Краткий курс истории. Федор Достоевский 9 февраля (н. ст.) 1881 года скончался Федор Михайлович Достоевский... На чтение: 1 минута

9 февраля (н. ст.) 1881 года скончался великий русский писатель, философ Федор Михайлович Достоевский. В этот день мы чтим память классика, который ворвался в литературный мир из ниоткуда.

Бедные люди

Федор Михайлович родился 11 ноября 1821 года в Москве. Учился на инженера, после служил в армии в чине прапорщика, а потом вдруг все бросил и засел за свой первый роман «Бедные люди», который переделывал до шести раз. Когда в 1845 году роман наконец был закончен, Достоевский передал текст молодому тогда Некрасову , который издавал «Петербургский сборник».

Некрасов и Григорович были в восторге, Белинский также одобрил роман, и о никому не известном молодом писателе заговорили в литературных кругах еще до первой публикации. Но последующие произведения Достоевского не впечатлили Белинского. Умирая, известнейший критик даже говорил, что ошибся, посчитав Федора Михайловича гением.

Революционер

В поисках нового жизненного и литературного опыта Достоевский в 1848–1849 годах примкнул к кружку социалистов – петрашевцев. Внутри этой организации он входил в семерку Спешнева – крайне радикально настроенную группу, пытавшуюся даже создать подпольную типографию ( Герцену это удастся только через несколько лет, и то за границей).

Этот эпизод в материалы следствия не вошел, а к смертной казни Достоевский был приговорен за чтение вслух письма Белинского Гоголю , а с ним еще 25 человек (в Европе одна за другой совершались революции, государь не шутил).

Переживший смерть

Смертную казнь Достоевскому в последний момент заменили каторгой. По возвращении из Сибири он принес в русскую литературу сюжеты и персонажей из ссылки, положив начало «каторжной прозе».

Потеряв в 1864 году жену, брата и друга (тогда же Федор Михайлович отказался от социалистических взглядов молодости и проникнулся критическим восприятием буржуазно-либеральных ценностей), путешествуя по Европе и проигравшись на рулетке, Достоевский посылает в Москву проект нового романа и получает 300 рублей, что позволило ему начать работу над «Преступлением и наказанием». За этим романом последовали еще четыре великих произведения Достоевского: «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Мировая же слава пришла к Федору Михайловичу уже после смерти.

Обложка: В.Г. Перов «Портрет Ф.М. Достоевского», 1872 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru