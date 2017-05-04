Как поддерживать мир на Кавказе. К годовщине побега Хаджи-Мурата 4 мая 1852 года Хаджи-Мурат перебил охрану и ушёл в горы. Спустя сутки он был убит. На чтение: 2 минуты

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4 мая 1852 года Хаджи-Мурат перебил охрану и ушёл в горы. Спустя сутки он был убит.

27 апреля 2017 года «Левада-центр» опубликовал данные социологического исследования относительно доверия россиян российским политикам. С 4% голосов опрошенных в него вошёл Рамзан Кадыров. Вроде и немного, однако этот результат позволил Кадырову войти в десятку политиков, которым россияне доверяют больше всего. На фоне периодических попыток разыграть националистическую и антикавказскую карты такие данные социологии внушают осторожный оптимизм.

Сегодня, когда мы справляем 165-ю годовщину в общем печального события, стоит поговорить о том, что как раз такие личности (на нашей стороне) – залог спокойствия на Кавказе.

Яблоко раздора

С 1863 года Аварское ханство (территория сегодняшнего Дагестана) стало частью России. Это положило конец почти сорокалетней борьбе, не говоря уж о том, что первые попытки (причём как раз со стороны аварских ханов) перейти под высокую руку русского царя фиксируются ещё началом XVII века. Но всегда находились причины, этому мешавшие. Так было и в XIX столетии. Хаджи-Мурат был одной из таких причин.

Сам он был не ханского рода, однако рос и воспитывался вместе с детьми ханов. Впрочем, обстоятельства сложились так, что Хаджи-Мурату пришлось занять место аварских ханов: события на Кавказе в первой половине XIX века весьма напоминают нынешний Ближний Восток. Сегодня исламистское квазигосударство ИГИЛ стремится поглотить Ливию, Сирию, Ирак с тем, чтобы создать на их месте халифат. Полтора века назад на Кавказе нечто подобное стремился проделать Северо-Кавказский имамат (известен также как имамат Шамиля – хотя такое название значительно упрощает события).

Имамат боролся не только за подчинение себе всего Кавказа, но и с проникновением и укреплением на эти территории русских. Дело в том, что идеологией имамата был мюридизм – течение в суфийском исламе. Сравнивать его влияние с ваххабизмом, который пришёл на Северный Кавказ в конце XX века было бы большой натяжкой, хотя некоторые цели обоих течений совпадают: противостояние России, объединение Кавказа в единое теократическое государство, основанное на шариате (взамен адата – традиционного права горских народов). Если бы не это важное обстоятельство, вызывавшее понятное неприятие у кавказских народов, возможно имамат бы и состоялся.

К началу 1830-х Аварское ханство было в числе немногих непокорных имамату территорий. В 1834 году оно ненадолго перешло под его власть: имам Гамзат-бек пригласил аварских ханов на переговоры, во время которых почти все они были убиты. Но и сам он после этого прожил недолго – был убит в результате заговора, в котором принимал участие и Хаджи-Мурат. Именно он после этого в течение нескольких лет был фактическим правителем Аварии.

К Шамилю и обратно

В это время лица, ответственные за российскую политику на Кавказе допустили ошибку, затянувшую войну на добрых 10-15 лет. В конце 1830-х правителем ханства был назначен Ахмед-хан, немедленно схватившийся с Хаджи-Муратом за власть. В конце концов, в 1840 году Хаджи Мурат был арестован, бежал и переметнулся к Шамилю – новому лидеру имамата. Нужно понимать, насколько это решение было непростым для Хаджи-Мурата – примерно как если бы крымский хан Девлет I Гирей поссорился с османским султаном и пришёл проситься в вассалы к Ивану Грозному , которому перед этим сжёг Москву.

У Шамиля Хаджи-Мурат снова стал правителем Аварии – её наибом. Более того, он стал правой рукой Шамиля, талантливым организатором набегов. Прежде авторитет Хаджи-Мурата позволял ему быть правителем Аварии и не обращать внимание на ханов, назначаемых Россией. После перехода на сторону Шамиля Авария, уже практически попавшая под влияние России, превратилась в постоянную головную боль.

Эта катавасия вполне могла бы длиться и дальше и сильно осложнить России Крымскую войну, если бы не случай. Из-за конфликта с Шамилем Хаджи-Мурат в 1851 году переметнулся обратно. Впрочем, уже в мае 1852-го он бежал из-под стражи – не то подозревая русских, которых он 10 лет изводил партизанской войной, в не совсем хороших намерениях на свой счёт, не то желая освободить семью, которую Шамиль держал в плену. Побег и бой стали последними для Хаджи-Мурата, он погиб в неравной схватке.

Война с имаматом меж тем продолжалась, однако без Хаджи-Мурата военные успехи Шамиля стали значительно скромнее. А после окончания Крымской войны, когда Россия наконец смогла заняться Кавказом вплотную, Шамиль и вовсе вынужден был сдаться (1859). Ещё лет пять после этого на Кавказе постреливали, однако в целом война закончилась. Аварское ханство вошло в состав России, ханов, князей и прочую знать инкорпорировали в состав российской элиты. Даже Шамиль мирно доживал свои дни в Калуге и Киеве – под конец жизни получил разрешение поехать в хадж, и во время поездки скончался.

Выводы

Что ж, когда-нибудь жизнь на Кавказе станет иной, более похожей на жизнь остальной России. Но не скоро и в этом смысле вот эти предания 165-летней давности для нас столь же актуальны, как и текущая новостная повестка. А значит, побуждают к выводам.

1. Формула «Кто не хочет мириться с Хаджи-Муратом, будет мириться с Шамилем» до сих пор работает. И тот факт, что именно Шамиль вошёл в историю в позитивном ключе (чего стоит хотя бы танковая колонна «Шамиль» во время Отечественной войны), хотя по факту более лоялен России был как раз Хаджи-Мурат, имеет известный назидательный смысл.

2. Прошлое всегда живёт в настоящем. На смену Северо-Кавказскому имамату пришёл Кавказский эмират. До тех пор, пока спрос на шариат на Кавказе существует, единственный эффективный способ борьбы с его сторонниками – поддержание исторически сложившихся социальных институтов.

3. На Кавказе мало иметь союзников, эти союзники должны иметь авторитет. Без этого присутствие на Кавказе – кровь и война на долгие годы.