Изобретение Глеба Котельникова Первый свой прыжок с парашютом я совершил в 1976 году. Наш инструктор, который готовил нас к этому эпохальному событию, спрашивал: «Сколько процентов хотите, чтобы ваш парашют открылся, – 100 или 200?» И приговаривал при этом: «Я вам даю 300 процентов, а уж дальше всё зависит только от вас – от того, как вы научились вести себя в воздухе, как будете приземляться». В учебке мы прыгали с самым обычным армейским парашютом Д-1. В советское время он был самым массовым и предназначался для начинающих парашютистов. Он и сейчас остаётся востребованным в армии и ДОСААФ. Таким простым и надёжным он стал теперь, по... На чтение: 2 минуты

Первый свой прыжок с парашютом я совершил в 1976 году. Наш инструктор, который готовил нас к этому эпохальному событию, спрашивал: «Сколько процентов хотите, чтобы ваш парашют открылся, – 100 или 200?» И приговаривал при этом: «Я вам даю 300 процентов, а уж дальше всё зависит только от вас – от того, как вы научились вести себя в воздухе, как будете приземляться». В учебке мы прыгали с самым обычным армейским парашютом Д-1. В советское время он был самым массовым и предназначался для начинающих парашютистов. Он и сейчас остаётся востребованным в армии и ДОСААФ . Таким простым и надёжным он стал теперь, по прошествии уже более 100 лет эксплуатации и технических доработок. Есть ещё десятки вариантов этого приспособления для выполнения самых разных воздушных операций. Есть парашюты для спортсменов, для прыжков из стратосферы, для десантирования грузов и тяжёлой боевой техники. А всё начиналось в далёком 1910 году.

Из актёров – в конструкторы

Так вот, 24 сентября (по старому стилю) 1910 года в Санкт-Петербурге проходил первый праздник воздухоплавания. Стояла замечательная безветренная погода. Публика зачарованно следила за тем замечательным действом, которое происходило в воздухе, до тех пор, пока в полете не начал разваливаться один из самолётов. 400 метров высоты не оставили лётчику шансов остаться в живых. Погибшим пилотом был 33-летний капитан Лев Мациевич – один из первых русских авиаторов. Трагическое событие потрясло присутствующих, а один из них сделал ещё и вывод, что такое в будущем не должно повторяться. Этим человеком оказался Глеб Котельников, который на тот момент был актёром труппы Народного дома на Петербургской стороне.

Котельников Глеб Евгеньевич

Источник: pinterest.ru

Правда, актёрство Глебу необходимо было больше для души, а истинным призванием он считал всё-таки изобретательство. Тем более, что родился Котельников в семье профессора высшей математики и механики Петербургского земледельческого института. В детстве Глеба интересовали больше различные технические устройства, и эти мальчишеские интересы в дальнейшем привели его в военное училище. Окончил его он в Киеве, стал офицером-артиллеристом, но уже в 1897 году подал в отставку. За время службы Котельников познакомился с устройством и работой военного наблюдательного аэростата. В отставке он жил тихой, обеспеченной и размеренной жизнью акцизного чиновника, помогал в организации драматического кружка, а иногда и сам играл. В 1910 году 38-летний Глеб Евгеньевич переехал в Петербург.

Парашют Да Винчи

Источник: pinterest.ru

На праздник воздухоплавания пришёл актёр Глеб Котельников, а ушёл – дерзкий и увлечённый изобретатель. Здесь необходимо отметить, что в то время все авиаторы летали без каких-либо спасательных аппаратов, падали, получали увечья, гибли. Статистика этих трагедий была удручающей: за 1911 год пилоты всех стран недосчитались 82 человек, а в 1912 году число погибших составило 128 человек.

Ранцевый парашют

Нельзя сказать, что парашют – это изобретение только Глеба Котельникова. И раньше были попытки создания подобных устройств. Ещё Леонардо да Винчи думал над этим. Но к 1910 году прототипы парашютов представляли собой неудобные и тяжёлые конструкции из льняной ткани. Их привязывали сбоку или снизу к воздушному шару. Это было очень неудобно: пока приведёшь его в рабочее состояние, встречи с землёй не избежать. Котельников изобрёл крепкое, лёгкое и надёжное средство спасения.

Парашют Котельникова

Источник: pinterest.ru

И отличий от предыдущих вариантов было много. Парашют Глеба Евгеньевича Котельникова убирался в небольшой заплечный ранец. Вместо тяжёлого холста изобретатель стал использовать лёгкий шёлк. Внутри находилась специальная полка с пружиной, которая моментально выбрасывала парашют наружу, как только выдёргивалось стопорное кольцо. Первый парашют получил название «Русский, Котельников, модель 1», а сокращённо РК-1. Первое его испытание прошло 9 ноября 1911 года. Потом было ещё несколько удачных опытов с манекеном, и конструкция была предложена военному ведомству. И вот здесь срабатывает исконное русское «зачем». Военные не испытывали восторгов по поводу изобретения, а один из великих князей вообще назвал его вредным для авиации. Он посчитал, что лётчики при первой опасности будут спасать в первую очередь себя, а не самолет. Машина казалась в ту пору ценнее человеческой жизни.

Глеб Котельников с манекеном-испытателем

Источник: pinterest.ru

Тем не менее Котельников продолжил свои работы над изобретением, и уже во время Первой мировой войны оно стало востребованным. Сам изобретатель был мобилизован и отправился на фронт.

Новая жизнь парашюта

После революции Глеб Котельников остался на родине и продолжил работать над своим главным детищем. В 1923 году появился на свет новый доработанный парашют РК-2, а вслед за ним и РК-3. Именно РК-3 и используется по сей день (только с некоторыми доработками). В 1924 году был изготовлен и испытан грузовой парашют с куполом диаметром 12 метров, который выдерживал груз в 300 кг.

Почтовая марка в память об изобретателе

Источник: pinterest.ru

Вскоре изобретатель узнал, что в США тоже изобрели ранцевый парашют и наладили его массовое производство. Мало того, все американские лётчики в обязательном порядке должны были летать с парашютом. Советскому Союзу тоже пришлось купить у американцев 2000 парашютов, прежде чем изобретение Котельникова пошло в серию.

А в 1930 году в СССР появились войска, для которых изобретение Котельникова стало определяющим, – воздушно-десантные. Парашютные подразделения с самого дня создания и на протяжении всей своей истории нацелены на выполнение непростых боевых задач. Их ратный труд в годы Великой Отечественной войны овеян славой. «Песня парашютистов» Л. Афанасьева на слова Е. Аграновича прекрасно передаёт весь пафос этого труда:

Великую Отечественную войну изобретатель Котельников встретил в Ленинграде, пережил первую блокадную зиму и был эвакуирован, но вскоре, в ноябре 1944 года, умер в Москве.

Прыжки с парашютами в наши дни

Источник: pinterest.ru

На Новодевичьем кладбище в Москве есть могила, вокруг которой стоят деревья с привязанными к веткам шёлковыми ленточками – парашютными затяжками. Так лётчики, десантники и просто парашютисты выражают светлую память и уважение к человеку, который и после своей смерти продолжает спасать их жизни. Это могила Глеба Евгеньевича Котельникова.

Обложка: pinterest.ru

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