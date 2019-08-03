Как российский император уступил свои функции папе римскому 3 августа 1847 года был подписан последний конкордат между Российской империей и Ватиканом, определявший статус и положение российских католиков История взаимоотношений России с Ватиканом, насчитывающая уже более тысячелетия, никогда не была простой. Тяготеющий к расширению католического мира любыми методами, Святой престол долгое время рассматривал земли как подлежащие возвращению в лоно истинной веры. Русь же, ставшая православной еще в X веке, категорически противилась этим попыткам. Постепенно претензии католической церкви на усиление своего влияния в России если не сошли на нет, то существенно снизились. В ответ Россия стала гораздо спокойнее смотреть на появление на ее территории католических приходов и монастырей, особенно по... На чтение: 3 минуты

3 августа 1847 года был подписан последний конкордат между Российской империей и Ватиканом, определявший статус и положение российских католиков

История взаимоотношений России с Ватиканом, насчитывающая уже более тысячелетия, никогда не была простой. Тяготеющий к расширению католического мира любыми методами, Святой престол долгое время рассматривал земли как подлежащие возвращению в лоно истинной веры. Русь же, ставшая православной еще в X веке, категорически противилась этим попыткам.

Постепенно претензии католической церкви на усиление своего влияния в России если не сошли на нет, то существенно снизились. В ответ Россия стала гораздо спокойнее смотреть на появление на ее территории католических приходов и монастырей, особенно по мере того, как на русскую службу стало приезжать все больше иностранцев, многие из которых были католиками. Но после трех разделов Польши и включения существенной части польских земель в состав Российской империи ситуация резко осложнилась, и впервые за несколько столетий русским царям пришлось искать точки соприкосновения с Ватиканом. Этот процесс завершился 3 августа (22 июля ст.ст.) подписанием между Российской империей и Святым престолом конкордата, который определял правила и нормы существования католических общин на территории России.

Портрет императора Николая I работы художника Георга Ботмана, 1850-е годы

Источник: https://www.hermitagemuseum.org

Католики приходят в Россию

Появление в составе Российской империи бывших польских земель создало ситуацию, подобной которой страна до сих пор не знала. Опыт взаимодействия с католиками у российских царей и патриархов исчерпывался немногочисленными контактами с католическим населением Левобережной Украины и иностранцами, прибывавшими на службу русскому престолу со времен царя Алексея Михайловича .

Даже петровские реформы и прорубленное «окно» в Европу не привели к массовому увеличению католического населения России, хотя именно со времен Петра I начали появляться католические церкви и монастыри. Но их деятельность распространялась только на иностранцев, русским гражданам переход в католицизм был запрещен, равно как не допускалась и агитация за такой переход. И только ближе к концу XVIII века, в царствование императрицы Екатерины II , ситуация начала меняться. Существование католической церкви в России было узаконено окончательно, в Санкт-Петербурге даже открылось католическое училище, а переселенцам из Европы, прежде всего немцам, была дарована полная свобода вероисповедания.

Но присоединение к России восточных польских земель, прежде всего в Белоруссии, привело к резкому увеличению числа католиков, ставших российскими подданными — такого в истории страны еще не было. Пришлось создавать первую на российской территории католическую епархию, появление которой не было согласовано с Римом — это сделали задним числом. А в 1798 году по распоряжению императора Павла I в России появилась первая католическая митрополия — Могилевская.

«Конец Польши 1831». Картина работы Дитриха Монтена, 1832 год

Источник: https://bigenc.ru

Больше земель — больше проблем

Начало XIX века стало временем широкой свободы, предоставленной католикам в России: в это время в империи, действовали 21 мужской католический монашеский орден и 9 женских, а в Петербурге была создана Римско-католическая духовная коллегия. Последняя, хотя и появилась как инструмент, позволяющий снизить влияние Святого престола на российских католиков, все-таки была свидетельством признания права верующих латинского обряда на широкое представительство. Но вскоре ситуация начала коренным образом меняться.

Поводом для резкой смены отношения российских властей к католикам стали действия польского католического священничества, поддержавшего национально-освободительное движение поляков в начале 1830-х годов. Ноябрьское восстание, переросшее в полномасштабную войну, вынудило императора Николая I категорическим образом изменить систему взаимоотношений России с Польским королевством, которое стало превращаться в одну из российских провинций. И одновременно началась трансформация взаимоотношений российской власти с католиками и греко-католиками. Этот процесс должен был помочь ослабить влияние Святого престола в западных областях России, прежде всего на польских землях. За счет того, что выбор и утверждение новых священников в католических приходах теперь оставались за императорским престолом (как это было и с православными священниками), Санкт-Петербург рассчитывал ослабить поддержку инсургентов и своего рода освящение их деятельности.

В том числе эту же цель преследовал и процесс перетягивания русских греко-католиков (униатов) в православие. По сути, российские власти обернули вспять процесс, запущенный Речью Посполитой в результате Брестской унии 1596 года, когда оказавшиеся на польских землях православные вынуждены были фактически примкнуть к католикам. Теперь же они получили возможность вернуться в лоно православной церкви, и это существенно укрепляло влияние императорского престола на бывших польских землях.

Портрет Папы Римского Григория XVI работы художника Поля Делароша, 1830-е годы

Источник: https://www.liveinternet.ru

Униаты, которые подставили католиков

Полоцкий собор 1839 года, закрепивший возвращение русских униатов в православную церковь, и стал той точкой, в которой отношения Санкт-Петербурга и Ватикана были окончательно испорчены. Оценив все события и последствия прошедшего собора, римский папа Григорий XVI 22 июля 1842 года выступил с аллокуцией (обращением к коллегии кардиналов по поводу какого-либо церковного или политического события), фактически обвинив российского императора в том, что из-за его действий в стране отсутствует веротерпимость, а католическая церковь подвергается гонениям.

Надо признать, во многом обвинения Григория XVI были справедливы: католики после польского восстания действительно подвергались гонениям. Но далеко не всегда эти гонения были связаны с верой, намного чаще они объяснялись более или менее открытым участием в этом мятеже или поддержкой польских восставших. При этом, например, сосланные в Сибирь поляки получали возможность на месте нового поселения создавать католические общины и строить костелы (много позже именно эти приходы стали основами новых, сибирских католических епархий).

После папской аллокуции отношения между Святым престолом и Российской империей, и без того натянутые, зашли в тупик. Достаточно такого примера: за семь лет, с 1839 по 1846 годы, Санкт-Петербург и Ватикан не достигли соглашения ни по одному вопросу, а почти все католические епископии, как в России, так и в Царстве Польском, оставались вакантными, поскольку папа отказывался утвердить кандидатов, предлагаемых русским престолом. Все это вызвало в Западной Европе новый всплеск антирусских настроений, что совершенно не соответствовало нуждам Российской империи. И тогда Николай I начал искать путей к примирению с Ватиканом.

Портрет графа Дмитрия Блудова работы художника Михаила Щербатова (по фотографии 1860-х годов), 1872 год

Источник: http://www.ras.ru

Первый шаг император сделал лично, встретившись с папой Григорием XVI в Ватикане в декабре 1845 года, во время своей поездки по Европе. Итогом этой встречи стала договоренность о том, что Российская империя и Святой престол начнут переговоры о положении католиков в России. Вести их пришлось уже новому понтифику, Пию IX, избранному 16 июня 1846 года после смерти Григория XVI. Именно к нему был отправлен в качестве переговорщика граф Дмитрий Блудов.

Конкордат на два десятилетия

Надо сказать, что Петербург, отправляя на переговоры именно графа Блудова, тем самым демонстрировал Ватикану, что на серьезное изменение в положении католиков в России рассчитывать не стоит, хотя некоторые подвижки возможны. Ведь будучи министром юстиции, именно граф Блудов в 1838 году санкционировал процесс перевода униатов в православную веру. И тем не менее в канцелярии понтифика настолько стремились хоть как-то повлиять на ситуацию, что кардинал Луиджи Ламбрускини, которому папа делегировал право ведения переговоров, не стал требовать замены российского представителя.

Папа Римский Пий IX, портрет с фотографии Пьера Пети, вторая половина XIX века

Источник: http://corjesusacratissimum.org

Стоит ли удивляться, что переговоры между Блудовым и Ламбрускини шли очень трудно и затянулись на семь месяцев, с ноября 1846 года по июнь 1847-го. И все-таки завершились весьма результативно: 3 августа 1847 года был подписан конкордат, то есть договор между папой римским как главой Римско-католической церкви и Российской империей, регулирующий правовое положение Римско-католической церкви в России и отношения Санкт-Петербурга со Святым престолом.

Документ включал в себя 31 параграф (37 статей), важнейшими из которых были три. Первый из них, и первый по порядку в тексте конкордата, предусматривал создание в России новой католической епархии — Херсонской, включавшей католические приходы юга и юго-востока России, вплоть до Поволжья. Второй пункт касался предоставления папе римскому права определить пространство и границы епархий: это была колоссальная уступка со стороны России, поскольку до того дня правом на подобные решения обладал только русский император. Третий важнейший пункт был 17-м по порядку и оговаривал, что епископы епархий назначаются по предварительному соглашению между императором и Святым престолом, а утверждает их папа римский обычным порядком.

Подписанный 3 августа 1847 года конкордат продолжал действовать до 25 ноября 1866 года. В этот день был обнародован подписанный императором тремя днями ранее указ о прекращении действия этого соглашения. Причиной такого решения стали события вокруг очередного польского восстания, в котором католическое духовенство сыграло колоссальную роль, поддерживая повстанцев и предоставляя им официальное прикрытие, и официальное выступление папы Пия IX в поддержку поляков. И хотя позднее отношения между Россией и Ватиканом постепенно нормализовались, конкордат уже не был возобновлен.

Второе крупное восстание в Польше, вспыхнувшее в 1863 году, стало главной причиной отмены конкордата между Российской империей и Ватиканом. Польская почтовая открытка, 1860-е

Источник: http://slawomirkonopa.ru

Обложка: «Высылка русского посланника в Святейший Престол Феликса фон Мейендорфа папой Пием IX в 1864 году за оскорбление католической веры». Рисунок художника Енджея Бридака, 1860-е годы. Источник: https://commons.wikimedia.org