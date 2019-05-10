Как появился знак качества Низкое качество продукции всегда вызывало обеспокоенность общества. Раньше этим вопросом было озабочено государство, а теперь всё отдано на совесть производителя. Качество определяет реклама, которая должна убедить, что этот товар именно то, что вам нужно, и, что интересно, в большинстве случаев она справляется с этой задачей. Борьба за качество родилась не вчера. Покупатель надёжного производителя знал в лицо и стремился купить товар именно у него. И производитель из шкуры лез, но качество своего товара старался сохранить. Борьба за качество Как-то упорядочить качество российских товаров озаботился ещё Пётр I в начале XVIII века. При его правлении уральские заводчики Демидовы начали клеймить свою... На чтение: 2 минуты

Низкое качество продукции всегда вызывало обеспокоенность общества. Раньше этим вопросом было озабочено государство, а теперь всё отдано на совесть производителя. Качество определяет реклама, которая должна убедить, что этот товар именно то, что вам нужно, и, что интересно, в большинстве случаев она справляется с этой задачей.

Борьба за качество родилась не вчера. Покупатель надёжного производителя знал в лицо и стремился купить товар именно у него. И производитель из шкуры лез, но качество своего товара старался сохранить.

Борьба за качество

Как-то упорядочить качество российских товаров озаботился ещё Пётр I в начале XVIII века. При его правлении уральские заводчики Демидовы начали клеймить свою продукцию «Знаком соболя». Этот знак сразу завоевал авторитет и у отечественных, и у зарубежных покупателей.

В 1824 году произошло событие, которое стало началом борьбы за качество. Купцы, которые уже зарекомендовали себя как надёжные поставщики товара высокого качества для правящей династии, стали именовать себя «Поставщики Двора Его Императорского Величества».

Поставщик императорского двора России. Источник: http://www.krasnoyeznamya.ru

Через тридцать лет император Александр II утвердил внешний вид почётного знака и порядок его получения. С 1862 года государственный герб избранные производители могли размещать на своих изделиях и вывесках. И что было очень важно, это не был пожизненный титул, а каждые два года — это звание надо было подтверждать. Звание это было очень почётно, и обычные покупатели ориентировались на это, зная, что здесь можно приобрести только самое лучшее.

Обыватель знал, что лучший коньяк можно приобрести у Николая Леонтьевича Шустова. Отменного качества его напитки – зубровка, мандариновая наливка, кавказский горный травник, ликёры русских степных трав – не оставляли никого равнодушными.

Знаменитые галоши фирмы « Треугольник » . Источник: http://www.krasnoyeznamya.ru

А вот водку надо было обязательно брать в компании Петра Арсеньевича Смирнова, который на небольшом водочном заводике на Пятницкой улице начал производить алкогольную продукцию. Особенно славились столовое вино «№ 21», а также настойка «Нежинская рябина». Заводчик приобрёл право изображения государственного герба и звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества и Великого князя Сергея Александровича».

Торговый дом «Братья Елисеевы» был создан в 1857 году, а в 1874-м он уже был поставщиком двора. Сеть магазинов Елисеева предлагала покупателям весь спектр качественных продовольственных товаров и вин.

Этот замечательный список могут продолжить шоколад Теодора Эйнема, ювелирные изделия Карла Фаберже, мармелад от фабрики Абрикосова, галоши фабрики «Треугольник», вина Голицына, книготорговое дело Сытина и многие другие.

Новые времена

Революция внесла свои коррективы и в этот вопрос. Бывшие поставщики императорского двора были национализированы, многие производства прекратили свою деятельность. Фирма «Зингер» продолжила свою работу только в 1923 году и называлась уже «Госшвеймашина», а до наших дней дошла как Подольский механический завод. Основатель марки «Смирнов» уехал во Францию, и теперь мы можем видеть на прилавках магазинов французское написание бренда «Smirnoff», «Руссо-Балт» вообще прекратил своё существование.

Знак качества СССР. Источник: https://nord-news.ru

Революционеры, отменяя всё старорежимное, очень понадеялись на сознательность масс. Но задор первых пятилеток начал спадать, а количество произведенной продукции никак не хотело переходить в качество. К 1960-м годам наше качество, никак не могло конкурировать с европейским, а когда это коснулось и оборонной промышленности, началось применение решительных мер.

В 1962 году появился «Закон о товарных знаках», в 1967-м вышло и положение о государственном знаке качества. Первым этого знака был удостоен электродвигатель Завода имени Ильича. Знак качества присваивался на три года, причем на основе аттестационной комиссии и только на товары высшего качества. Предполагалось, что введение государственного знака качества будет стимулировать производителей, но в действительности этого не произошло.

В 1980-е годы многие товары, уходящие на экспорт, обозначались слоганом Made in USSR. Вот эти товары изготавливались с более высоким уровнем качества, и когда они перепадали отечественному покупателю, награждались словами: «Умеют же, когда хотят».

Современный российский знак качества. Источник: https://nord-news.ru

После распада Советского Союза пришлось разрабатывать новые системы стандартов. Документы были приняты в 1996 году, но не решили проблему. Предлагаемые знаки «Народная марка», «Золотая марка», «Всероссийская марка качества» так и остались предложениями. Нынешний Минпромторг выбрал для нового «Знака качества» логотип, очень похожий на советский, да и задачи во многом остались прежними. С введением нового знака мы с вами должны стать свидетелями, как качество производимых в стране товаров резко пойдёт в гору.

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