Игорь Сикорский. Создатель «Ильи Муромца» 25 мая (по ст. ст.) 1889 года родился Игорь Иванович Сикорский, известный во всём мире авиаконструктор Первые шаги в авиацию Родился будущий авиатор в Киеве, в семье профессора психиатрии, работавшего в Университете святого Владимира. В 13 лет Игорь уехал в Петербург и поступил в Морское училище. Но юношу манило не море, а небо. В 1907 году он понял, что его очень интересует авиаконструирование, и вернулся домой, чтобы учиться в Киевском политехническом институте. Параллельно он занимался ещё и в Воздухоплавательной секции. Игорь Сикорский в 1908 году. Источник: http://cocteil.blogspot.com Результат не заставил себя долго ждать. Первые простейшие модели вертолётов Сикорский создал уже... На чтение: 2 минуты

25 мая (по ст. ст.) 1889 года родился Игорь Иванович Сикорский, известный во всём мире авиаконструктор

Первые шаги в авиацию

Родился будущий авиатор в Киеве, в семье профессора психиатрии, работавшего в Университете святого Владимира. В 13 лет Игорь уехал в Петербург и поступил в Морское училище. Но юношу манило не море, а небо. В 1907 году он понял, что его очень интересует авиаконструирование, и вернулся домой, чтобы учиться в Киевском политехническом институте. Параллельно он занимался ещё и в Воздухоплавательной секции.

Игорь Сикорский в 1908 году. Источник: http://cocteil.blogspot.com

Результат не заставил себя долго ждать. Первые простейшие модели вертолётов Сикорский создал уже в 1908 году. В том же году он отправляется в парижскую школу воздухоплавательной техники (ныне школа ESTACA). Учёба в Париже продлилась год, и он вернулся в Россию, продолжил работать над первым проектом вертолёта. Первые варианты не имели надёжной системы управления, да и грузоподъёмность была невелика. И вскоре молодой конструктор переключился на проектирование самолётов.

В 1911 году он получает лицензию на осуществление полётов и проводит показательный полёт модели С-5, которая продержалась в воздухе 30 секунд. А модель С-6 была принята на вооружение русской армии в феврале 1912 года, после чего Сикорский получил должность главного инженера авиационного отделения завода «Руссо-Балт». Главному инженеру было всего 23 года. Вскоре на заводе начали выпускать самолёт «Русский витязь» с четырьмя двигателями и грузоподъёмностью 600 кг. На его основе стали производить и знаменитый в годы Первой мировой войны серийный бомбардировщик «Илья Муромец» , который производили до 1917 года.

Жизнь в эмиграции

Игорь Сикорский оказался среди тех, кто не поддержал революцию, в том числе и Февральскую. Все работы, которые проходили на заводе «Руссо-Балт», к середине 1917 года были практически остановлены, ни один из новых проектов Сикорского из-за революционной разрухи в итоге не был реализован. Работы в бурные месяцы 1917 года были заменены митингами и забастовками, к тому же Сикорский был известен своей преданностью ушедшей в историю династии Романовых, ему начали угрожать. В 1918 году конструктор через Мурманск отплывает за границу. Первоначально он работал во Франции, где пытался создать французский тяжёлый бомбардировщик. Первая мировая война закончилась, спрос на военные самолёты упал, и Сикорский остался не у дел. Он уезжает в США, где оказался без средств к существованию и вынужден был сначала работать учителем вечерней школы.

Игорь Сикорский в 1912 году. Источник: https://rusplt.ru

Но в 1923 году Игорь Иванович собрал вокруг себя талантливых русских эмигрантов, имевших отношение к авиации – инженеров, рабочих, лётчиков. Они и составили основу компании Sikorsky Aero Engineering (ныне Sikorsky Aircraft). Первоначально фирма занималась проектированием самолётов и гидросамолётов.

В 1924 году в помещении курятника был собран первый американский самолёт Сикорского S-29. Помощь «русской фирме» оказали многие видные эмигранты. Примечательно, что великий композитор Сергей Рахманинов одно время являлся вице-президентом корпорации Сикорского.

Новый самолёт стал самым большим в Америке и лучшим в своём классе, он быстро получил мировую известность. Эта известность дошла и до Советской России. Большевики не ожидали успехов от «царского крестника и черносотенца». «Авиационная белогвардейщина» – так поначалу называла успехи Сикорского советская пресса.

Опытный вертолет Сикорского VS-300. Источник: http://interesnik.com

Время шло, но активного спроса на тяжёлые транспортные самолёты не было. Корпорация Сикорского переключилась на лёгкую авиацию. Прорывом мог стать тяжёлый биплан S-35 для очень популярных в межвоенные годы полётов через Атлантику. В случае успеха конструктора ждала слава, но самолёт разбился при испытаниях.

Новым проектом стала десятиместная двухмоторная амфибия S-38. Газеты писали, что этот самолёт «произвёл переворот в авиации». О его надежности ходили легенды.

Ведущий конструктор

В 1929 году корпорацию Сикорского приняли в мощную корпорацию «Юнайтед Эйкрафт энд Транспорт» (ныне «Юнайтед Текнолоджиз»), в составе которой она находится и поныне.

Первый в мире серийный вертолет Сикорского R-4. Источник: http://teleskop-by.org

Корпорация Сикорского быстро набирает силу, увеличивает штат. В Стратфорде (штат Коннектикут) создаётся завод. Как и раньше, весь творческий костяк составляют русские эмигранты. Главным помощником и заместителем Сикорского был выдающийся конструктор и учёный Михаил Евгеньевич Глухарёв. Рядом были талантливые русские инженеры Михаил Бьювид и Борис Лебенский.

В Стратфорде фирма Сикорского способствовала появлению мощной русской колонии. Интересный факт: многие эмигранты, вращаясь в русской среде, так и не выучили английский язык. Эмигранты открыли клуб, школу, построили православную церковь св. Николая и даже создали русскую оперу.

Вновь вертолёт

В 1912 году Сикорский отказался от разработок вертолётов, но время шло, и он вновь занялся ими. Первая экспериментальная машина поднялась в воздух под его собственным управлением 14 сентября 1939 года. К 1942 году после напряжённых испытаний и доводки был создан опытный двухместный вертолёт S-47, вскоре поступивший в серийное производство. Это был единственный боевой вертолёт, который принял участие на фронтах Второй мировой войны. Акции фирмы Сикорского вновь пошли вверх.

Игорь Сикорский в США. Источник: http://teleskop-by.org

В дальнейшем появились более совершенные лёгкие вертолёты Сикорского. S-51 обрел самый большой успех. Его применяли многие страны, а диапазон его использования – от боевых целей до самых мирных, гражданских. Вертолёт S-52 был первым в мире, выполнявшим фигуры высшего пилотажа.

Игорь Иванович до последних дней жизни оставался активным деятелем эмиграции. Умер великий изобретатель 26 октября 1972 года. Память о нём увековечена в России, на Украине и в США.

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