Награды «Белого Генерала» Михаил Дмитриевич Скобелев - русский военачальник... На чтение: 27 минут

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЧУРОВ Председатель Научного совета Российского военно-исторического общества С особенной благодарностью за дружеское участие в работе над этим текстом генералу Александру Валентиновичу Кирилину

В Национальной библиотеке Франции, Bibliothèque national de France, хранится поступившая из Парижского географического общества, возможно, последняя фотография Михаила Дмитриевича Скобелева. Карточка кабинетного формата тонирована сепией, через левый эполет сверху вниз проходит тонкий излом, который я, конечно, заретушировал. Лицевая сторона подписана чернилами от руки: Generald'InfanterieMichelScobelew 1881 г. Ниже карандашом поставлен номер 1173. На обороте – штамп Парижского географического общества и надпись чернилами от руки по-французски, но явно другим почерком: MichelSkobeleff. T-fertparm. leGènèralAlexeï NicolaïévitchKouropatkine. 1173. 24. 3. 84, что означает: Мишель Скобелев. Передал месье Генерал Алексей Николаевич Куропаткин 24 марта 1884 года. Надпись на лицевой стороне сделана рукой Куропаткина, машинально поставившего после цифр года русскую букву «г».

Эта фотография генерал-адъютанта генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева сделана в Петербурге, в ателье на Невском проспекте, придворным фотографом Сергеем Львовичем Левицким, двоюродным братом швейцарского гражданина Александра Ивановича Герцена (старинного роду братья Яковлевы – отец Левицкого – сенатор Лев Алексеевич, отец Герцена – отставной капитан лейб-гвардии Измайловского полка Иван Алексеевич, отец жены Герцена, Натальи Захарьиной, – обер-прокурор Синода Александр Алексеевич – отличались сластолюбием и невоздержанностью). В то время ателье фотографов Их Императорских Величеств Сергея Левицкого и его сына Рафаила «Светопись Левицкого» занимало целый этаж в угловом трехэтажном доме бывшего прусского подданного, аптекаря Карла Ивановича (Карла-Людвига) Имзена у Екатерининского канала по Невскому проспекту, № 28. Под этим номером вместо скромного дома теперь громада «Зингера», моему поколению известная как «Дом книги». Утверждается, что изначальная фамилия Левицкого была Львов-Львицкий.

В коллекции генерала Кирилина есть две фотографии Скобелева кабинетного формата. Первая относится ко времени перед началом Русско-турецкой войны, и на мундире с серебряным аксельбантом Свиты Его Императорского Величества генерал-майора еще нет звезды ордена Св. Станислава 1-й степени с мечами. Вторая – заключенная в овал фотография работы Левицкого.

Скобелев одет в парадный мундир-полукафтан с золотым генерал-адъютантским аксельбантом на правом плече. Согласно разъяснению весьма сведущего военного историка, директора Московского отделения Российского военно-исторического общества Александра Александровича Подмазо, это общегенеральский полковой мундир 64-го пехотного Казанского Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича полка, о чем говорят прямые поперечные петлицы «гвардейского» образца («катушки») на обшлагах, заметные у нижнего края снимка. Казанский полк славно воевал в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов в отряде, колонне, затем 16-й пехотной дивизии под командованием Скобелева под Ловчей, Плевной, перешел зимой Балканы и вступил в бой у Шейново. 22 августа 1878 года Скобелев был зачислен в списки полка.

Мундир образца, введенного по Высочайшему повелению приказом по Военному министерству № 313 от 14 ноября 1881 года: Мундир прежнего покроя, но двубортный (борты отступают от воротника на 2½ вершка) и застегивающийся не на пуговицы (которых по борту не полагается), а на крючки с петлями …

Но через два с половиной месяца для генерал-адъютантов был введен повелением императора Александра III, объявленным приказом № 25 по военному ведомству 30 января 1882 года, мундир нового, несколько отличающегося образца: темнозеленого сукна, русского покроя, двубортный; выпушки у воротника, по левому борту и у обшлагов – из белого сукна; застегивающийся на внутренние пуговицы , со специальным шитьем на воротнике и обшлагах. При этом ношение общегенеральского мундира отменялось.

На левом рукаве генерала – черная траурная повязка, которую чины свиты носили в течение года после убийства Александра II, до 1 марта 1882 года. Значит, фотография относится к периоду между серединой ноября 1881 и первыми месяцами 1882 года.

Мундир Скобелева перепоясан парадным офицерским кушаком из тесьмы белого шелка с серебряными нитями и черно-оранжевыми полосками, на кожаной подкладке. Застежка скрыта поперечной муфточкой, она же – бант или перехват.

На поле без звездочек золотого эполета полного генерала наложен кованый металлический серебряный вензель в Бозе почившего императора Александра II. Согласно приказу № 51 от 5 марта 1881 года: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР Высочайше повелеть соизволил: Генерал-Адъютантам, Генерал-Майорам Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Флигель-Адъютантам, которые имели счастье состоять в этих званиях при Блаженной памяти ИМПЕРАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ, носить на Эполетах вензелевое изображение Имени в Бозе почившего ГОСУДАРЯ .

Благодаря некоторым речам самого Скобелева и воспоминаниям современников утвердилось о нем мнение как о ненавистнике «немецкой партии» при дворе, немцев вообще и молодой Германской империи. Но для фотографирования у Левицкого он надел через левое плечо белую с оранжевыми полосами ленту прусского ордена Красного Орла I класса, хотя имел ленты русских орденов Станислава 1-й степени и Анны 1-й степени. Кстати, особые патриоты-художники на цветных портретах генерала перекрашивают ленту в аннинские цвета, делают ее красной с желтой каймой.

Возможно, предпочитая ленту второго по старшинству прусского ордена, Скобелев хотел указать новому государю, все еще откладывавшему коронацию, на отсутствие у него лент более высоких, пристойных полному генералу русских орденов: темно-синей – Белого Орла, красной – Александра Невского , черно-красно-черной – Святого Владимира.

Вообще же, по установленному правилу «Иностранные орденские ленты надеваются через плечо при представлении Высочайшим Особам, даровавшим ордена, или при их встрече, или когда последует особое по сему предмету распоряжение подлежащего начальства или Министра Императорского Двора».

Фотография могла быть приурочена именно к такому событию, например к представлению германскому императору Вильгельму I на маневрах или по их завершении. Кстати, старший брат Аристарха Платоновича из «Театрального романа» Булгакова, литератор и военный журналист Василий Иванович Немирович-Данченко, упомянул со ссылкой на «итальянского офицера Генерального штаба» об особых отношениях русского генерала и германского императора: Император Вильгельм не раз заявлял, что он его любит как сына , и Скобелев действительно никогда не мог говорить без почтительного волнения о маститом вожде германского народа».

На Скобелеве – ордена Святого Георгия трех степеней. На шее – крест 2-й степени, его последняя награда, полученная в 1881 году за покорение Ахал-Теке, «…крест большой, золотой, с белою с обеих сторон финифтью, по краям с золотою каймою. В средине креста изображен на финифти же герб Московского Царства, то есть: в красном поле Святый Георгий, вооруженный серебряными латами, с золотою сверх оных висящею епанчею, имеющий на главе златую диадему, сидящий на серебряном коне, на котором седло и вся сбруя золотыя, и поражающий золотым копьем чернаго змия, в подошве щита. На задней стороне, в середине, в белом поле, вензелевое Святого Георгия имя».

Такой же крест меньшей величины, 3-й степени ордена, полученный при покорении Ханства Кокандского в 1875 году в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных при разбитии 12 ноября скопищ кипчаков близ города Балыкчи (20 верст на юго-восток от Намангана, у слияния рек Нарын и Карадарья, образующих Сырдарью, где прежде водилась рыба, оттого и название Балыкчи – Рыбачье), выпущен на ленте выше всех по борту мундира.

Ханский дворец в Коканде. Именно отсюда в ночь на 22 июля 1875 года бежал от восставшей аристократии, армии и народа сопровождаемый флигель-адъютантом Его Величества полковником Скобелевым и послом, коллежским советником Аркадием Августовичем Вейнбергом Худояр-хан. Сюда же вернулся с победоносным русским войском Михаил Дмитриевич Скобелев 8 февраля 1876 года, 11 февраля получив за то Золотую шпагу, украшенную бриллиантами, с надписью «За храбрость».

Современная панорама входа во дворец Худояр-хана в узбекском Коканде

Панорама Карадарьи к востоку от моста в Балыкчи.

Панорама Карадарьи к западу от моста в Балыкчи. Здесь произошел бой 12 ноября 1875 года, и с той поры пустынные берега мало изменились

Золотой шейный знак ордена Святого Георгия 3-й степени. На дужке кольца с лицевой стороны – клеймо Санкт-Петербургской пробирной палаты «56» и герб Петербурга в виде двух наложенных накрест якорей и вертикально расположенного скипетра поверх них. Именное клеймо «ИЛ» петербургского мастера золотых и серебряных изделий Иоганна Александровича Линстедта. Расстояние между концами – 42 мм.

Крест 4-й степени, по николаевскому статуту 1833 года, «одинаковой величины с присвоенным 3-й степени», на самом деле меньшего на четверть размера, полученный в 1873 году за разведку пути из Змукшира (Измукшира, Измыхшира) к колодцам Ортакую во время Хивинского похода, закреплен первым на колодке на груди. Крест 3-й степени был размером примерно с вершок, 43–47 мм, крест 4-й степени – примерно в 3/4 вершка, или 34–36 мм.

Генерал Александр Валентинович Кирилин, чьими советами и коллекцией я с благодарностью пользуюсь, принес мне скобелевскую грамоту на орден Святого Георгия 4-й степени с редким для таких грамот детальным описанием подвига награжденного.

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ

МЫ, АЛЕКСАНДР ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Нашему Подполковнику Генерального Штаба, состоящему для поручений при Штабе Московского военного Округа, Михаилу Скобелеву.

Во время Хивинского похода 1873 года вы оказали следующий военный подвиг: во время бывшей экспедиции против Туркмен, вызвались в охотники исследовать со стороны Хивинских владений, не пройденную нашими войсками часть Змукширо-Красноводского пути, с целью убедиться в его удобопроходимости и для составления военного описания этой дороги.

Несмотря на явную опасность такого предприятия, вы, с разрешения Командующего войсками, 4-го Августа сего года, в сопровождении лишь 5-ти всадников, из коих трое Туркмен проводников, смело отправились в путь из Змукшира в направлении к колодцам Орта-Кую и 11-го августа возвратились в лагерь наших войск под Хивою, блистательно исполнив добровольно принятое вами на себя рискованное поручение. Удаляясь от Змукшира более чем на 270 верст, вы, ради достижения цели, подвергали свою жизнь неоднократно опасности, пробираясь по дорогам и колодцам, занятым враждебно настроенными против нас аулами Туркмен Иомудов Байрам и Шалы.

Молодецкое вполне успешное исполнение опасного и полезного предприятия, свидетельствует об отличном мужестве, храбрости и энергии вашей.

В воздаяние за таковой отличный подвиг, согласно ходатайству Командующего войсками Туркестанского военного округа, основанному на определении местной Кавалерской Думы Ордена Святого Георгия, Всемилостивейше пожаловали Мы вас Указом, в 3-й день Ноября 1873 года Капитулу данным, Кавалером Императорского Ордена Нашего Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертой степени. Грамоту сию во свидетельство подписать, Орденскою печатью укрепить и знаки Орденские препроводить к вам Повелели Мы Капитулу Российских Императорских и Царских Орденов.

Дана в Санктпетербурге в 23 день Ноября 1873 года. Вице Президент Князь Ливен [Светлейший князь Павел Иванович Ливен, обер-церемониймейстер Высочайшего двора, тайный советник] Члены Генерал от кавалерии Александр Федорович Багговут Граф Степан Александрович Гендриков [церемониймейстер Высочайшего двора, действительный статский советник, церемониймейстер при ордене Святого Станислава] Алексей Николаевич Толстой [церемонийместер Высочайшего двора, действительный статский советник, церемониймейстер при ордене Святого Станислава

Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени на колодке начала XX века. Изготовлен из золота. Интернет-каталог аукциона «МиМ».

Вослед ордену Святого Георгия на колодке прикреплена светло-бронзовая медаль на трехцветной «романовской» бело-оранжево-черной ленте «За усмирение польского мятежа. 1863–1864».

Светло-бронзовая медаль «За усмирение польского мятежа. 1863–1864» на «романовской» трехцветной ленте. Имитация.

…Я уже как-то упоминал, что в прежней России многое прямо и открыто делалось по родству и по знакомству, и получалось совсем неплохо, гораздо лучше, чем сейчас. Усмиряя очередной польский шляхетский бунт войсками и реформами, в третью годовщину освобождения русских крестьян от крепостной зависимости, 19 февраля 1864 года, император Александр II наделил польских крестьян землей и ввел в Царстве Польском крестьянское гминное (волостное) самоуправление. Подписанные указы поручено было привезти в Варшаву и распространить генерал-адъютанту графу Эдуарду Трофимовичу Баранову, из эстляндских фон Барановых. В свите Баранова состоял кавалергардский корнет Михаил Скобелев, приходившийся графу внучатым племянником (фон Баранов был женат на Юлии Федоровне Адлерберг, сестре графа Владимира Федоровича Адлерберга, а сын Адлерберга Александр женился на Екатерине Николаевне Полтавцевой; ее сестра, Ольга Николаевна Полтавцева, в замужестве Скобелева, была матерью Михаила Дмитриевича).

Прибыв в Варшаву, Скобелев немедля попросил «дядю» помочь с переводом в менее блестящий, зато участвующий в боях против бунтовщиков лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, из столичной – в Варшавскую гвардию, ближе к воинским наградам. Поначалу родственник противился сему странному желанию, но Михаил Дмитриевич предъявил справку, правда смехотворную, от лекаря Степана Ивановича Стеткевича (по биографиям кавалергардов С. А. Панчулидзева): Кавалергардского полка корнет Скобелев, вследствие неоднократного падения с лошади и ушибов, полученных от нее в грудь, часто чувствует тупую боль в груди; при ношении же кирасы всякий раз боль эта усиливается; а потому я нахожу необходимым для него, по крайней мере, на несколько лет, переменить род службы и поступить в легкую кавалерию.

С марта 1864 года корнет Скобелев переведен в гвардейские гусары и прикомандирован к отряду подполковника Терского казачьего войска осетина Козьмы Ивановича Занкисова. Отряд в составе двухсотенного Варшавского Кубанского казачьего дивизиона и пехотной роты действовал к югу от Варшавы, в лесах вокруг города Кельце. В Радковицком лесу была разбита банда Петра Иосифовича (?) Шемиота. Еще раньше, до приезда молодого Скобелева, начальник отряда, войсковой старшина Занкисов успел получить за бои с мятежниками чин подполковника и Золотую шашку «За храбрость», пожалованную 31 января 1864 года. Следующей его наградой стал орден Святого Станислава 2-й степени с мечами.

Знак ордена Святой Анны 4-й степени для прикрепления на холодное оружие, с надписью «За храбрость».

Скобелева за уничтожение «шайки Шемиота» наградили чином поручика и обер-офицерским Аннинским оружием с надписью «За храбрость», орденом Святой Анны 4-й степени в виде «красного финифтяного креста в золотом поле, заключенном в красном же финифтяном кругу; над крестом золотая корона», прикрепленного к эфесу сабли с темляком из Аннинской красной с желтой каймой ленты, с густой серебряной кистью на конце.

После медали «За усмирение польского мятежа» идут: серебряная на Владимирско-Георгиевской у генерала, а положено на Георгиевско-Владимирской ленте, медаль «За Хивинский поход. 1873»; светло-бронзовая, также у генерала на Владимирско-Георгиевской вместо Георгиевско-Владимирской ленте медаль «За покорение Ханства Кокандского. 1875–1876 гг.»; светло-бронзовая на Георгиевско-Андреевской (а должна быть на Андреевско-Георгиевской) ленте медаль «В память Русско-турецкой войны. 1877–1878»; серебряная на Георгиевской ленте медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе 12 января 1881 года».

Серебряная медаль «За Хивинский поход. 1873» на соединенной Георгиевско-Владимирской ленте. Имитация.

Светло-бронзовая медаль «За покорение Ханства Кокандского. 1875–1876» на соединенной Георгиевско-Владимирской ленте. Имитация.

Светло-бронзовая медаль «В память Русско-турецкой войны. 1877–1878» на соединенной Андреевско-Георгиевской ленте. Имитация.

Рисунок лицевой стороны аналогичен рисунку медали «За Турецкую войну. 1828–1829». Надпись на оборотной стороне «НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ» повторяет надпись на реверсе медали «В память Отечественной войны 1812 года», а лента – тех же цветов, что и лента медали «За взятие Парижа 19 марта 1814». Тем самым подчеркивалась преемственность военных традиций царствования Александра II и традиций времен победных кампаний его предшественников – Александра I и Николая I.

Серебряная медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе 12 января 1881 года» на Георгиевской ленте. Имитация.

За русскими медалями к колодке прикреплены иностранные награды, полученные в 1878 и 1879 годах, после окончания Русско-турецкой войны.

Первая – золотая медаль «Милошъ Обилићъ. За храбрость» Княжества Черногория (позднее была учреждена и сербская) на ленте национальных цветов – красно-сине-белой. Медаль изготовлена из позолоченной бронзы. На лицевой стороне – рельефное изображение головы и плеч в профиль героя Косовской битвы витязя Милоша Обилича в меховой шапке с пышным султаном из трех ниспадающих перьев, голова обращена влево; по кругу идет надпись из двух слов, по одному слева и справа от портрета: МИЛОШЪ ОБИЛИЋЪ. По преданию, знатный серб Милош Обилич, принадлежавший к рыцарскому ордену Святого Георгия, утром в день битвы на Косовом поле в 1389 году пробрался в османский лагерь и заколол султана Мурада I в его шатре. На обороте медали, в венке из пальмовой и лавровой ветвей, помещена горизонтально надпись в шесть строк:

ВЂРА СВОБОДА ЗА ХРАБРОСТЬ ЦЕТИНЂ 1851

Над надписью – небольшой крест Святого Георгия с расширяющимися концами; под надписью – две скрещенные сабли. Медаль учредил черногорский владыка митрополит Петр II Петрович Негош в 1847 году в Цетинье.

«Обмен любезностями». Когда-то правитель Черногории Петр II Петрович Негош учредил воинскую медаль имени сербского рыцаря Милоша Обилича. В 2006 году Народный банк Сербии выпустил в обращение купюру в 20 динаров с портретом Петра II Негоша и годами недолгой земной жизни владыки – 1813–1851.

После смерти в 1851 году Петра Негоша его племянник Данило принимает титул князя – светского правителя Черногории – и в память о чтимом народом дяде меняет на медали год на 1851-й.

Подлинная медаль «Милошъ Обилићъ. За храбрость» Княжества Черногория. Серебро, позолота. По князю Дмитрию Романовичу Романову – медаль II типа, частного изготовления. Принадлежала М. Д. Скобелеву и экспонируется в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в Рязанском кремле.

Следующая иностранная награда на колодке – золотая медаль «За храбрость» Княжества Сербия образца 1877 года на бело-красно-белой ленте, иначе – на красной ленте с двумя широкими белыми полосами по краям. На лицевой стороне погрудное изображение в профиль сербского князя (будущего первого короля) Милана IV Обреновича в военном мундире и надпись в круге по краю: МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРПСКИ. На оборотной стороне в венок из лавровой и дубовой ветвей, связанных лентой, вписана в две строки горизонтально надпись:

ЗА ХРАБРОСТ.

После убийства в 1903 году сына Милана короля Александра I Обреновича вместе с женой Драгой престол перешел к вечным соперникам и непримиримым врагам Обреновичей – династии Карагеоргиевичей. Соответственно, с лицевой стороны медали исчезло изображение Обреновича.

…Довелось мне побывать еще депутатом Государственной думы на внеочередных парламентских выборах в Сербии в январе 2007 года. Поездив по Белграду и еще нескольким городам, подивился убогости и однообразию уличной агитации всех партий: официальный портрет кандидата при галстуке и партийный лозунг, ничего более. На встрече в штаб-квартире радикальных националистов я задал вопрос:

– У Сербии такая богатая история, почему же даже ваша партия не использует для агитации исторические образы, к примеру, кавалеров ордена Святого Апостола Андрея Первозванного королей Петра I и его сына Александра I, героев Первой мировой войны, Петра II, сражавшегося на стороне союзников в годы Второй мировой войны, кавалера ордена Победы маршала Тито и других?

Ответ последовал весьма прелюбопытный:

– Ну, понимаете, король Петр I, конечно, был очень популярен, но он – Карагеоргиевич и пришел к власти после зверского убийства четы Обреновичей, а у нас до сих пор многие любят Обреновичей. Александр – герой, кавалер двух русских орденов Святого Георгия за Первую мировую, мученик, убитый в Марселе, но он и его сын Петр II, во-первых – Карагеоргиевичи, во-вторых – монархи, а у нас много республиканцев, и, наконец, мы их потомка пустили, один дворец вернули, а он как был лондонским плейбоем и мелким дельцом, так и остался, нет к нему уважения. Ну а Тито вообще хорват!

Тут я не выдержал:

– Если из истории всех и все вычитать, истории у страны не будет и страну ту постигнет множество несчастий.

Третья иностранная медаль в колодке – золотая (на иллюстрации – серебряная) медаль «За воинскую доблесть» Объединенного княжества Валахии и Молдавии на красной ленте с двумя узкими синими полосами по краям. На лицевой стороне, или аверсе, повернутый влево профиль господаря (domnitor) князя Карла Гогенцоллерн-Зигмарингена, обрамленный надписью CAROL I. DOMN AL ROMANIEI. На оборотной стороне, или реверсе, в круглом венке из связанных лентой лавровой и дубовой ветвей помещена горизонтально в две строки надпись:

VIRTUTE MILITARĂ.

Лента крепится к медали на французский манер – через припаянный к верхнему краю овальный венок из лавровых ветвей, связанных лентой.

Медаль двух степеней, золотая и серебряная, в таком виде учреждена в 1872 году господарем Валахии и Молдавии, румынским князем Каролем (Карлом) из младшей швабской линии Гогенцоллернов-католиков. Награждения этим типом медали производились до 1880 года. В 1881 году Румыния официально стала королевством.

За румынской медалью в колодке на мундире Скобелева висит позолоченный бронзовый Крест военных заслуг (Militär Verdienstkreuz) II класса Великого Герцогства Мекленбург-Шверин. По форме крест очень похож на прусский Железный крест. На аверсе, в центре креста, инициалы FF Великого Герцога Фридриха Франца II Мекленбургского, правнука русского императора Павла I, на верхнем конце креста – герцогская корона, на нижнем конце обозначен год – 1870. На реверсе, на концах креста, горизонтальная надпись в три строки:

FUR AUSZEICHNUNG IM KRIEG.

В переводе – «За отличие на войне». Крест носился в петлице на голубой ленте с красной и желтой каймой. Награда была учреждена Великим Герцогом для награждения участников боевых действий. Год на нижнем конце креста указывал, за какую кампанию получена награда; в данном случае таким крестом награждали участников Франко-прусской войны 1870–1871 годов, в том числе иностранных офицеров-волонтеров и наблюдателей с немецкой стороны.

Подлинный Крест военных заслуг II класса Великого Герцогства Мекленбург-Шверин, принадлежавший М. Д. Скобелеву и экспонирующийся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в Рязанском кремле.

Военный министр Александра II генерал от инфантерии Дмитрий Алексеевич Милютин отметил в дневнике, что в октябре 1870 года, узнав о начале войны с Францией, Генерального штаба штабс-ротмистр Скобелев уехал из Туркестана и настойчиво просил о командировании в прусскую армию. По Милютину, несмотря на поддержку высокопоставленных родственников, включая графа Адлерберга, в просьбе Скобелеву было отказано. Но Крест военных заслуг 1870 года слова Милютина опровергает: Скобелев был командирован в прусскую армию и принял участие во Франко-прусской войне. К тому же эта война началась 7 (19) июля 1870 года, и даже в Туркестане, вопреки дневнику Милютина, Михаил Дмитриевич должен был узнать о ней максимум через пару недель, в конце июля, а не в октябре. В кампанию 1870–1871 годов Скобелев познакомился с еще одним добровольцем из России – доктором медицины Оскаром Фердинандовичем Гейфельдером, оперировавшим в прусских госпиталях. Позднее Скобелев призовет его к себе корпусным врачом в Ахалтекинскую экспедицию.

На другой, чуть более ранней фотографии Михаила Дмитриевича Скобелева, относящейся к 1881 году и воспроизведенной на 298-й странице 19-го выпуска «Летописи войны 1914 года» от 27 декабря 1914 года, генерал позирует фронтально в однобортном мундире с восемью пуговицами по борту, введенном в 1872 году, с генерал-адъютантскими аксельбантом и эполетами. На этой фотографии на правой стороне мундира, ниже звезд, виден частично прикрытый аксельбантом пристяжной на вертикальной заколке Крест военных заслуг I класса Великого Герцогства Мекленбург-Шверин.

Дело в том, что, сходно с прусским Железным крестом, Мекленбургский имел две степени; крест младшей степени носился на ленте в петлице, а старшей, точно такого же вида, но с гладкой оборотной стороной, – прикреплялся на груди вертикальной булавкой. Награждение ими производилось строго последовательно: имевший крест I класса обязательно получал ранее крест II класса на ленточке. Например, за Русско-турецкую войну Фридрих Франц Мекленбургский награждал русских офицеров и генералов обеими степенями одновременно или почти одновременно. Великий князь Николай Николаевич получил Мекленбургский крест II класса в июне 1877 года, а I класса – уже в ноябре.

Крест военных заслуг I класса Великого Герцогства Мекленбург-Шверин, принадлежавший Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Хранится в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в Рязанском кремле. Очень редкий вариант награды с датой «1881 год» на нижнем конце креста. Возможно, был изготовлен в одном или нескольких экземплярах для награждения русских военачальников за Ахалтекинскую экспедицию. В 1881 году был также возобновлен Союз трех императоров: российского – Александра III, германского – Вильгельма I и австрийского – Франца-Иосифа I. Награждение Крестом военных заслуг Великого Герцогства Мекленбург-Шверин продолжалось до 1933 года.

На той же фотографии ниже и правее звезд прикреплен серебряный знак за успешное окончание наук в Николаевской академии Генерального штаба: на венок из лавровой и дубовой ветвей, перевязанных лентой, наложен малый государственный герб в виде двуглавого орла, коронованного двумя коронами и увенчанного большой императорской короной с двумя развевающимися концами ленты ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Орел держит скипетр и державу. На груди орла, в геральдическом щите, окруженном цепью ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, – Святой Великомученик и Победоносец Георгий, поражающий копьем дракона. Скобелев окончил академию в 1868 году по второму разряду, но был причислен к Генеральному штабу.

Знак Николаевской академии Генерального штаба более позднего образца, чем у М. Д. Скобелева, все же дает общее представление о его виде. Изготовлен в начале XX века Петербургской мастерской золотых, серебряных и бронзовых изделий «ЭДУАРДЪ» Эдуарда Фердинандовича Дитвальда на Невском, в доме 10.

А на левой стороне однобортного мундира, ниже звезды прусского ордена Красного Орла, прикреплен наполовину закрытый плечевой портупеей серебряный знак Красного Креста за Русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Правом ношения его пользовались «лица обоего пола, принимавшие участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах во время войны». На «парижской» фотографии академический знак и знак Красного Креста не видны.

Колодка нижнего чина, участника Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, состоящая из светло-бронзовой на Андреевско-Георгиевской ленте медали «В память Русско-турецкой войны. 1877–1878» и румынского креста «За переход через Дунай». Такие же знаки мы видим на груди генерала Скобелева.

Учрежденный румынским князем Каролем I Гогенцоллерном-Зигмарингеном в 1877 году черненый прямоугольный крест из железа с прямоугольным же уширением на каждом конце замыкает колодку Скобелева. Контур всего креста обведен выступающим бортиком. На аверсе, в центре креста, в круглом медальоне, помещен вензель Кароля I уже под королевской короной, хотя даже Россия в то время признавала его только в княжеском достоинстве; например, орден Святого Георгия 3-й степени «В ознаменование отличных подвигов, оказанных в войну с турками» получил 5 сентября 1877 года князь Румынский Карл. На реверсе, в центре креста, в круглом же медальоне, надпись по кругу TRECEREA DUNĂRII и, горизонтально, год – 1877-й. Надпись означает «Переход через Дунай». Кстати, некоторые румынские источники определяют аверс и реверс креста противоположно. Крест носился на темно-красной, с двумя черными полосами ленте, иначе – на ленте из чередующихся трех красных и двух черных полос.

Завершив изучение наградной колодки, перейдем к описанию орденских звезд генерала Скобелева. На левой стороне мундира первая сверху ромбовидная кованая, с вертикальной заколкой на обороте звезда ордена Святого Георгия 2-й степени: «Звезда четырехугольная, золотая, посреди которой в черном обруче желтое или золотое поле; а на оном изображено вензелем имя Святого Георгия. В черном обруче золотыми буквами надпись: “За службу и храбрость”».

Второй прикреплена, смешно, но «вверх ногами» – рукояти мечей вверху, – кованая же серебряная звезда «о восьми лучах» ордена Святого Станислава 1-й степени с мечами, полученного Скобелевым в июне 1877 года за организацию переправы войск через Дунай. Мечи расположены посередине звезды; перекрещение мечей покрывает щит-медальон белой эмали с красным вензелем Святого Станислава SS в окружении золотых букв латинского девиза PRAEMIANDO INCITAT (НАГРАЖДАЯ ПООЩРЯЕТ).

Серебряная кованая звезда ордена Святого Станислава 1-й степени. Петербургская мастерская серебряных изделий Поставщика Высочайшего двора, купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Альберта Кейбеля на Большой Зелениной. Штампованные (вдавленные) клейма KEIBEL под двуглавым орлом и овальное Петербургского пробирного округа с 84-й пробой, повернутой влево женской головкой в кокошнике и инициалами «ЯЛ» управляющего округом в 1898–1903 годах, действительного статского советника Якова Николаевича Ляпунова.

…Прочитав рукопись очерка о наградах Михаила Дмитриевича Скобелева, Александр Валентинович Кирилин усомнился в награждении Скобелева первым «генеральским» орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами именно за переправу через Дунай: «Ему ведь выговор за это объявили», – сказал Кирилин. Пришлось провести маленькое расследование.

Первым упомянул о выговоре Михаил Михайлович Филиппов, писатель и естествоиспытатель-физик, в книге «М. Д. Скобелев. Его жизнь и деятельность военная, административная и общественная. Биографический очерк», вышедшей в 1894 году в павленковской серии «Жизнь замечательных людей», отпечатанной в Петербурге в типографии П. П. Сойкина с гравированным Константином Адтом портретом генерала. Филиппов ссылается на художника Верещагина: И тем не менее, по словам Верещагина, нашлись начальники, которые сделали Скобелеву выговор, сказав, что он «суется не в свое дело».

Однако сам Василий Васильевич Верещагин в воспоминаниях переправу армии через Дунай не описывает, поскольку в это время лежал в госпитале после тяжелого ранения в бедро, вызвавшего из-за первоначально неправильного лечения гангрену.

Утром 8 июня 1877 года Верещагин участвовал на катере «Шутка» в минной атаке на Дунае турецкого колесного парохода «Эрекли» (Erekli), вооруженного четырьмя пушками. «Шутку» построили в Англии на заводе Торникрофта в качестве роскошной быстроходной паровой яхты для цесаревича Александра, будущего императора Александра III. После начала войны яхту «Цесаревич» перевезли на Черное море, вооружили шестовыми минами и переименовали в «Шутку». Командовал миноноской лейтенант Николай Илларионович Скрыдлов, ставший впоследствии полным адмиралом и командующим Черноморским флотом. Во время атаки Скрыдлов и Верещагин получили тяжелые ранения.

Только через неделю, 15 июня, началась переправа русской армии на правый берег Дуная у Зимницы (румынская Зимнича) напротив Систова (болгарский Свиштов). Михаил Дмитриевич Скобелев состоял в передовом отряде при генерал-майоре Михаиле Ивановиче Драгомирове, начальнике 14-й пехотной дивизии с прибавлением 4-й стрелковой бригады, 23-го донского казачьего полка, двух сотен пластунов и двух горных батарей. Высадка была произведена успешно, и вскоре Систово и все окружающие высоты оказались в руках русских. По военной терминологии дальнейшая переправа войск осуществлялась без воздействия противника.

Легенду о неприятностях, последовавших для Скобелева после переправы и взятия Систова, можно найти в книге писателя и журналиста, автора изрядно забытых бульварных исторических романов Александра Ивановича Красницкого. Книга называется «Белый генерал. Повесть-хроника из жизни генерала М. Д. Скобелева», издавалась М. О. Вольфом до революции трижды, третье издание – 1904 года:

Кто был повыше, имел на Скобелева совсем иные взгляды.

– К чему эта рисовка? – говорили среди штабных. – Он просто хочет доказать, что недаром получил за халатников свои кресты…

Были случаи, когда Скобелева прямо оскорбляли.

Раз он сделал рекогносцировку, которую считал крайне необходимою.

– Ступайте и сидите у своей палатки, пока вас не позовут! – высокомерно оборвали молодого генерала.

Беллетристам многое дозволено, но кто бы в реальной жизни посмел обратиться со столь оскорбительными словами к действительно молодому, тридцатитрехлетнему, Свиты Его Величества генерал-майору, награжденному орденами Святого Георгия 3- и 4-й степеней, Золотой саблей и Золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За храбрость». К тому же племяннику по матери Министра Императорского двора и уделов и командующего Императорской главной Квартирой графа Александра Владимировича Адлерберга 2-го. Скобелев был близок ко двору через отца, командира Собственного Его Величества конвоя и Роты дворцовых гренадер, и деда, полного генерала, коменданта столичной Петропавловской крепости; через свою, только год назад оставленную, жену, фрейлину, княжну Марию Николаевну Гагарину и сестру Зинаиду Дмитриевну, подругу и будущую жену Его Императорского Высочества Евгения Максимилиановича Романовского, 5-го Герцога Лейхтенбергского! Завидовать могли многие, но выговаривать на полях сражений в Болгарии, и то только устно, – один Великий князь Николай Николаевич старший, Главнокомандующий действующей армией на Балканах.

Для выяснения действительных обстоятельств награждения Скобелева орденом Станислава 1-й степени с мечами я обратился по старой, военно-морской и петербургской памяти к капитану 1-го ранга Сергею Владимировичу Чернявскому, директору Российского государственного исторического архива, где хранятся документы Капитула Императорских и Царских орденов. Трудами Натальи Витальевны Колосенковой, Людмилы Николаевны Ивановой и Татьяны Васильевны Богдановой в архиве нашлась копия грамоты о награждении 4 августа 1877 года Свиты Его Величества генерал-майора Михаила Дмитриевича Скобелева орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами: Во внимание к отличному мужеству и храбрости, оказанным Вами при переправе войск через Дунай у города Зимницы в ночь с 14 на 15 Июня сего года.

Император Александр II находился вместе с армией на театре военных действий и собственноручно подписал грамоту о награждении Скобелева орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами 4 августа 1877 года в Главной квартире в болгарском селении Горный Студень (Горна-Студена) к югу от Систова на Дунае и в 60 верстах к востоку от Плевны.

Контрассигновал грамоту дядя Скобелева, Канцлер Орденов, генерал от инфантерии граф Александр Владимирович Адлерберг 2-й. 19 августа Главный штаб препроводил Высочайшую Грамоту в Капитул Орденов. Сопроводительное письмо подписал помощник начальника Главного штаба Генерального штаба генерал-лейтенант Лавр Никанорович Клугин.

Сомнения развеялись: за переход через Дунай с передовым отрядом в ночь с 14 на 15 июня 1877 года и бой у Систова Михаил Дмитриевич Скобелев был не наказан выговором, а награжден орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами.

Нижняя звезда на левой стороне мундира Скобелева – серебряная восьмиконечная звезда прусского ордена Красного Орла I класса (Roter Adler Orden, I.Klasse) с золотыми скрещенными мечами на верхнем луче над медальоном. Белый круглый щит-медальон в центре звезды разделен на центральное поле и широкую белую полосу, ограниченную тройной с внешней и одинарной с внутренней стороны серебряной каймой. Внутренняя кайма и две крайние внешние – витые, средняя внешняя – ровная. В центральное поле помещен красный прусский распустивший крылья одноглавый коронованный орел, держащий в лапах лавровый венок или ветви. На груди орла помещен четверочастный черно-белый щит прусских Гогенцоллернов, восходящий к геральдике Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии. На белой полосе вокруг центрального поля золотыми буквами – девиз ордена на латыни SINCERE ET CONSTANTER (ИСКРЕННОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО) и две связанные лентой лавровые ветви внизу. Скобелев был награжден орденом I класса в 1879 году. Мечи на верхнем луче звезды добавлены, поскольку раньше, в 1874 году, германский император и король Пруссии Вильгельм I наградил его орденом Красного Орла II класса с мечами.

Кованая серебряная звезда прусского ордена Красного Орла I класса без мечей. Крест III класса со скрещенными мечами на кольце над верхним концом. Кресты I и II классов отличались только размером и изготавливались из золота. Из книги «Deutschlands Ritter- und VERDIENST-ORDEN DER GEGENWART» («СУЩЕСТВУЮЩИЕ НЕМЕЦКИЕ РЫЦАРСКИЕ И ЗА ЗАСЛУГИ ОРДЕНА») Вальтера Шульца, 1898 год.

На правой стороне мундира генерала Скобелева, под аксельбантом, приколоты еще две звезды: вверху – ордена Святой Анны 1-й степени, полученного в 1879 году; в середине звезды прикреплен круглый медальон с красным крестом в центре. Вокруг креста на красной финифти (горячей эмали) – сокращенный латинский девиз AMAN·JUST·PIET·FID. Полностью по статуту 1845 года эта фраза выглядит так: Amantibusjustitiam, pietatem, fidem, то есть Любящим правду, благочестие, верность. Далее в статуте Николая I разъясняется, что девиз сей заимствован от первоначальных букв имени и рода Прабабки Нашей, Великой Княгини АННЫ ПЕТРОВНЫ: A. I. P. F. (Anna, ImperatorisPetriFilia – Анна, Императора Петра Дщерь).

Серебряная кованая звезда ордена Святой Анны 1-й степени. Петербургская мастерская Альберта Кейбеля. Штампованное (вдавленное) клеймо KEIBEL под двуглавым орлом. Клеймо Санкт-Петербургской пробирной палаты (до 1896 года) с числом «84» и гербом Санкт-Петербурга в виде двух перекрещенных якорей с наложенным вертикально скипетром.

Ниже Аннинской звезды – звезда сербского ордена Такова.

Знаки ордена Такова (Таковского креста) Княжества Сербия степени Большого креста. Слева – крест для крепления на ленте, справа – звезда.

Восьмиконечный, иначе – четырехконечный с раздвоенными концами, мальтийский крест покрыт белой эмалью (финифтью) и окаймлен узкой витой золотой полосой. На концах – золотые шарики. Крест вписан в покрытый зеленой эмалью венок из двух лавровых ветвей, соединенных внизу золотой лентой. Между концами белого мальтийского креста и поверх венка – золотые перекладины косого Андреевского креста. На центр наложен круглый, покрытый темно-красной эмалью щит-медальон, окруженный синей лентой. В медальоне помещен золотой вензель князя Милана IV Обреновича под короной. На ленте золотыми буквами выписан девиз ЗА ВЕРУ, КНЯЗЯ И ОТЕЧЕСТВО. При этом на знаках ордена использован старый вариант сербского алфавита. У меня на компьютере некоторых букв нет, поэтому сразу даю в переводе на современный русский язык. Крест увенчан алой княжеской короной (шапкой) с горностаевой опушкой, с тремя видимыми, усеянными жемчужинами дугами над ней, золотой державой с крестом. Корона припаяна к концам ветвей венка и служит для крепления кольца и продолговатой петли, в которую продевается лента.

На оборотной стороне креста – круглый красный медальон с узкой золотой каймой и золотым гербом Княжества Сербия. Цветной герб выглядит так: красный (червленый) щит в зеленом венке из лавровой и дубовой ветвей, разделенный прямым белым (серебряным) крестом на четыре поля, в каждом из которых по одному белому (серебряному) огниву; на противоположных полях огнива повернуты в противоположные стороны. Щит и венок наложены на горностаевую мантию, увенчанную княжеской короной.

Крест носился на красной ленте с двойной сине-белой каймой.

Восьмиконечная звезда ордена – кованная из серебра. Звезда составлена из прямых граненных под алмаз (фасеточных) лучей разной длины. На центр звезды наложен точно такой, как описан выше, крест без короны.

Серебряная звезда ордена Такова степени Большого креста Княжества Сербия из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника в Рязанском кремле. Принадлежала М. Д. Скобелеву.

Она изготовлена на венской ювелирной фабрике поставщиков императорского и королевского двора «Сыновья Винценза Майера», о чем свидетельствует штампованное круглое клеймо с австрийским гербом (двуглавым орлом) и соответствующей надписью на оборотной стороне звезды. Полное название и адрес мастерской на немецком языке звучат как тяжеловесные, хотя и романтические музыкальные баллады Франца Шуберта: V. MAYER’SSÖHNE. k.undk. Hoflieferanten, KaiserlichundKöniglichHof- undKammer-Juweliere, OrdenfabrikantenundOrdenslieferanten. WIEN, Stock-im-EisenplatzNr. 7. Fabrik: Marianhilferstr. 55 . Магазин располагался в центре Вены, рядом с собором Святого Стефана и Грабеном, на крохотной площади Окованного железом ствола (Stock-im-Eisenplatz). Фабрика же была на окраине – на Марияхильферштрассе, ныне бесконечной улице магазинов. Мастерскую основал в 1810 году Винценз Майер. После его смерти в 1865 году дело перешло к трем сыновьям: Иосифу, Винцензу и Францу. Мировая война и распад Австро-Венгерской империи привели фирму к банкротству в 1922 году.

Орден Такова учредил сербский князь Михаил III Обренович в 1865 году и назвал его не в честь какого-либо святого, как было принято по всей Европе, а дал имя деревушки Таково, расположенной к югу от Белграда в окрестностях Горного Милановаца, чуть севернее Чачака. В этой деревушке в апреле 1815 года началось Второе Сербское восстание против турок-османов, длившееся два года. Возглавили его Обреновичи, несколько раз побили турок и, с помощью России, получили ограниченную автономию.

Следующий сербский князь Милан IV Обренович наградил Скобелева орденом Такова степени Большого креста вместе с золотой медалью «За храбрость» в 1878 году за славные дела во время Русско-турецкой войны, принесшей Сербии независимость.

Крест ордена Такова на мундире Скобелева выпущен по борту и виден из-под ленты Красного Орла чуть выше парадного кушака. Орден Такова, или Таковского креста, Княжества Сербия был династическим орденом Обреновичей и сгинул в небытие вместе с убитыми в 1903 году, о чем упоминалось королем Александром Обреновичем и королевой Драгой.

По борту ниже креста ордена Святого Георгия 3-й степени также выпущены кресты орденов: прусского Pour le Mérite, Святого Владимира 3-й степени с мечами, Святого Станислава 1-й степени с мечами, прусского Красного Орла II класса с мечами – последний крест висит вслед кресту ордена Такова уже ниже кушака.

Золотой крест ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами темной, почти черной эмали на шейной ленте. Именное клеймо мастера на дужке «ПФ» – петербургской фабрики купца 2-й гильдии потомственного почетного гражданина Петра Александровича Фокина. Такие знаки считались модными и изготавливались в 60-х и начале 70-х годов XIX века. По николаевскому статуту 1845 года – «крест… золотой, покрытый с обеих сторон красною финифтью; по краям креста черные финифтяные и золотые каймы; в середине лицевой стороны, на горностаевом поле, обведенном золотою каймою, вензеловое имя Св. Владимира, под Велико-княжескою короною, а на задней стороне: день, месяц и год учреждения Ордена, то есть 22 Сентября 1782 года ; …носится на шее, на ленте шириною в 1 вершок, о трех полосах, из коих крайние черные, а средняя красная».

На плечевой золотой галунной перевязи висит золотое оружие «За храбрость» с Георгиевским темляком. Это прежняя офицерская пехотная с шашечным эфесом сабля образца 1865 года. Хотя в июне 1881 года при императоре Александре III для всех офицеров и генералов (кроме казачьих) введена была офицерская драгунская, с эфесом с одной дужкой, шашка образца 1881 года.

Скобелев трижды награждался Золотым оружием. 31 октября 1875 года он получил «офицерскую» Золотую саблю с надписью «За храбрость», менее чем через четыре месяца, 11 февраля 1876 года, уже «генеральскую» Золотую шпагу, украшенную бриллиантами, с надписью «За храбрость». Третье Золотое оружие пожаловано Скобелеву 7 января 1878 года. Это снова была Золотая шпага, украшенная бриллиантами, но с надписью «За переход через Балканы».

Ну вот, я описал все награды на мундире Михаила Дмитриевича Скобелева с его, вероятно, последней, фотографии.

Кроме Аннинской сабли с надписью «За храбрость» (ордена Святой Анны 4-й степени, прикрепленного к эфесу), он имел выслуженную в 1870 году Анну 3-й степени. По статуту 1845 года орден сей установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов для пользы общественной подъемлемых. <…> Орден Св. Анны жалуется Нами подданным Нашим как служащим, так и не состоящим в действительной государственной службе, за заслуги, лично Нам известные , или по ходатайству Министров и Главноначальствующих отдельными частями Государственного Управления. 1870-й год – год начала и фактического окончания Франко-прусской войны, когда 20 августа (1 сентября) маршал Мак-Магон вместе с Наполеоном III и почти 90-тысячной армией капитулировал при Седане, а маршал Базен со 173-тысячной (по Лееру) Рейнской армией – 15 (27) октября в Меце. Михаил Дмитриевич Скобелев принял участие в этой войне наблюдателем с прусской стороны.

Историк Средней Азии генерал-лейтенант Михаил Африканович Терентьев рассказывает еще об одном награждении за Хивинский поход в 1873 году:

В деле № 128 полевого штаба на л. 56 – 57 имеется наградной лист Скобелева с ходатайствами [генералов] Ломакина и Веревкина следующего содержания: «В деле под стенами Хивы 29 мая, устроив в 200 шагах от оных брешь-батарею, пробил в стенах брешь, первым ворвался в город, занял и отворил городские ворота и удерживал их все время до прихода главного отряда, за что полагаю наградить орденом Св. Георгия 4 ст.».

Сбоку рукою [главноначальствующего в походе генерал-адъютанта] Кауфмана надписано: «Эту штуку он сделал не один, а вместе с графом Шуваловым, вдвоем они штурмовали и заняли город». Вместо Георгия Кауфман назначил Станислава 2 степени…

Однако ни в офицерских и генеральских списках по старшинству, ни на фотографиях Скобелева ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами нет на шее или по борту. Возможно, это награждение не состоялось из-за того, что вскоре, уже в августе, последовало новое представление к ордену Святого Георгия 4-й степени за разведку к колодцам Ортакую. Как пишет Терентьев, местная кавалерская дума ордена св. Георгия из наличных кавалеров, признала его после бурного заседания «достойным по §15 статута». Кто, вызвавшись в охотники на опасное и полезное предприятие, совершит оное с полным успехом… Крест ордена Святого Георгия 4-й степени, как мы знаем, был Скобелеву дан при подробнейшей грамоте. Генерал любил меняться орденами со своими офицерами, и крест этот оказался у Константина Викентьевича Церпицкого, награжденного орденом в 1876 году за бой в отряде Скобелева у Намангана при покорении Ханства Кокандского. Позднее Церпицкий передал скобелевский крест Белостокскому полку для вручения первому офицеру, который будет удостоен этой награды в будущую войну.

Следующая загадка касается награждения Скобелева первым по старшинству орденом Вендской короны Мекленбургского дома, учрежденным в 1864 году Великими герцогами Фридрихом Францем II Мекленбург-Шверинским и Фридрихом Вильгельмом II Мекленбург-Стрелицким сразу для Мекленбург-Шверина и Мекленбург-Стрелица. Орден был назван в честь древнего королевства вендов или венетов – объединения славянских племен, живших вдоль Лабы (Эльбы).

Знаки высших степеней ордена состояли из креста и звезды. Серебряный мальтийский крест покрывался белой эмалью и имел золотую кайму. Между лучами помещались золотые грифоны, в центре креста – круглый медальон темно-синего цвета в широком красном кольце с витыми золотыми границами. В синем поле медальона – легендарная корона вендов из золота; для награждения коронованных особ – такая же корона из самородного железа. В красное кольцо вписан латинский девиз ордена для Мекленбург-Шверина из золотых букв PER ASPERA AD ASTRA (ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ). Внизу надпись разделена маленькой золотой розеткой. На реверсе креста, в синем медальоне с золотой каймой, двойной вензель Фридриха Франца. Сверху креста – золотая герцогская корона, состоящая из пяти видимых, украшенных жемчужинами дужек на обруче с чередующимися листовидными (трилистными) и жемчужными зубцами. Крест носился на голубой с красно-желтой каймой ленте. Звезда ордена – кованная из серебра, восьми- или четырехконечная, состоящая из прямых ровных лучей разной длины. На центр наложен такой же медальон с кольцом, как на аверсе креста.

В 1870 и 1881 годах Михаил Дмитриевич Скобелев получил от Фридриха Франца младшие награды – Кресты военных заслуг I и II класса Великого Герцогства Мекленбург-Шверина. Мы видели крест II класса на наградной колодке генерала, а крест I класса на правом борту мундира ниже звезд на сделанной ранее фотографии анфас.

В 1887 году ежемесячный исторический журнал «Русская старина» опубликовал в 7-м, июльском выпуске LV тома третью часть «Воспоминаний врача о М. Д. Скобелеве. 1880–1881 гг». Автор воспоминаний, статский советник, доктор медицины Оскар Фердинандович Гейфельдер, был, как и его отец, природным немцем на русской службе. Карьеру военного врача на поле боя он начал под пулями повстанцев в 1863 году при подавлении польского мятежа. Продолжил, с разрешения своего русского начальства, в прусской армии во время Франко-прусской войны 1870 года: русские тогда сочувствовали немцам, видя в поражении Франции Божью кару за вторжение в Крым и Севастополь, да и за другие мелкие пакости вроде поддержки польских инсургентов. После Оскар Фердинандович участвовал в Русско-турецкой войне. В Ахалтекинской экспедиции опытный хирург был у Скобелева корпусным врачом, оперировал под стенами крепости.

Так вот, на 224-й странице, в конце главы, посвященной штурму Геок-Тепе, Гейфельдер пишет: Сейчас же после взятия Геок-Тепе, Михаил Дмитриевич получил от великого герцога Мекленбург-Шверинского орден Вендской короны и поздравительную телеграмму. Он написал ответ по немецки и принес мне черновую для просмотра. Читая его рукопись, я сказал, что ошибок нет, но просил разрешения переставить несколько слов и переменить другие.

Других свидетельств о награждении Скобелева орденом Вендской короны нет. Можно лишь предположить, что если генерал и испрашивал высочайшего соизволения на принятие и ношение этой иностранной награды, то оно затерялось и не оставило следов в смятении, охватившем двор и общество после убийства Александра II 1 марта 1881 года. А может быть, врач Гейфельдер просто спутал две Мекленбург-Шверинские награды – Крест военных заслуг и орден Вендской короны.

По-прежнему остается не до конца опознанным некий «испанский крест» с белыми лилиями Бурбонов, хранящийся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, впервые описанный в 2008 году в сборнике к 165-летию со дня рождения М. Д. Скобелева (Рязань) покойным Алексеем Николаевичем Максаковым и Михаилом Станиславовичем Урмановым.

Из книги Василия Ивановича Немировича-Данченко следует, что Скобелев находился в отрядах претендента на испанский престол Дона Карлоса младшего (Карлоса Марии де Бурбон-и-Аустрия Эсте, герцога Мадридского Карла VII) в начале Третьей карлистской войны в 1874 году и присутствовал при взятии Эстельи, Куэнки, сражении при горе Муро. Но среди карлистских наград того времени похожего креста обнаружить не удалось.

Обратился я тогда за помощью к профессору и кавалеру российских и императорских орденов Андрею Леонидовичу Хазину и управляющему Герольдией при Канцелярии главы Российского императорского дома, кавалеру императорских и иностранных орденов Станиславу Владимировичу Думину. Через короткое время получаю ответ от Станислава Владимировича: Мой коллега, испанский геральдист маркиз де ла Флореста, мне ответил:

«Non, mais ce n’est pas une decoration, mais une insigne politique. Carliste? Oui, je crois. Probablement fabriqué en France, car la redaction en espanol est “tres française” (la España…).

En plus, elle est tres semblable a celles qu’on faisait en France vers 1870 – 1875, en faveur de la restauration monarchique du Comte de Chambord…».

(«Это не орден, а политический знак. Карлистский? Да, я думаю. Вероятно, изготовлен во Франции, так как испанский язык там несет следы французского влияния (laEspaña…).

Кроме того, он напоминает знаки, которые делали во Франции в 1870 – 1875 годах в поддержку восстановления монархии во главе с претендентом на престол графом Шамбором».

…В 1874 году, когда Генерального штаба подполковника Скобелева направили в очередную командировку в Европу с негласной целью, две королевские короны валялись в грязи – французская и испанская. Потрясения, произведенные в Европе кровавой Французской революцией и наполеоновскими политическими и военными авантюрами, привели к многочисленным следующим революциям, бунтам, территориальным войнам между государствами и гражданским усобицам. Однако вывалянные в грязи и забрызганные кровью короны все еще, как, собственно и в наши дни, имели немалую ценность в глазах испанских и французских монархистов. Между претендентами на престол шла жестокая борьба, в Испании дошедшая до гражданских, так называемых карлистских, войн.

Разобраться во всех династических хитросплетениях без специальной подготовки не удастся, но следует запомнить два формальных правила.

Старшим претендентом считается тот, кто ближе в поколенной росписи к царствовавшей особе. Так, в Доме Романовых потомки нецарствовавших братьев Александра III, Александровичи, имеют старшинство перед потомками нецарствовавших братьев Александра II, Николаевичами. Во французском Доме Капетингов родовое дерево Бурбонов обладало пышной кроной, делилось на множество ветвей, поскольку они владели коронами Франции, Испании, Королевства обеих Сицилий, Пармы, ну и так далее. Потомки Людовика XV по старшинству опережали потомков Людовика XIV, а те стояли выше потомков Людовика XIII.

Второе правило носит название салического закона , допускающего наследование престола членами династии только по нисходящей непрерывной мужской линии. Когда же таковых не оказывалось, а младших родственников из боковой ветви назначать наследниками не хотелось, принимали прагматическую санкцию , отменявшую салический закон и передававшую корону по женской линии.

Во Франции поражение Наполеона в 1814 и 1815 годах привело на трон внука Людовика XV и правнука польского короля Станислава Лещинского, брата казненного Людовика XVI, графа Прованского, правившего под именем Людовика XVIII (провозглашен еще в 1795 году после смерти единственного сына Людовика XVI).

В 1824 году король Людовик XVIII умер, не оставив потомства, и корона перешла его младшему брату графу д’Артуа, ставшему королем Карлом X. Августовская революция 1830 года отняла трон у Карла X и посадила на него представителя младшей, Орлеанской ветви Бурбонов. Герцог Орлеанский Луи-Филипп был потомком младшего брата «короля-солнца» Людовика XIV, то есть вел свой род от Людовика XIII. Луи-Филипп принял конституционный титул короля французов, но многочисленные авторы карикатур называли его «король-груша», высмеивая форму головы.

Старший сын Карла X бездетный Луи, герцог Ангулемский отказался от престола, пробыв в 1830 году королем Людовиком XIX, как утверждают хроники легитимистов, 20 минут. Раньше, в 1820 году, младший сын Карла X Шарль Фердинанд д’Артуа, герцог Беррийский пал от ножа рабочего Луи Лувеля. Но у него остался посмертный ребенок – сын Генрих, ставший любимым внуком и наследником Карла X, получивший титулы герцога Бордоского и графа де Шамбор.

Бронзовая настольная медаль памяти герцога Беррийского, отца графа де Шамбора. Изготовлена придворным медальером короля Карла X Раймоном Гайраром-отцом (Raymond Gayrard-père) по заказу старого Департамента Севера, занимавшего часть Фландрии от прибрежного Дюнкерка к Лиллю и далее приблизительно вдоль современной границы с Бельгией, ставшей независимым королевством только в 1830 году. Именно здесь скрывался герцог во время 100 дней Наполеона и отсюда он уехал в Париж 26 августа 1815 года после свержения «чудовища». Медаль отчеканена в честь годовщины этого события 26 августа 1829 года.

Надпись на аверсе вокруг погрудного изображения герцога в профиль:

CH. FERDINAND DUC DE BERRY.

ШАРЛЬ ФЕРДИНАНД ГЕРЦОГ БЕРРИЙСКИЙ.

Надпись на реверсе:

C ’EST DÉSORMAIS ENTRE NOUS A LA VIE ET A LA MORT . ADIEUX DU PRINCE AUX HABITANS DU DÉPT. LE 26 AÔUT 1815 . LE DÉPT. DU NORD A LA MÉMOIRE DE S. A. R. MGR. LE DUC DE BERRY . 26 AÔUT 1829.

ТЕПЕРЬ МЫ ВМЕСТЕ В ЖИЗНИ И СМЕРТИ. ПРОЩАНИЕ С ПРИНЦЕМ ЖИТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА 26 АВГУСТА 1815 ГОДА. ДЕПАРТАМЕНТ СЕВЕРА В ПАМЯТЬ ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА МОНСЕНЬОРА ГЕРЦОГА БЕРРИЙСКОГО. 26 АВГУСТА 1829 ГОДА.

В 1848 году очередная французская революция свергла и Луи-Филиппа, отдав власть совершеннейшему авантюристу сомнительного происхождения племяннику Наполеона I Шарлю Луи Наполеону, сначала президенту, а затем императору французов, потерявшему трон и корону в прусском плену в 1870 году.

В итоге в 1874 году, к моменту приезда Скобелева, в потрясенной и униженной республиканской Франции, готовой вновь стать монархией, было сразу три претендента на престол. Старшую ветвь Бурбонов, происходившую от короля Франции Людовика XV, представлял внук Карла X Генрих Шарль д’Артуа, герцог Бордоский, граф де Шамбор, для своих сторонников из легитимистской партии – король Генрих V. Орлеанистская партия считала королем Филиппом VII офицера армии Северо-Американских Штатов, внука Луи-Филиппа и потомка Людовика XIII, Луи-Филиппа Альбера, герцога Орлеанского, графа Парижского. Бонапартисты провозгласили императором Наполеоном IV «принца Лулу» – сына Наполеона III Наполеона Эжена Луи.

А ведь были еще и испанские Бурбоны, потомки Людовика XIV! Несчастная Третья республика…

Вот в каком политическом водовороте оказался молодой офицер Генерального штаба и разведчик Михаил Дмитриевич Скобелев. Пока, не имея на руках соответствующего его отчета императору Александру II, мы можем только догадываться о деликатности данных ему поручений. Хотя известно, что русский двор симпатизировал графу де Шамбору, формально старшему из претендентов, к тому же воспитаннику генерал-майора Русской армии и кавалера Максима Ивановича барона де Дамас (Анж Гиацинт Максенс барон де Дама). Из семьи французских эмигрантов, бежавших в Россию от революции, Максим Иванович учился во 2-м кадетском (Артиллерийском и инженерном) корпусе в Санкт-Петербурге, участвовал во всех войнах с Наполеоном. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, командовал гренадерской бригадой. Награжден многими русскими орденами: в Бородинском сражении ранен в левую руку пулей и получил орден Святой Анны 3-го класса; за битву при Лейпциге – Владимира 3-й степени; «в воздаяние отличных подвигов мужества, храбрости и распорядительности, оказанных в сражении против французских войск 18 марта при Париже» – орден Святого Георгия 3-й степени; в 1815 году – Золотое оружие, украшенное алмазами, с надписью «За храбрость». Портрет генерал-майора М. И. Дамаса висит в Военной галерее Зимнего дворца. Вернувшийся во Францию заслуженный русский генерал при Людовике XVIII состоял военным министром, а при Карле X – министром иностранных дел и воспитателем его любимого внука. Славные были для России времена безусловной гегемонии в Европе.

Знаменитый замок Шамбор стоит на некотором удалении от Луары, в окрестностях Блуа. В десятилетнем возрасте Генрих Бурбон вынужден будет проститься с ним. Он вернется сюда только в 1871 году.

Два печатных изображения претендента на французскую корону Генриха V, более известного как граф де Шамбор, по замку, предоставленному ему во владение в 1821 году. На левом ГЕНРИХ, Чарльз, Фердинанд, Мария, Дьедонне (Богоданный) де БУРБОН, Герцог Бордоский, Граф де Шамбор изображен в статском фраке, с голубой лентой королевского ордена Святого Духа поверх жилета, и указано, что он родился в Париже 29 сентября 1820 года спустя почти восемь месяцев после убийства своего отца, герцога Беррийского.

На эстампе в виде медали работы художника, рисовальщика и гравера, жившего во Франции шотландца Джона Льюиса Брауна Генрих Бурбон стоит в генеральском мундире, прижимая левой рукой лист со словами «Принципы монархические, свободы национальные». Поверх мундира также надета голубая лента королевского ордена Святого Духа, на левой стороне – звезда ордена Святого Духа, над ней (помни Наполеона!) ордена Почетного Легиона и Железной Короны. Вокруг надпись на латыни, не нуждающаяся в переводе, – HENRICVS V REX FRANCORVM (литера V традиционно заменяет U). Эстамп посвящен Ее Королевскому Высочеству Мадам (титул), Герцогине Беррийской, матери графа де Шамбор. Оттиск из собрания Национальной библиотеки Франции.

Croix Des Partisans du Comte de Chambord – Крест сторонников графа де Шамбор в качестве Генриха V, претендента на французский престол, встречается в разных вариантах на европейских аукционах достаточно часто и стоит от 200 до 700 евро. Изображенный имеет размер 8,8 × 5,5 см и сделан из позолоченной латуни.

По форме это продолговатый латинский четырехконечный крест с закругленными расширениями на концах. С лицевой стороны он украшен синей и белой перегородчатой эмалью – финифтью. Крест – синий с белой каймой по краям, ограниченной двумя тонкими золотыми линиями. Концы креста завершаются бело-синими бурбонскими лилиями. На нижнем конце – монограмма Генриха «H» под короной. На боковых концах – по одной пятиконечной звездочке. В центре креста – белый (серебряный) геральдический щит французскоготипа с тремя золотыми лилиями. Щит увенчан ажурной королевской французскойкороной с пятью видимыми дугами и зубцами в виде лилий. Вокруг щита два кольца, внутреннее синее, более широкое, и узкое белое – внешнее, разделенные и ограниченные с внутренней и внешней сторон узкой золотой линией. На синем кольце помещен девиз на французском языке:

L’HEURE EST À DIEU ET LA PAROLE À LA FRANCE.

В переводе – «Бог знает время, когда Франция скажет слово» в пользу восстановления монархии. На иных крестах встречается девиз с перестановкой слов:

LA PAROLE À LA FRANCE ET L’HEURE EST À DIEU.

Значение его несколько иное: «Франция скажет слово, во время, известное Богу».

Иногда на концы креста наносился еще один девиз:

DIEU PROTÈGE LA FRANCE.

«Господь хранит, или защищает, Францию» – в переводе на русский язык. Были и другие варианты.

Между концами креста на внешней стороне кольца помещены четыре золоченые королевские короны. На верхнем конце креста расположено круглое ушко с кольцом для крепления к шейной ленте. Спереди к кольцу припаяна ажурная пластина в виде синей буквы «H», переплетенной с белой лилией. Оборотная сторона – гладкая, без клейма.

Крест сторонников графа де Шамбор действительно очень похож по форме и исполнению на «испанский крест» Скобелева.

За Пиренеями в Испании в 1874 году между Бурбонами шла Третья карлистская война. Как всякая гражданская война – кровавая и беспощадная. Пленных расстреливали, женщин насиловали даже в церкви.

…Бурбоны получили испанскую корону по Утрехтскому договору 1713 года, в конце войны за испанское наследство. Тогда внук Людовика XIV Филипп, герцог Анжуйский стал королем Испании Филиппом V, но отрекся от всех прав на французский престол: король испанский никогда не будет королем Франции. Отдаленные его потомки в XIX веке, как мы увидим, не считали себя связанными обязательствами первого испанского Бурбона.

В 1808 году схватка за трон между отвратительным персонажем парадных портретов Гойи Карлом IV и его не менее «привлекательным» старшим сыном, усевшимся на престол под именем Фердинанда VII, позволила Наполеону заменить обоих своим братом Жозефом. Испанскую войну Бонапарт проиграл. В 1814 году союзники – первую скрипку в этом вопросе играла Британия, английские войска фактически оккупировали страну – вернули корону Фердинанду VII. В 1830 году Фердинанд отменил салический закон и объявил наследницей престола дочь Изабеллу, нарушив права своего брата Дона Карлоса (Старшего), графа де Молина. Изабелла II правила до 1868 года, была толстой, некрасивой и невоздержанной в любви, «героиней» многочисленных неприличных рисунков.

Дон Карлос Старший не признал отмены салического закона и провозгласил себя королем Карлом V. Первая гражданская карлистская война длилась с 1833 по 1839 год и закончилась поражением Дона Карлоса Старшего, нашедшего убежище во Франции. Затем претендентами на занятый Изабеллой трон были старший сын Дона Карлоса граф Монтемолин (Карл VI) и средний сын граф де Монтисон (Хуан III).

Генерального штаба Скобелев оказался в рядах карлистов во время Третьей войны. Основным претендентом считался под именем Карла VII Дон Карлос Младший, внук Дона Карлоса Старшего и сын Дона Хуана, герцог Мадридский. Были некоторые шансы у старшего из Бурбонов – графа де Шамбора. Бурбоны, особенно испанские, смешения кровей не боялись, оттого вырождались и часто болели. Дон Карлос Младший женился на племяннице графа де Шамбора принцессе Пармской Маргарите Марии Терезе Энричетте Бурбон и, говорят, очень ее любил; даже учреждал в ее честь награды своим сторонникам. Дона Карлоса поддерживали северяне; он сам и его солдаты носили разноцветные баскские береты.

Два характерных портрета Дона Карлоса Младшего – Карла VII Испанского в двубортном генеральском мундире с красным и белым баскскими беретами. На шее висит орден Золотого Руна, на левой стороне груди – колодка с тремя бронзовыми военными медалями: крест DE MONTEJURRA под короной, с лилиями Бурбонов между концами, на красной ленте, за сражение при Монтехурре в Наварре 7, 8, 9 ноября 1873 года; круглая, увенчанная короной медаль DE SOMORROSTRO с профилем самого Карла, с выступающими лилиями, на зеленой ленте, за бои при Соморростро в Бискайе в мае 1874 года, на границе Страны Басков (теперь в черте города Мускеса); круглая медаль BERGA с профилем Карла VII, на красной ленте, памяти восстания в городе Берга в Каталонии 27 марта 1873 года. Ниже колодки прикреплены звезды королевских орденов Карла III со стоящей фигурой Богоматери Девы Марии в овальном медальоне и Святого Фердинанда (Сан-Фернандо) с фигурой святого в круглом медальоне. В петлице – неизвестная мне медаль – возможно, французская или итальянская.

Ниже звезд на мундир нашит совмещенный знак военных духовно-рыцарских орденов (по И. Г. Спасскому): ордена Калатравы – симметричный узорчатый ажурный красный полукрест в нижней половине; ордена Алькантары – такой же полукрест зеленого цвета, образующий верхнюю половину; ордена Святого Иакова и Меча (Сантьяго) – концы красного лилиеподобного меча-креста выступают за края креста двух иных орденов; ордена Святой Девы Монтезской – простой равноконечный красный крест в центре. Король Испании был приором всех четырех орденов.

Третьим соискателем упавшей после очередной революции испанской короны стал немец – принц Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген, глава швабской католической ветви Дома Гогенцоллернов (между прочим, родной дед морского офицера Франца Иосифа, первого владельца книги о немецких рыцарских орденах, ныне хранящейся в Петербурге). Еще в 1870 году притязания Леопольда Гогенцоллерна послужили предлогом для Франко-прусской войны.

У Скобелева были веские основания покинуть южную Францию и присоединиться к отрядам карлистов. Россия признавала легитимную очередность престолонаследия и осторожно поддерживала Дона Карлоса. Достаточно сказать, что его единственный сын Хайме III де Бурбон, герцог Мадридский и Анжуйский, следующий претендент на испанскую и французскую короны, с 1896 года служил в Русской армии, участвовал в Китайском походе и Русско-японской войне, заслужил ордена Святой Анны 3-й степени с мечами, Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и две медали за кампании 1900–1901 и 1904–1905 годов. Хайме Бурбонский вышел в отставку полковником в 1909 году с правом ношения мундира лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в списках которого и Михаил Дмитриевич Скобелев состоял.

«Испанский крест» Михаила Дмитриевича Скобелева из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Размер 8,8×5,5 см. Латинский четырехконечный крест с закругленными расширениями на концах. Нижний конец приблизительно вдвое длиннее остальных трех. Крест изготовлен из посеребренной бронзы или латуни и покрыт с лицевой стороны черной и белой горячей эмалью – перегородчатой финифтью. Крест – черный, с двойной тонкой серебряной каймой. Концы креста завершаются белыми бурбонскими лилиями. На нижнем конце – две, а на боковых концах – по одной пятиконечной звездочке. В центре креста черненый геральдический щит французского типа с белой лилией. Щит увенчан ажурной королевской французской короной с пятью видимыми дугами и зубцами в виде лилий (на испанской короне были бы зубцы-трилистники). Вокруг щита двойное, черное и белое, кольцо, разделенное и ограниченное с внутренней и внешней сторон узкой серебряной каймой. На черном кольце помещен традиционный девиз ГОСПОДЬ ХРАНИТ (ЗАЩИЩАЕТ) ИСПАНИЮ на испанском языке, но, как резонно заметил маркиз Флореста, – с французскими ошибками:

– надпись по кругу на кресте: DIOS PROTEGA A LA ESPAÑA;

– такой же по смыслу французский девиз: DIEU PROTÈGE LA FRANCE;

– правильный испанский девиз: DIOS PROTEJA A ESPAÑA.

Ниже надписи на черном кольце между двумя точками три малые пятиконечные звездочки. Между концами креста на внешней стороне кольца помещены четыре золоченые королевские короны. На верхнем конце креста расположено круглое ушко с плоским фигурным кольцом-лацканом для крепления к шейной ленте. В верхней части плоского кольца просматривается тонкий ажурный вензель «М» с завитками на концах – вензель любимой супруги Дона Карлоса Младшего – Маргариты Марии Бурбон-Пармской.

…Очевидно, что хранящийся в Рязани «испанский крест» Скобелева и кресты сторонников возведения на французский престол Генриха V, сиречь графа де Шамбор, изготовлены в одной парижской мастерской. Их форма и размер одинаковы, украшение лицевой стороны отличается лишь несколькими деталями, а оборотная сторона совершенно гладкая и не имеет клейма, поскольку кресты сделаны из посеребренной или позолоченной бронзы или латуни.

Пока предложу читателям два варианта происхождения рязанского «испанского креста». Племянница графа де Шамбора Маргарита Бурбон-Пармская, встречаясь с дядей во Франции, могла увидеть, как он раздает шейные кресты с бурбонскими лилиями своим приближенным, и попросить изготовить подобные для сторонников своего мужа Дона Карлоса Младшего. В этом случае Скобелев получил «испанский крест» из рук Дона Карлоса на севере Испании, в горах Басконии или Наварры.

Но можно предположить, что граф де Шамбор, имея виды и на испанский трон, сам приказал изготовить небольшую партию слегка отличных крестов с испанским девизом для вручения своим сторонникам в Испании. Тогда получается, что Скобелев стал обладателем такого креста еще во Франции, после встречи в замке Шамбор близ Блуа на Луаре!

В любом случае история с «испанским крестом» проливает дополнительный свет на негласную деятельность Михаила Дмитриевича Скобелева в поездках по заданию военно-статистического (разведывательного) отдела Военно-ученого комитета Главного штаба и сбора им военных и политических сведений для Высочайшего двора.

К таковым поездкам относятся:

– в 1864 году – гвардейским поручиком в Шлезвиг на театр военных действий между Данией и коалицией Пруссии и Австрии, при этом в доступном послужном списке Скобелева за 1866 никаких отметок об отпуске или командировании в этот период нет;

– в 1870 году – Генерального штаба штабс-ротмистром, наблюдателем с прусской стороны во время Франко-прусской войны; в этом году Скобелев производится в капитаны Генерального штаба и награждается орденом Святой Анны 3-й степени;

– в 1874 году – Генерального штаба полковником во Францию и Испанию для сбора информации о претендентах на престолы двух стран и наблюдения за гражданской «карлистской» войной в Испании, в этом же году зачисляется в Свиту флигель-адъютантом;

– в 1881 году – генерал-адъютантом генералом от инфантерии на маневры в Германию;

– в 1882 году – снова в Германию, в Берлин, для встречи с императором Вильгельмом I; после того – во Францию для переговоров с влиятельными французскими политиками.

К этому следует добавить, что в 1872 году Генерального штаба Скобелев был зачислен в списки военно-статистического (разведывательного) отдела Военно-ученого комитета Главного штаба. В 1876 году генерал-майор Скобелев возглавил военно-научную разведывательную экспедицию в Алайскую долину и на Памир, а во время Ахалтекинской экспедиции организовал разведку в направлении Персии и Кашгара. В Средней Азии Михаил Дмитриевич внимательно следил за агентами британской разведки, то есть принял самое активное участие в так называемой «Большой игре» за влияние и территории между Россией и Британией.

Поиски его отчетов, иных документов об этой стороне службы Михаила Дмитриевича Скобелева, равно как и документов, послужных списков, реляций и черновых заметок, изъятых в срочном порядке после смерти генерала, следует искать в бумагах Военно-ученого комитета, отделении Генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба, архиве Собственной Его Императорского Величества канцелярии и Капитула Российских Императорских и Царских орденов.

Вот и все о наградах «Белого генерала», в пределы современной Монголии не вступавшего, но прошедшего по Средней Азии путем воинов Чингисхана, в обратном направлении – с запада на восток. Знаменитые русые усы, бороду и бакенбарды генерала оставлю без комментария. У меня – не хуже, только аккуратные и совсем уже белые.

…Не хотел хвастаться, но ведь помру, и половину деяний забудут, а про половину – соврут.

Общественные организации дважды удостаивали меня медалями имени Скобелева. Первый раз – в 2007 году, после открытия мемориальной доски на Комендантском доме в Петропавловской крепости в Петербурге, где в 1843 году родился наш герой. Стараниям моим в организации этого события немало помог давний товарищ Александр Николаевич Колякин, в ту пору назначенный директором музея истории Петербурга.

Спустя семь лет в Москве установили, при скромном моем участии (я выбрал место, помогал получить согласие властей города и вел церемонию открытия), конный памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. За это я получил на грудь вторую скобелевскую медаль.

Бронзовая памятная медаль «М. Д. Скобелев. Скобелевскому комитету 100 лет. 1904–2004» общественного Международного Скобелевского комитета. На прямоугольной колодке, обтянутой красной лентой. Бывает также на синей и зеленой лентах.

Памятная доска для Комендантского дома в Петропавловской крепости, где родился Михаил Дмитриевич Скобелев. Снимок сделан в мастерской скульптора Яна Яновича Неймана в августе 2005 года, почти за два года до установки. Открытие мемориальной доски состоялось 11 апреля 2007 года, через две недели после моего избрания председателем Центризбиркома России.

Бронзовая медаль «Генерал от инфантерии Михаил Скобелев. В ознаменование 170-летия со дня рождения. 1843–2013» учреждена общественным Комитетом памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. На лицевой стороне – погрудное изображение генерала Скобелева с уже известной нам фотографии Левицкого, на оборотной, кроме надписи, – миниатюрное изображение четырехконечной ромбовидной звезды ордена Святого Георгия 2-й степени. Носится на комбинированной Георгиевско-Аннинской ленте.

Первый конный памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву открыли в Москве 24 июня 1912 года на Тверской площади перед домом московского генерал-губернатора в присутствии великого князя Михаила Александровича. Площадь затем переименовали в Скобелевскую. Автором памятника, выиграв конкурс, стал отставной подполковник Петр Александрович Самонов.

Перед майскими праздниками 1918 года памятник снесли и на его месте поставили «Монумент Советской Конституции» (монумент Свободы) в виде обелиска из кирпича и бетона. Весной 1941 года взорвали и обелиск. С 1954 года на месте старого памятника Скобелеву стоит конная статуя князя Юрия Долгорукого.

Новый конный памятник генералу М. Д. Скобелеву установлен на юго-западе Москвы у Академии Генерального штаба при поддержке Российского военно-исторического общества. Скульптор – Александр Иулианович Рукавишников. Памятник открыт 9 декабря 2014 года. Открывали памятник: дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт генерал-майор авиации Алексей Архипович Леонов, президент Международного Скобелевского комитета; Руководитель Администрации Президента Российской Федерации генерал-полковник Сергей Борисович Иванов, Министр культуры и Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский и другие почтенные люди.

Единственный сохранившийся дореволюционный бронзовый бюст Михаила Дмитриевича Скобелева работы Александра Лаврентьевича Обера хранится в музее в Фергане, бывшем Новом Маргелане, основанном в 1876 году самим «Белым генералом» и позднее, в 1907 году, названном его именем. Тогда же установили мраморную колонну, увенчанную этим бюстом. Сейчас на месте колонны на берегу Маргеланского канала в Центральном парке стоит бронзовая фигура средневекового астронома, математика и географа Абу-ль-Аббаса Ахмада ибн Мухаммада аль-Фергани на фоне белоснежной колоннады.

Память о Скобелеве увековечивали не только памятниками и медалями, но и иными способами – от рекламы папирос до почтовых марок.

Пусть этот скромный рассказ также послужит благородному делу сохранения памяти о «Белом генерале» – Михаиле Дмитриевиче Скобелеве.

На Москве, в деревне Шаганино в апреле 2016 – сентябре 2018 года.

Обложка: Н.Д. Дмитриев-Оренбургский «Генерал М. Д. Скобелев на коне», 1883 год

Источник: https://ru.wikipedia.org