Краткий курс истории. Оборона Баязета 10 июля (н. ст.) 1877 года завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. На чтение: 1 минута

10 июля (н. ст.) 1877 года завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Предпосылки

Оборона крепости Баязет – один из самых героических эпизодов Русско-турецкой войны 1877–1878 годов . Эта война стала важнейшим событием, оказавшим большое влияние на судьбы целого ряда европейских народов. Победа России вынудила Турцию отказаться от Сербии, Черногории, Румынии, ликвидировала турецкое господство в Боснии и Герцеговине, привела к созданию государства Болгария. Основной театр боевых действий находился на Балканах, но был еще и Кавказский фронт. Первоначально этот фронт считался второстепенным, но и здесь бои шли с не меньшим ожесточением. Русские войска должны были обеспечить безопасность своей территории и не дать перевести дополнительные турецкие силы в места основных военных действий. Специально для этих задач был создан особый корпус, во главе которого встал генерал Михаил Лорис-Меликов , который пересек границу и двинулся вглубь вражеской территории. Левый фланг фронта (Эриванский отряд) возглавлял генерал Арзас Тергукасов, которому и удалось захватить турецкую крепость Баязет (теперь это город Догубаязит на востоке Турции). В крепости был оставлен небольшой гарнизон, а основные войска двинулись в сторону Эрзерума.

Осада Баязета

Во главе гарнизона стоял подполковник А. Ковалевский, которого 24 мая (5 июня) заменил подполковник Г. Пацевич. Комендантом крепости был капитан Ф. Штокович. Турки знали, что в городе остался только небольшой гарнизон, и 25-тысячный отряд Фаик-паши и Кази-Магомеда заняли город Баязет. В осажденной крепости находилось примерно 1600 человек. Готовности к длительной обороне у русских войск не было. Все продовольствие осталось в захваченном городе, практически отсутствовала вода. Турки предприняли мощнейшую атаку против крепости. Подполковник Пацевич и ряд офицеров поняли, что оборонять крепость нет возможности, и приняли решение сдать ее неприятелю. Офицеры были отстранены от командования полковником Исмаил-Ханом Нахичеванским, который, как старший по званию, возглавил оборону крепости. Положение осажденных было плачевным из-за нехватки продовольствия и воды. Воду с риском для жизни добывали из протекавшего вблизи ручья. Двадцать три дня гарнизон отбивался от турок, и только 28 июня (10 июля) осада была снята Эриванским отрядом генерала Тергукасова. Турки были выбиты от Баязета.

Значение героической обороны Баязета

Стойкость русских солдат, оборонявших крепость, не допустила прорыва левого фланга Кавказской армии, не дала попасть туркам в Эриванскую губернию и, соответственно, защитила население от истребления. За героизм и инициативу полковник Исмаил-Хан Нахичеванский был награжден чином генерал-майора. Награды получили и освободители, и освобожденные. Заключенный Сан-Стефанский мирный договор закрепил Баязет и прилегающие к нему территории в составе России. Но решение Берлинского конгресса вернуло Баязет и Алашкертскую долину Османской империи. Во время Первой мировой войны эти земли вновь стали полем боя между русскими и турецкими армиями. Русские вновь штурмовали Баязет.

28 мая в центре Москвы состоялись торжества, посвященные 140-летию освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. А на фонтанной площадке парка «Горка» Российским военно-историческим обществом была открыта выставка «Память о войне. 140 лет Русско-Турецкой Освободительной войне 1877–1878 годов» .

Обложка: Общий вид на дворец Исхак-паши (фото: W. Bulach CC BY-SA 4.0)

Источник: ru.wikipedia.org