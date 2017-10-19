Краткий курс истории. «Диктатор сердца» Видный российский государственный деятель, генерал, почетный член Императорской академии наук... На чтение: 1 минута

19 октября 1825 года родился видный российский государственный деятель, генерал, почетный член Императорской академии наук Михаил Тариэлович Лорис-Меликов.

Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу. <…> Да знает ли он, отчего все это происходит, твердо ли знает он причины? Ведь у нас все злодеев хотят видеть. <…> Я ему желаю всякого добра, всякого успеха.

Ф.М. Достоевский о Лорис-Меликове

Из рода древнего

Михаил Тариэлович родился в армянской семье, входившей в состав высшего грузинского дворянства. Отец Михаила проживал в Тифлисе и вел широкую торговлю с саксонским городом Лейпцигом.

Предки Лорис-Меликова являлись владельцами губернии Лори (в Армении), которую вместе с одноименным городом получили от иранского шаха Аббаса в самом начале XVII века. Один из предков Михаила был вынужден даже принять ислам, но вскоре потомки возвратились в лоно Армянской церкви.

Либерал и не западник

Прошедший Кавказскую, Крымскую и Русско-турецкую войны, Михаил Лорис-Меликов был убежденным сторонником последовательных либеральных преобразований в стране. Все, что тормозило естественный прогресс общества, вызывало в нем отрицательную реакцию.

Он активно выступал за распространение грамотности среди населения России, расширение функций самоуправления и совещательный характер обсуждения законодательных вопросов. При этом западная конституционная демократия его совершенно не привлекала. За свои убеждения он получил прозвище «диктатор сердца».

Петербург его не принял

Назначение Михаила Тариэловича на пост главного начальника Верховной распорядительной комиссии (чрезвычайный государственный орган по охране государственного порядка и общественного спокойствия) 14 февраля 1880 года, а затем на пост министра внутренних дел, который он занимал с августа 1880-го по май 1881 года, было встречено обществом благосклонно. Хотя в стране становилось все неспокойнее, то и дело совершались покушения на Александра II , усиливались репрессии, в Лорис-Меликове видели в первую очередь либерального политика.

Даже революционеры отмечали, что во время «диктатуры сердца» Михаила Тариэловича общество оживилось и наполнилось надеждами. Однако высшие петербургские чиновничьи круги, настроенные весьма консервативно, так и не приняли Лорис-Меликова. После трагического убийства императора в 1881 году , Лорис-Меликов ушел в отставку с поста министра, а в 1883 году был уволен в бессрочный отпуск, сохранив право присутствовать в Государственном совете. Скончался Михаил Тариэлович 12 декабря 1888 года, его прах покоится во дворе армянского собора Святого Георгия в Тбилиси.

Обложка: И.К. Айвазовский «Портрет М. Т. Лорис-Меликова», 1888 год. Коллекция Государственного Литературного музея в Москве

Источник: commons.wikimedia.org