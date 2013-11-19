Цусимское сражение Катастрофа русского флота. Японцами было потоплено 19 кораблей, 3 крейсера прорвались в нейтральные порты и были интернированы, 2 крейсера и 2 миноносца дошли до Владивостока. Из 14 тыс. человек личного состава эскадр погибло более 5 тыс. На чтение: 2 минуты

СПИТЕ, ГЕРОИ

Тяжелый удар был нанесен Российской Державе 25 лет тому назад у острова Цусима. И многие современники склонны были считать его сокрушающим. Слова упреков и осуждения были сказаны ими по адресу тех, кто острее других переживал происшедшее.

За двадцать пять лет многим открылась правда. «Крестный путь», «чудо», «неповторнмый и беспримерный» - вот каким представляется теперь поход от Либавы до Цусимы. И можно с уверенностью сказать: в 1930 году на судах под Андреевским флагом и под шпицем Адмиралтейства в Санкт-Петербурге достойно было бы отмечено двадцатипятилетние рокового дня, и героями чувствовали бы себя участники похода эскадры Адмирала Рожественского.

Сборник статей, посвященных двадцатипятилетию похода II-й эскадры Тихого океана. Прага, 1930

ЦУСИМА - СЛОВО НАРИЦАТЕЛЬНОЕ

В ходе неудач на фронтах русско-японской войны, в августе 1904 года на помощь блокированной в Порт-Артуре российской эскадре было решено послать корабли Балтийского флота, присвоив им имя Второй Тихоокеанской эскадры. Ее командиром был назначен вице-адмирал З.П. Рожественский. В октябре 1904 года эскадра вышла в море. Ей предстоял трудный кругосветный переход, в конце которого ждал бой с японскими кораблями. К декабрю 1904 года эскадра достигла берегов Мадагаскара. К этому времени Порт-Артур уже пал и дальнейший переход не имел никакого смысла, однако в феврале 1905 года из Либавы вышла еще одна эскадра под командованием контр-адмирала Н.И. Небогатова, получившая название Третья Тихоокеанская. В конце апреля 1905 года у берегов Вьетнама обе эскадры соединились, а 14 (27) мая 1905 г. вошли в Цусимский пролив, держа курс на Владивосток. В тот же день русские корабли были обнаружены превосходящими силами японского флота адмирала Того. Произошедшее сражение окончилось гибелью российского флота. В самом начале боя выбыл из строя флагман русской эскадры «Князь Суворов », а находившийся на его борту Рожественский был ранен. Также были потоплены броненосцы «Адмирал Ушаков», «Александр III» и «Бородино». Корабли русской эскадры потеряли строй и оказались разбросаны по Корейскому проливу. К вечеру 15 (28) мая Небогатов капитулировал. В плен сдалось 5 русских кораблей, в том числе и миноносец с раненым Рожественским. Лишь только одному крейсеру и двум миноносцам удалось прорваться во Владивосток, а остальные были либо уничтожены японцами, либо потоплены своими командами. Три корабля (в том числе и знаменитый крейсер «Аврора») ушли в нейтральные порты. Всего было потоплено 19 русских кораблей, погибло более 5 тыс. моряков.

ПРИКАЗ №243 ОТ 10-ГО МАЯ 1905 ГОДА. ТИХИЙ ОКЕАН

Быть ежечасно готовыми к бою.

В бою линейным кораблям обходить своих поврежденных и отставших передних мателотов.

Если поврежден и не способен управляться «Суворов» флот должен следовать за «Александром», если поврежден и «Александр» - за «Бородино», за «Орлом».

При этом «Александр», «Бородино», «Орел» имеют руководствоваться сигналами «Суворова», пока Флаг Командующего не перенесен, или пока в командование не вступил Младший Флагман. Миноносцы I отделения обязаны неусыпно следить Флагманскими броненосцами: если Флагманский броненосец получил крен, или вышел из строя и перестал управляться, миноносцы спешат подойти, чтобы принять Командующего и Штаб. Миноносцам «Бедовому» и «Быстрому» быть в постоянной готовности приблизиться с этой целью к «Суворову», миноносцам «Буйному» и «Бравому» - к другим Флагманским броненосцам. На миноносцы II отделения возлагается та же обязанность по отношению к крейсерам «Олегу» и «Светлане».

Флаги Командующего будут при этом переноситься на соответствующие миноносцы пока не представится возможным перенести их на линейный корабль или крейсер.

Вице-адмирал З.П.Рожественский

ГУЛЛЬСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Поход эскадры Рожественского вызвал осложнение русско-английских отношений в связи с так называемым «гулльским инцидентом», когда корабли эскадры Рожественского обстреляли в условиях сильного тумана английские рыболовецкие суда, приняв их за противника. Английский кабинет послал вслед российской эскадре свои военные корабли, которые фактически блокировали ее в испанском порту Виго. Российское правительство предложило передать выяснение «гулльского инцидента» международной следственной комиссии, предусмотренной Гаагской конференцией 1899 года. Давление на английский кабинет оказала и Франция, связанная с Россией союзническими обязательствами. Конфликт в результате был урегулирован на заседаниях международной следственной комиссии, которая признала невиновность Рожественского и предложила России возместить убытки, нанесенные английской стороне.

ИТОГИ БОЯ

Командующий русской эскадрой Рожественский, игнорировавший весь опыт порт-артурского периода, недооценил своего противника и не подготовил своих кораблей к бою, хотя сам считал его неизбежным. Плана боя по существу не было. Разведка отсутствовала. И не случайно появление главных сил японского флота застало русскую эскадру не закончившей своего боевого построения. В результате она вступила в бой в невыгодном для себя положении, когда вести огонь могли только головные корабли. Отсутствие плана сказалось на всем ходе боя. С выходом из строя флагманских кораблей эскадра лишилась руководства. Ее единственным устремлением было так или иначе пройти во Владивосток.

П.Д. Быков. Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия на море

Потери 2-й Тихоокеанской эскадры в кораблях и личном составе в Цусимском бою 27-28 мая 1905 г. Погибли в бою от артиллерийского огня противника эскадренные броненосцы «Князь Суворов», «Имп. Александр III», «Бородино», «Ослябя»; броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»; крейсера «Светлана», « Дмитрий Донской »; вспомогательный крейсер «Урал»; эскадренные миноносцы «Громкий», «Блестящий», «Безупречный»; транспорты «Камчатка», «Иртыш»; буксирный пароход «Русь».

Погибли в бою в результате торпедных атак эскадренные броненосцы «Наварин», «Сисой Великий», броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», крейсер «Владимир Мономах». Уничтожены своим личным составом эскадренные миноносцы «Буйный» и «Быстрый». Уничтожен в результате аварии крейсер «Изумруд» (выскочил на камни). Сдались неприятелю эскадренные броненосцы «Имп. Николай I», «Орел»; броненосцы береговой обороты «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и эскадренный миноносец «Бедовый». Интернированы в нейтральных портах крейсера «Олег», «Аврора», «Жемчуг»; транспорт «Корея»; буксирный пароход «Свирь». Захвачены неприятелем госпитальные суда «Орел» и «Кострома». Прорвались во Владивосток крейсер «Алмаз», эскадренные миноносцы «Бравый» и «Грозный».

Вернулся самостоятельно в Россию транспорт «Анадырь».

Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г.

Обложка: Балтийский линкор ведет огонь главным калибром. 1914-1916

Источник: http://battleships.spb.ru