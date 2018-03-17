Краткий курс истории. Михаил Врубель 17 марта (н. ст.) 1856 года родился Михаил Александрович Врубель... На чтение: 1 минута

17 марта (н. ст.) 1856 года родился великий русский художник, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства, Михаил Александрович Врубель.

Ранние годы

Михаил Александрович родился в Омске в семье старшего штабного адъютанта Отдельного Сибирского корпуса и дочери астраханского губернатора Г.Г. Басаргина. В три года Врубель лишился матери (будучи слабым от рождения, он примерно в это время только начал ходить). Все детство будущий художник путешествовал по России с отцом, которого часто отправляли в служебные командировки. Маленький Миша рано научился читать и увлекся книжными иллюстрациями, особенно его впечатлял журнал «Живописное обозрение». Мальчик вообще рос даровитым, театр и музыка были для него не менее важны, чем рисование, в учебе исключительно преуспевал. Но ничто не предвещало в нем будущего одержимого художника.

Под влиянием Канта

В Академию художеств Врубель поступил, вероятно, под влиянием философии Канта, а именно идеи разделения физической и моральной жизни – эти сферы Михаил Александрович постепенно начал разделять в жизни реальной. Кант выделял гениев в отдельную категорию людей, имевших особую миссию – работать в области между природой и свободой, что считалось возможным только в сфере искусства. А гением 24-летний Врубель, пришедший в Академию, себя, несомненно, ощущал. До известного момента такое самоощущение сочеталось во Врубеле с природной житейской мягкостью и даже некоторой застенчивостью. Все вместе это позволяло ему с железным упорством служить высшей цели.

«Ваше неверие – моя уверенность»

Пожалуй, нет русского человека, который не видел бы картин Врубеля «Демон сидящий» и «Царевна-Лебедь». За необычайную оригинальность Врубеля многие не любили, иные даже гнобили. Критики его ненавидели и насмехались над художником. Говорили, что он продал душу дьяволу. Сам Михаил Александрович реагировал на это поистине аристократически, говоря: «Ваше неверие в меня придает мне только уверенность в себе». Серьезные несчастья постигли Врубеля с началом работы над образом демона для нескольких полотен. Продав «Демона поверженного» за три тысячи рублей (очень большая сумма для России рубежа XIX–XX веков), Врубель был полностью обеспечен, но, истощенный от трудов, он продолжал работать еще больше. Куда-то исчезли сдержанность и аристократичность художника. Врубель то и дело ссорился с окружающими, постоянно срывался на крик. У него начались галлюцинации, затем была психиатрическая клиника, затем слепота. В последний год жизни Врубель мечтал умереть. Для этого он зимой подолгу стоял у открытой форточки. Заболев воспалением легких, он умер в той же больнице в Петербурге 14 апреля 1910 года. В свои последние дни художник молил Бога о прощении…

Обложка: М.А. Врубель «Демон (сидящий)», 1890 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru