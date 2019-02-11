Краткий курс истории. Тегеранская трагедия 11 февраля 1829 года в Тегеране произошёл разгром русского посольства. Предпосылки убийства В 1828 году завершилась Русско-персидская война, был заключён Туркманчайский мирный договор. Договор утверждал территориальные приобретения России и обязывал Персию выплатить 20 млн рублей серебром. Кроме этого, договор подтверждал свободу хождения в Каспийском море для русских судов, и у России появилось исключительное право иметь здесь военный флот. Договаривающиеся стороны открывали свои посольства в Тегеране и Петербурге. Был подписан и торговый договор, согласно которому русские купцы могли торговать по всей территории Персии. Всё это укрепляло позиции России в регионе и ослабляло позиции Англии. Первым русским министром-резидентом (послом) в Персии стал... На чтение: 1 минута

11 февраля 1829 года в Тегеране произошёл разгром русского посольства.

Предпосылки убийства

В 1828 году завершилась Русско-персидская война , был заключён Туркманчайский мирный договор. Договор утверждал территориальные приобретения России и обязывал Персию выплатить 20 млн рублей серебром. Кроме этого, договор подтверждал свободу хождения в Каспийском море для русских судов, и у России появилось исключительное право иметь здесь военный флот.

Договаривающиеся стороны открывали свои посольства в Тегеране и Петербурге. Был подписан и торговый договор, согласно которому русские купцы могли торговать по всей территории Персии. Всё это укрепляло позиции России в регионе и ослабляло позиции Англии.

Первым русским министром-резидентом (послом) в Персии стал Александр Сергеевич Грибоедов , автор комедии «Горе от ума». Уже осенью 1828 года он прибыл в Тегеран. Дипломат должен был контролировать выполнение статей договора и в особенности выплату контрибуции. Последнее обстоятельство особенно раздражало персидское общество. Выплаты становились тяжёлым бременем для страны.

Усиление России в этом регионе очень не нравилось Англии, которая вела здесь свою дипломатическую игру. Там, где не получалось натравить на русских элиту страны, они активно использовали религиозных фанатиков. Главными площадками по разжиганию ненависти к русским стали базары и мечети. Именно там родился слух, что Грибоедов нарушает правила этикета шахского двора. Но эти так называемые нарушения были прописаны в том же Туркманчайском мирном договоре , однако об этом старались не вспоминать.

Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Кровь в посольстве

11 февраля 1829 года 100-тысячная толпа двинулась в сторону русского посольства. Возглавлял колонны моджахед Месих. Возле посольства организаторы потеряли контроль над толпой, которая прорвалась на территорию русской миссии. Ещё накануне Грибоедов отправлял шаху ноту, в которой предупреждал, что если подобное напряжение будет продолжаться, он будет вынужден просить своё правительство отозвать его миссию из страны. Никаких действенных мер со стороны шаха предпринято не было.

Охрану посольства осуществляли 35 казаков, которые мужественно сопротивлялись фанатикам. Вместе с ними со шпагой в руках оборонялся и посол. Силы были неравны. Вся охрана и сам Грибоедов погибли. Тела были изуродованы. Позднее Грибоедова опознали только по ранению, которое он получил ранее. Выжил только секретарь миссии Мальцов, который сумел спрятаться. Именно Мальцов затем сообщил, что погибло 37 человек из русского посольства и 19 нападавших.

Останки Грибоедова были вывезены из Персии и захоронены в Тифлисе на горе Мтацминда. Останки казаков покоятся в братской могиле возле армянской церкви святого Татевоса в Тегеране. Рассказывают, что армяне, чтобы замаскировать свежевырытую могилу, высадили на ней виноградную лозу.

Могила А.С. Грибоедова в Тифлисе. Источник: Источник: https://ru.wikipedia.org/

Последствия

Трагические события в Тегеране вызвали дипломатический скандал. В отношениях двух стран возник острейший кризис. Чтобы помириться, шах отправил в Петербург делегацию во главе со своим внуком Хозрев-Мирзой. Персидское посольство не только принесло официальные извинения, но и пыталось откупиться за пролитую кровь. Среди даров был и известный всему миру алмаз «Шах». В настоящее время его можно увидеть в Алмазном фонде Московского Кремля.

Посланник проинформировал Николая I о том, что все, кто участвовал в погроме, были казнены, наместник Тегерана удалён со службы, а главу мятежа Месиха сослали в отдалённый городок. В итоге трагические события в Тегеране не стали причиной серьёзных осложнений, а выплата контрибуции даже была перенесена на пять лет.

В 1912 году в Персии на деньги, собранные русской колонией, был поставлен памятник Грибоедову. Памятник стоит возле русского посольства, автор его скульптор Владимир Беклемишев. Известный писатель Юрий Тынянов написал роман «Смерть Вазир-Мухтара», посвящённый последним годам жизни Грибоедова. В 2010 году по мотивам этого произведения был снят телесериал.