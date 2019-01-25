Как русские моряки впервые в мире освоили торпеды По итогам Крымской войны 1853-1856 годов Россия лишалась военно-морского флота и военно-морских баз на Чёрном море, а само море объявлялось «нейтральным». Естественно, России было трудно смириться с таким ограничением своего суверенитета. Возвращение черноморцев И как только через 15 лет новые политические веяния развалили антироссийскую коалицию, наша страна предприняла активные усилия по отмене «нейтрализации». 13 марта 1871 года были подписаны документы, изменившие некоторые статьи Парижского трактата 1856 года. Россия благодаря умелой дипломатии князя Александра Горчакова вернула себе право иметь Черноморский флот. Луи-Эдуард Дюбюф. Подписание Парижского мирного договора. Источник: https://ru.wikipedia.org При этом быстро создать сильный и боеспособный флот страна просто не успевала. Недостаток средств... На чтение: 1 минута

По итогам Крымской войны 1853-1856 годов Россия лишалась военно-морского флота и военно-морских баз на Чёрном море, а само море объявлялось «нейтральным». Естественно, России было трудно смириться с таким ограничением своего суверенитета.

Возвращение черноморцев

И как только через 15 лет новые политические веяния развалили антироссийскую коалицию, наша страна предприняла активные усилия по отмене «нейтрализации». 13 марта 1871 года были подписаны документы, изменившие некоторые статьи Парижского трактата 1856 года . Россия благодаря умелой дипломатии князя Александра Горчакова вернула себе право иметь Черноморский флот.

Луи-Эдуард Дюбюф. Подписание Парижского мирного договора. Источник: https://ru.wikipedia.org

При этом быстро создать сильный и боеспособный флот страна просто не успевала. Недостаток средств позволил построить до 1874 года только две круглые батареи типа «поповок» ( смотрите статью на портале «История РФ» «Как Россию охраняли круглые корабли» ). К приближавшейся войне с Турцией 1877-1878 годов Черноморский флот пополнился ещё двумя новыми броненосцами, но этого было крайне мало. Турецкий флот насчитывал 15 броненосцев и мониторов. Поэтому об особенной активности русских моряков говорить не приходилось.

Но перед самой войной на Чёрное море был переведён будущий адмирал, а в ту пору лейтенант флота Степан Осипович Макаров . Молодой офицер был очень убедителен, когда предложил воевать минными катерами. Руководство согласилось с ним, что при отсутствии крупных боевых кораблей минные катера могут стать реальной силой. Раньше такие катера использовались только для защиты портов, однако теперь они стали наступательной силой и сами искали противника.

С.О.Макаров. Источник: https://ru.wikipedia.org

Самодвижущиеся мины

Макаров получил под своё командование пароход «Великий князь Константин», который он переделал (в соответствии со своим проектом) под базу спускаемых на воду минных катеров. Пароход доставлял катера в районы дислокации противника, а там в действие вступало мастерство командиров малого флота.

Всю систему подъёма и спуска катеров разработал сам Степан Осипович. Для подготовки к атаке катерам требовалось всего 15 минут. На базовом корабле вдоль бортов висели сразу четыре минных катера: «Чесма», «Синоп», «Наварин» и «Минёр». На вооружении у них были буксируемые мины и самодвижущиеся мины Уайтхеда. Самодвижущаяся мина Уайтхеда – это и есть торпеда с двумя гребными винтами и 27 килограммами пироксилина.

«Великий князь Константин» и его миноноска «Чесма». Источник: https://ru.wikipedia.org

В ночь на 25 января (по н.ст.) 1878 года лейтенант Макаров привёл сою плавучую базу к Батумскому рейду, где размещалась турецкая эскадра. В 23.00 были спущены катера «Чесма» и «Синоп» под командованием лейтенантов И. Зацаренного и О. Шешинского. Два точных выстрела торпедами подорвали и потопили турецкий военный винтовой пароход «Интибах». Это была первая в мировой истории успешная торпедная атака. Минные катера «Чесма» и «Синоп» явились прототипами торпедных катеров.

После этой успешной атаки минные катера Макарова продолжили активные боевые действия: они потопили ещё один пароход, повредили броненосец. Материальный ущерб был не очень велик, зато значительно поднял боевой дух на Черноморском флоте, и этот успех превзошёл все ожидания. Турецкие корабли, опасаясь быть атакованными минными катерами, снизили свою активность и больше отсиживались в защищённых портах. Атака на «Интибах» была последней морской операцией той войны. Через несколько дней было заключено перемирие, а 19 февраля 1878 был подписан выгодный для России Сан-Стефанский мирный договор.

И.К. Айвазовский. Минная атака катерами парохода Великий князь Константин турецкого броненосца Ассари-Шевкет на Сухумском рейде 12 августа 1877 года. Источник: https://ru.wikipedia.org

С историей Российского военно-морского флота вы можете подробно ознакомиться на портале «История РФ».

Обложка: Л. Ф. Лагорио. Потопление катерами парохода «Великий князь Константин» турецкого парохода «Интибах» на Батумском рейде в ночь на 14 января 1878 г. Источник: https://ru.wikipedia.org