоз прорвал фронт!».

Партизанский обоз прибыл в Ленинград

Источник: https://spb.aif.ru/

Партизанский продовольственный обоз прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самые страшные дни блокады. На этом партизаны не успокоились, им удалось собрать еще 110 подвод. К сожалению, «партизанский край» прекратил своё существование в сентябре 1942 года. Фашисты просто стёрли с лица земли деревни и людей, которые там жили. Герои, участвовавшие в том легендарном обозе, почти все погибли.

Сегодня на месте, где партизанский обоз пересёк линию фронта, установлен памятный знак.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Начало «Дороги жизни»

Враг у ворот: начало блокады Ленинграда

Город-крепость на Неве

Как спасали город-памятник

Хвостатые защитники Эрмитажа