Краткий курс истории. Генерал «Вперёд!» 28 июля 1828 года родился выдающийся полководец русской армии генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко... На чтение: 1 минута

28 июля 1828 года родился выдающийся полководец русской армии генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко, получивший наибольшую известность благодаря своим победам в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В армейских кругах за силу характера и хладнокровие получил прозвища Железный Генерал и Генерал «Вперёд!», а автор многих исторических романов Олег Николаевич Михайлов в книге «Герои Шипки» написал о полководце так: «Если правда, что люди рождаются военными, то Иосиф Владимирович Гурко родился именно военным человеком».

«Жить с кавалерией, а умирать с пехотой»

Родившись в семье потомственных государственных деятелей и военных, маленький Иосиф был обречён стать солдатом. С раннего детства он мечтал о военной карьере, чем неустанно радовал отца-генерала. Окончив в 18 лет Пажеский корпус, Гурко попал в лейб-гвардии Гусарский полк – элита того времени! Когда началась Крымская война (1853–1856 гг.) , Иосиф Владимирович ради участия в обороне Севастополя перешёл из должности ротмистра кавалерии в майоры армии (добровольно потеряв 1 ранг) со словами: «Жить с кавалерией, а умирать с пехотой». Но случилось это в тот момент, когда Севастополь уже был сдан.

Воспитанник Пажеского корпуса, из которого выпущен 12 августа 1846 г. корнетом в лейб-гвардии гусарский полк и 11 апреля 1848 г. произведён в поручики. С этим полком Гурко в 1849 г. совершил поход к западным границам Империи, но участие в военных действиях против венгров принять не успел. С декабря 1849 г. Гурко находился в отпуске, по возвращении из которого 23 апреля 1850 г. был произведён в штабс-ротмистры и 30 августа 1855 г. в ротмистры.

Когда началась Крымская война, Гурко, желавший, по его словам, «жить с кавалерией, а умирать с пехотой», выразил желание отправиться в Севастополь и, переименованный из ротмистров гвардии в майоры армии, был в ноябре 1855 г. прикомандирован к Образцовому пехотному полку для ознакомления с пехотной службой, а затем произведён в подполковники и зачислен в Черниговский пехотный полк, стоявший в то время в Крыму на Бельбекских позициях. Поскольку военные действия в Севастополе к тому моменту уже закончились, Гурко вернулся в лейб-гвардии Гусарский полк с прежним чином ротмистра и принял в командование эскадрон.

Втащить зубами

Талант полководца и личное мужество в полной мере Гурко проявил в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. За одержанные победы в Болгарии командир Передового отряда был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени и удостоен звания генерал-адъютанта (почётное отличие для высших военных чинов). Но среди прочих особенно примечателен знаменитый переход через Балканские горы, который можно сравнить с переходом Суворова через Альпы.

Среди суровой зимы, сильнейшей вьюги, по крутым горным дорогам шёл 70-тысячный отряд генерала Гурко, сапёры в промёрзшей земле вырубали ступени, а солдаты с помощью канатов поднимали тяжёлую артиллерию. На очередном перевале Железному Генералу доложили, что огромные пушки даже на руках поднять нельзя. Ответ был таков: «Втащить зубами!» – и отряд преодолел перевал. Переход через Балканы определил исход войны (в пользу России). Гурко были пожалованы чин генерала от кавалерии и орден Святого Георгия 2-й степени.

Всех моложе

После войны Гурко последовательно занимал должности генерал-губернатора Санкт-Петербурга, Одессы и в течение 11 лет был Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. От его острого глаза не ускользало ничего. Гурко держал вверенные ему войска в строжайшей дисциплине, но при этом по-суворовски был неприхотлив в еде и быту. Иногда он произносил железным голосом: «Чтоб я этого более не видел!» – и все понимали, что «это» больше не повторится. Старый генерал до последнего следовал правилу, согласно которому именно офицер должен подавать пример в служебной исполнительности младшим по званию. В свои 72 года на коне он выглядел всех моложе, энергичнее, выносливее и поражал удалью. А солдаты всегда верили своему «Гурке», как отцу-командиру.

Обложка: Русский генерал-адъютант Гурко Иосиф Владимирович. Фото примерно начало 1880-х гг.

Источник: ru.wikipedia.org