Не Россию разбили японцы, а наши порядки. Портсмутский мир 5 сентября 1905 года в городе Портсмуте (США) был подписан договор, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов Последние залпы войны Надежды России добиться перелома в войне с Японией окончательно растаяли возле острова Цусима 13 мая 1905 года. Русский флот потерпел сокрушительное поражение. Во Владивосток смогли вернуться только один крейсер и два миноносца. Дальше лучше не становилось. К началу лета японцы вытеснили наши войска из Северной Кореи, а 8 июля овладели и островом Сахалин. Несмотря на успехи, Япония практически исчерпала свои силы и дальше продолжать боевые действия в таком напряжении не могла. Самурайская гордость не позволяла японцам предложить России мирные переговоры, поэтому... На чтение: 2 минуты

5 сентября 1905 года в городе Портсмуте (США) был подписан договор, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов

Последние залпы войны

Надежды России добиться перелома в войне с Японией окончательно растаяли возле острова Цусима 13 мая 1905 года. Русский флот потерпел сокрушительное поражение. Во Владивосток смогли вернуться только один крейсер и два миноносца. Дальше лучше не становилось. К началу лета японцы вытеснили наши войска из Северной Кореи, а 8 июля овладели и островом Сахалин.

Несмотря на успехи, Япония практически исчерпала свои силы и дальше продолжать боевые действия в таком напряжении не могла. Самурайская гордость не позволяла японцам предложить России мирные переговоры, поэтому они стали потихонечку прощупывать возможности. Первые попытки были сделаны японским посланником в Великобритании, потом действия были повторены в Париже. Власти в Петербурге вроде соглашались, но при одном важном условии: исключить из японских требований пункты о выплате контрибуций и уступке российских территорий.

Русский плакат начала войны «Посидим у моря, подождем погоды»

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А ещё японцы очень хотели, чтобы русские сами запросили мира, на что Россия ответила жёстким отказом. Война продолжалась, сил у японцев оставалось всё меньше и меньше, и они в конце концов обратились к президенту США Теодору Рузвельту за содействием. Вашингтон не отказал, тем более что стоявшая перед Японией задача по ослаблению России на Дальнем Востоке была практически выполнена. Правда, и здесь США постарались оказаться с двойной прибылью. Японцам было предложено условие соблюдать в Китае принцип «открытых дверей» и эвакуировать из Маньчжурии свои вооружённые силы. Япония с этим согласилась. А Россия, которая всё ещё находилась под впечатлением от Цусимы и была охвачена революционным движением, дала согласие на проведение мирных переговоров. Здесь примечательно высказывание дяди царя, великого князя Владимира Александровича, что Николай II считает внутреннее благосостояние важнее победы.

Граф Полусахалинский

В августе 1905 года в Портсмуте открылась мирная конференция. Российскую делегацию возглавил опытный государственный деятель Сергей Юльевич Витте . Требования Японии были огромными. Перед Россией ставились условия о передаче островному государству Ляодуна и Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), уплате военных издержек, отводе русских войск из Маньчжурии, присоединении Сахалина к Японии, ограничении русских морских сил на Дальнем Востоке и масса других больших и мелких требований.

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Характерно, что многие требования Япония предварительно согласовала с Англией и США. Ещё в январе 1905 года Т. Рузвельт и английский посланник Дюранд согласовали передачу Японии Порт-Артура и Ляодунского полуострова, а чуть позже (по секретному японо-американскому соглашению) были признаны права Японии на Корею.

Прибывшая на конференцию русская делегация повела себя не так, как хотели японцы и организаторы переговоров. Большинство требований японской стороны российская сторона сразу отвергла. Представители Российской империи сразу поставили вопрос о том, что они не считают себя проигравшей стороной. Такая позиция поставила конференцию на грань срыва. Несмотря на то, что США пытались оказывать давление, ситуация не изменилась до конца конференции. Как следствие, итоговый документ в основном содержал российскую программу урегулирования военного конфликта.

Для согласования Портсмутского договора переговорщикам потребовалось две недели. Это был первый договор в мировой дипломатической практике, который другие страны подписали на территории США. Церемония была ознаменована 19-ю пушечными выстрелами.

Рисунок из английского журнала иллюстрирующий потерю престижа Российской империи после поражения в войне

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В итоговом документе было 15 статей с несколькими дополнениями, главный пункт предполагал окончание войны между Японией и Российской империей. Россия отстояла часть прав на остров Сахалин: по договору она отдавала Японии только его южную часть и прилегающие Курильские острова (от 50 параллели). Россия соглашалась, что Корея входит в круг интересов Японии, ей также переходили права на Ляодунский полуостров и Порт-Артур. Был оговорен процесс обмена пленными. А Южно-Маньчжурская железная дорога отходила к Японии на правах использования только в коммерческих целях. В заключение была подписана конвенция о рыбной ловле.

Как ни странно, договор удовлетворил всех, кроме Японии. Там он вызвал большое недовольство и даже привёл к массовым беспорядкам в Токио. Англия и Франция, идя на уступки, очень хотели видеть Россию на своей стороне в противоборстве с Германией, что и случится к началу Первой мировой войны. А вот США были очень довольны, ведь они ограничили аппетиты России на Дальнем Востоке и в то же время сохранили противовес для бурно развивающейся Японии. Действие Портсмутского мирного договора продолжалось до августа 1945 года, когда Красная Армия внесла свой вклад в разгром милитаристской Японии и освободила южный Сахалин и Курильские острова.

Т. Рузвельт в роли посредника между Россией и Японией

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Итак, несмотря на то что в военном плане Россия в ходе войны с Японией потерпела поражение, в дипломатическом плане это на ней практически никак не сказалось. У России остались флот и армия, никаких контрибуций она не платила, а следовательно, и не проиграла войну по всем статьям.

Глава российских переговорщиков Сергей Юльевич Витте был за успехи в Портсмуте пожалован титулом графа и орденом Александра Невского. Правда, злые языки при дворе императора сразу всё это переиначили и прозвали его графом Полусахалинским. Сами понимаете, это из зависти…

Делегация от Российской империи в Портсмуте

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