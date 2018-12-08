Краткий курс истории. Взятие Плевны 10 декабря – день взятия Плевны русскими войсками. На чтение: 1 минута

10 декабря – день воинской славы России. В этот день в 1877 году Плевна взята русскими войсками. В 2018 году в годовщину этих событий при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) у памятника героям Плевны в Москве пройдут памятные мероприятия.

Начало Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

24 апреля 1877 года началась очередная русско-турецкая война. Поражение в Крымской войне вынудило Россию провести ряд реформ, которые и были осуществлены Александром II в 1860-е годы. России удалось преодолеть техническое отставание от европейских армий, да и общая политическая обстановка подталкивала взять реванш у Османской империи.

Поводом для начала новой войны послужил подъем национально-освободительного движения на Балканах. В апреле в Болгарии вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено турками, а сочувствие к христианским меньшинствам Турции всегда проявлялось в России. Ещё одним поводом стало поражение Сербии в Сербо-черногорско-турецкой войне.

В России начали готовиться к предстоящим сражениям. Наша страна ставила перед собой задачу вернуть утраченные в Крымской войне территории и поддержать местное православное население. Действовать надо было быстро, так как, несмотря на количественное превосходство русских войск, турки занимали оборонительную позицию, надеясь на подход английских войск. Флот помочь русским войскам не мог: к этому времени он ещё не был восстановлен.

Осада Плевны

В мае 1877 года первые военные операции русских войск начались на территории Румынии. Войска также переправились через Дунай и двинулись вглубь Балкан. Плевна занимала ключевое положение на пути русских войск к Стамбулу.

Первая осада Плевны началась 20 июня 1877 года. Крепость была случайно захвачена полусотней казаков, которые разоружили гарнизон. Но турки опередили главные русские войска и вновь взяли город. Попытки сходу отбить город не удались, и русские войска перешли к осаде, блокировав его со всех сторон.

В это же время разгорелись боевые действия на Шипкинском перевале . Стратегически важный участок обороняли 6000 русских солдат и болгарские добровольцы. Справиться с защитниками перевала турки не смогли. Активные боевые действия развернулись также и на Кавказском фронте. И здесь русские войска вели успешные боевые действия. Были захвачены крепости Баязет и Ардаган, заняты города Сухум и Батуми.

Четыре месяца продолжалась осада Плевны. Когда у турецких войск практически закончились съестные припасы, армия Османа-паши предприняла последнюю попытку прорваться. Эта атака была отбита, и 10 декабря 1877 года войска генерала Скобелева ворвались в город. Во время последнего штурма наши войска потеряли 192 убитых и 1252 раненых, турки потеряли до 4000 человек. 44 тысячи сдались в плен. Взятие Плевны высвободили большое количество войск, которые незамедлительно двинулись в сторону Константинополя. Без боя был взят Андрианополь, но окончательную точку в войне не дали поставить западные державы, которые пригрозили разрывом дипломатических отношений.

Последствия войны

Александр II принял решение прекратить боевые действия, так как основная цель была достигнута: турки разбиты и состоялось освобождение балканских народов. В феврале 1878 года в Сан-Стефано состоялось подписание мирного договора с Турцией . Европа не дала добиться полного освобождения болгарских земель, но были созданы условия для дальнейшего создания независимой Болгарии.

Через 10 лет в центре Москвы была освящена часовня-памятник гренадёрам, павшим в бою под Плевной. Это строительство было встречено очень патриотично всем русским обществом, как и война в целом: тогда тысячи людей рвались на войну оказать помощь славянским братьям. Среди них были известные врачи Пирогов , Боткин , Склифосовский , а также писатели Гаршин и Гиляровский …

По инициативе РВИО у часовни-памятника регулярно проходят торжественные церемонии, а в 2018 году в честь 140-летия победы России в войне и освобождения Болгарии от османского ига состоялся и ряд других памятных мероприятий.

Подробно о Русско-турецкой войне 1877-1878 годов вы можете прочитать ЗДЕСЬ .

Обложка: Н.Д. Дмитриев-Оренбургский «Захват Гривицкого редута под Плевной», 1885 год. Коллекция Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург.

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