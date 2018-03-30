Краткий курс истории. Подготовка эпохальной реформы 30 марта (ст. ст.) 1856 года Александр II объявил о необходимости разработки проекта крестьянской реформы в России. На чтение: 1 минута

30 марта (ст. ст.) 1856 года Александр II объявил о необходимости разработки проекта крестьянской реформы в России.

Длинная история

Необходимость проведения крестьянской реформы в России осознавалась постепенно. Подобные мысли в начале своего правления высказывала Екатерина II , но не нашла поддержки. Ее внук, Александр I , взойдя на престол, издал первый в истории России Указ о вольных хлебопашцах, позволявший помещикам освобождать крестьян от крепостной зависимости, но воспользоваться этим правом пожелали единицы. Реальным поводом к отмене крепостного права послужило поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов . В своем выступлении 30 марта 1856 года перед московским дворянством Александр II заявил, что если не провести реформу сверху, то низы Российской империи возьмут инициативу в свои руки.

Высочайший рескрипт

В 1857 году император создал Секретный комитет для обсуждения проекта будущей реформы. Дело изначально «забуксовало», поскольку большинство членов комитета являлись ярыми противниками отмены крепостного права. Ускорить процесс Александру II помог случай.

Прибывший в Петербург виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор, старый друг императора Назимов Владимир Иванович передал царю прошение от дворян своих губерний, в котором те просили разрешения взять проект разработки крестьянской реформы в свои руки. Дворяне также указывали, что для них важно одно условие: сохранение за собой земельной собственности. Александр II, не мешкая, дал добро, направив Высочайший рескрипт. И хотя он был адресован виленскому, ковенскому и гродненскому дворянству, текст рескрипта был разослан по всем губерниям страны. Работа над проектом реформы закипела.

Разработка реформы

Губернские комитеты по разработке проектов крестьянской реформы разделились на два лагеря: старое консервативное дворянство и молодое либерально настроенное дворянское меньшинство. Новое вмешательство Александра II в 1858 году привело к победе меньшинства: руководящей основой при разработке реформы была объявлена защита интересов помещиков при обязательном улучшении быта крестьян и сохранении незыблемости власти.

В итоге Главный комитет предусмотрел возможность выкупа земельных наделов крестьянами в собственность, предписывал ликвидацию вотчинной власти помещиков, а также создание сельских общин – органов крестьянского общинного самоуправления. Проекты реформ сводили воедино и готовили окончательный проект Редакционные комиссии, представив его к началу осени 1859 года. Спустя два года Главный комитет под давлением со стороны императора и великого князя Константина Николаевича проект утвердил. Вскоре Российская империя увидела манифест об отмене крепостного права .

Обложка: Н.В. Неврев «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» 1866 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru