Краткий курс истории. Иван Шишкин 25 января (н. ст.) 1832 года родился Иван Иванович Шишкин... На чтение: 1 минута

25 января (н. ст.) 1832 года родился Иван Иванович Шишкин – художник, аквафортист, гений и труженик. Он не эпатировал публику, а покорял ее мастерством. Изображал природу так, будто знал устройство мироздания. Он признан одним из лучших пейзажистов в истории России.

Жизнь и слава

Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге. Он учился в Казанской гимназии; оставив ее, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После окончания училища поступил в Императорскую Академию художеств . Задолго до конца обучения его талант был отмечен. Именно пейзажные работы Шишкина удостаивались премий Академии. Благодаря своим успехам он смог отправиться в Европу и учиться там в лучших живописных мастерских того времени. Через пять лет, уже в звании академика, вернулся на родину, где много путешествовал и писал еще больше пейзажей и изготавливал гравюр. В возрасте 66 лет неожиданно скончался за работой в своей мастерской и был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Признанный гений

Талант Ивана Ивановича Шишкина был настолько очевиден и неоспорим, что его судьбу можно смело считать эталоном признанности для художника. В Цюрихе его работы выставлялись наравне с великими европейскими художниками, а в России он был удостоен звания академика, а позднее возведен в звание профессора. Его картины хорошо продавались и вошли в собрание Третьяковской галереи, а также в частные коллекции.

Не пейзажем единым

Известность и признание Ивану Шишкину принесли его живописные работы, изображающие русскую природу. Однако он серьезно и крайне успешно занимался гравюрой на металле в технике офорта. Можно услышать легенду о том, что животные и люди художнику не давались и их за него писали коллеги по цеху. Тем не менее, будучи непревзойденным пейзажистом, Шишкин написал и несколько портретов жены Евгении Васильевой, которые находятся в частных собраниях.

Обложка: И.Н. Крамской. Портрет художника Ивана Ивановича Шишкина (1831-1898), 1873 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: www.tretyakovgallery.ru