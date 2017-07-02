Суровость женского бесправия 175 лет назад родился известный русский художник Василий Пукирев, автор душещипательной картины «Неравный брак»... На чтение: 1 минута

175 лет назад, в 1832 году, родился известный русский художник Василий Пукирев, которого в 1860-х годах прославила душещипательная картина «Неравный брак». Так было не только на картине, но и в жизни – в те годы в России многие юные девушки были словно товар.

Жанр – обличительный

Знаменитое полотно Василия Владимировича Пукирева (1832–1890) «Неравный брак», написанное в 1862 году, произвело значительное впечатление на современников. Художник, выходец из крестьян, удостоился за этот шедевр звания профессора и занял видное место среди русских живописцев. Сама же картина, хранящаяся в Третьяковской галерее , сыграла существенную роль в повороте русского искусства к так называемому обличительному жанру, соответствующему творчеству радикальных писателей того времени – от Чернышевского до Салтыкова-Щедрина .

Тема неравенства между мужчинами и женщинами, трагедии бесприданниц и циничных нравов высших слоёв общества получила большое развитие в 1860-е годы – время Великих реформ, внутренних перемен и демократизации общества. Она нашла своё отражение в литературе – пример тому известная пьеса Александра Островского «Бедность не порок» (1854). Возмущалась и церковь: в 1861 году Священный Синод осудил браки с большой разницей в возрасте. Не осталась в стороне и живопись.

Трагическое венчание

На полотне изображён обряд венчания в православной церкви. Падающий свет ярко вычерчивает из полумрака центральные фигуры жениха, невесты и священника. Престарелый «молодой» производит на зрителя холодное и неприятное впечатление. Мы видим его невыразительное дряблое лицо с тусклыми глазами и презрительной усмешкой на губах, обращённое к своей будущей жене. На шее можно заметить орденский крест св. Владимира 2-й степени и соответствующую ордену звезду на груди, что говорит о высоком положении старца. Тугой воротник также придаёт ему вид холодный и неподвижный.

Совершенным контрастом жениху является невеста. Всем своим видом девушка производит впечатление юного и невинного создания. Это подчёркивает и её белое свадебное одеяние. При этом в позе невесты с опущенной под тяжестью венчальной свечи левой рукой и покорно протянутой к священнику, готовому надеть невесте кольцо, рукой правой, а также в бледном лице с красными и опухшими от слёз глазами мы читаем настоящую трагедию рано погубленной жизни.

Среди гостей выделяется фигура шафера, стоящего позади невесты. Выражение его лица и скрещённые на груди руки говорит о недовольстве и неприятии происходящего. Кажется, он и невеста внутренне связаны между собой: их фигуры расположены художником рядом друг с другом, только они отличаются среди присутствующих молодостью и общностью переживаний. Известно, что в образе шафера Пукирев изобразил самого себя.

История из жизни

Художнику не нужно было ничего придумывать. Современники увидели на картине всё то же самое, что происходило и в суровой реальности. Существует несколько версий насчёт того, чья история непосредственно подтолкнула художника на написание полотна с таким сюжетом. Согласно одной из них, эта была любовная драма, случившаяся с другом Пукирева Сергеем Варенцовым, чью возлюбленную родители решили отдать за очень богатого купца (Софью Рыбникову – за Андрея Александровича Карзинкина). По другой версии, художник описывал свою личную драму, изобразив на картине свою несостоявшуюся невесту Прасковью и себя в роли шафера. Рядом же с шафером якобы был изображен друг Пукирева художник Петр Шмельков.

Как бы там ни было, но главным для нас остается духовный посыл знаменитого полотна. Оно разворачивает перед нами настоящую личную трагедию нескольких человек, за образами которых стоят многие и многие, пережившие подобное на самом деле. Это социальная драма, иллюстрация цинизма и вседозволенности представителей верхушки, которые в силах за деньги купить себе жён, а также отвратительного бесправия женщины, ничем не отличающейся здесь от простого товара. Всё продаётся и всё покупается. Звучит знакомо, не правда ли?

Обложка: В.В. Пукирев «Неравный брак», 1862 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru