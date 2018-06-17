Краткий курс истории. Франц Рубо 17 июня (н. ст.) 1856 года родился Франц Рубо, основоположник российской школы панорамной живописи. Учеба Рубо имел французское происхождение, родился в Одессе в семье книготорговца Алекса Рубо и Мадлен Сенек, владелицы модельного дома. До 1877 года Франц проходил обучение в Одесской рисовальной школе. В 1878-м стал воспитанником Мюнхенской академии художеств, также учился у польского художника Юзефа Брандта, того самого, чье творчество вдохновило Генрика Сенкевича на создание его знаменитой историко-литературной трилогии («Огнем и мечом» и т. д.). В период учебы в германских землях Рубо ежегодно путешествовал по России и Средней Азии, в ходе путешествий сделал множество этюдов с натуры. Успех Известность... На чтение: 1 минута

17 июня (н. ст.) 1856 года родился Франц Рубо, основоположник российской школы панорамной живописи.

Учеба

Рубо имел французское происхождение, родился в Одессе в семье книготорговца Алекса Рубо и Мадлен Сенек, владелицы модельного дома. До 1877 года Франц проходил обучение в Одесской рисовальной школе. В 1878-м стал воспитанником Мюнхенской академии художеств, также учился у польского художника Юзефа Брандта, того самого, чье творчество вдохновило Генрика Сенкевича на создание его знаменитой историко-литературной трилогии («Огнем и мечом» и т. д.). В период учебы в германских землях Рубо ежегодно путешествовал по России и Средней Азии, в ходе путешествий сделал множество этюдов с натуры.

Успех

Известность пришла к русскому французу после петербургской выставки 1883 года, где экспонировалась его картина «Улица в Ермольницах Подольской губернии». В 1886 году Рубо приступил к работе над правительственным заказом, в ходе выполнения которого написал 15 батальных полотен, отразивших центральные события Кавказской войны, русско-турецкие, русско-иранские войны и среднеазиатские походы, то есть почти 150-летний период истории.

Ф.А. Рубо. Живой мост

Панорамы

Первая панорама Рубо, «Штурм аула Ахульго» (сохранилась фрагментарно), изображала один из эпизодов Кавказской войны. За нее он был удостоен звания почетного профессора Мюнхенской академии художеств, а в 1896 году для экспонирования на нижегородской выставке для нее было выстроено особое здание, Рубо лично потратил на это мероприятие 35 тысяч рублей. В 1905 году художник представил панораму «Штурм 6 июня 1855 года», посвященную обороне Севастополя. И конечно же, нельзя не упомянуть знаменитую панораму Рубо, ныне размещенную в московском Музее-панораме «Бородинская битва». Умер Рубо 13 марта 1928 года в Мюнхене.

Ф.А. Рубо. Гвардейские полки отражают атаки французской кавалерии. Фрагмент панорамы «Бородинская битва»