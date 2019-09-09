Как возникло Императорское Русское военно-историческое общество История появления и деятельности организации, поставившей своей целью изучение и сохранение «военно-исторического прошлого русского народа во всех его проявлениях» К началу ХХ века в России насчитывалось почти два десятка обществ, носивших наименование «Императорские», и девять, именовавшихся «Императорским русским обществом». Среди них были такие известные организации, как, например, Императорское Русское географическое общество, Императорское Русское историческое общество и Русское императорское православное палестинское общество. А в 1907 году этот список пополнила новая общественная структура — Императорское Русское военно-историческое общество (ИРВИО). Его устав император Николай II утвердил высочайшим соизволением 9 сентября (27 августа по ст. ст.) того же года, и эта дата стала официальным... На чтение: 4 минуты

История появления и деятельности организации, поставившей своей целью изучение и сохранение «военно-исторического прошлого русского народа во всех его проявлениях»

К началу ХХ века в России насчитывалось почти два десятка обществ, носивших наименование «Императорские», и девять, именовавшихся «Императорским русским обществом». Среди них были такие известные организации, как, например, Императорское Русское географическое общество, Императорское Русское историческое общество и Русское императорское православное палестинское общество. А в 1907 году этот список пополнила новая общественная структура — Императорское Русское военно-историческое общество (ИРВИО). Его устав император Николай II утвердил высочайшим соизволением 9 сентября (27 августа по ст. ст.) того же года, и эта дата стала официальным днем рождения нового общества.

Отцы-основатели военно-исторического общества

Инициатором создания Императорского Русского военно-исторического общества (ИРВИО) считается генерал-лейтенант (позднее — генерал от инфантерии) Александр Мышлаевский, который и стал одним из первых членов Совета ИРВИО. Но история сохранила еще несколько имен людей, в то же самое время выступивших с идеей создания общественного объединения военных историков и действующих офицеров, которое занималось бы изучением и популяризацией знаний о военном прошлом России. Например, в 1903 году подобное общество пытался создать в Москве известный военный историк полковник Пантелеймон Симанский, и в то же время в Санкт-Петербурге действовало Общество ревнителей военных знаний.

Резолюция императора Николая II на уставе Русского военно-исторического общества

Источник: histrf.ru

К числу инициаторов появления Императорского Русского военно-исторического общества, несомненно, следует отнести и историографа Михаила Соколовского. По воспоминаниям одного из членов-сотрудников ИРВИО, кадрового офицера-артиллериста Владимира Савонько, именно Михаил Соколовский в феврале 1907 года опубликовал в официальной газете военного министерства — «Русском инвалиде» — письмо в редакцию, в котором призывал создать «Военно-историческое общество». И именно на квартире Соколовского 24 февраля (9 марта по н. ст.) 1907 года состоялась первая встреча инициативной группы будущего ИРВИО.

Генерал от кавалерии, военный историк Дмитрий Скалон — первый председатель совета Императорского Русского военно-исторического общества

Источник: histrf.ru

Среди участников той встречи были сам хозяин квартиры Михаил Соколовский, генерал-лейтенант Александр Мышлаевский, известный своими военно-историческими исследованиями генерал от кавалерии Евгений Каменский, секретарь Императорского Русского географического общества Борис Фармаковский, увлеченный военной историей полковник Михаил Кияновский и заведующий Артиллерийским музеем подполковник Дмитрий Струков. Кроме них, в собрании участвовали еще шестеро офицеров из разных полков и родов войск, включая самого автора дневника, которые откликнулись на письмо в «Русском инвалиде» и всерьез увлекались военной историей. Председательствовал на встрече генерал Мышлаевский, а историографу Соколовскому по итогам обсуждения доверили подготовить рабочий вариант устава будущего Русского военно-исторического общества.

Один из главных инициаторов создания Императорского Русского военно-исторического общества генерал от инфантерии Алекандр Мышлаевский

Источник: bigenc.ru

Этот вариант, если и был разработан, так и не увидел свет: между участниками первого собрания возник заочный конфликт. Столкнулись мнения вокруг вопроса, кто именно должен считаться действительным инициатором создания общества. Большинство участников поддержали генерал-лейтенанта Александра Мышлаевского, и в результате именно он остался в истории основателем ИРВИО. Надо отметить, для этого было не меньше оснований, чем для того, чтобы отводить эту роль Михаилу Соколовскому. Как это часто случается в подобных ситуациях, идея о том, что России необходимо объединение людей, увлеченных исследованием ее военной истории, пришла в голову далеко не одному человеку, а создателем в конечном счете оказался тот, кто приложил для воплощения идеи наибольшие усилия, хорошо заметные извне.

Под императорской эгидой

Первый съезд нового общества, для организации которого громадную работу провел именно генерал Мышлаевский и поддержавшие его генерал Каменский, полковник Кияновский и подполковник Струков, состоялся 7 (20 по н. ст.) апреля 1907 года. В этом съезде участвовали 105 делегатов, при активном участии которых были намечены основные цели общества, важнейшие пункты его устава, а также избран совет Русского военно-исторического общества.

Начальник Артиллерийского музея, где проходили собрания Императорского Русского военно-исторического общества, генерал-майор (в 1907 году — подполковник) Дмитрий Струков, 1915 год

Источник: ria1914.info

Совет Русского военно-исторического общества состоял из двенадцати членов, в том числе председателя, которым стал генерал от кавалерии, военный историк Дмитрий Скалон, его Первого товарища (эту должность занял генерал-лейтенант Александр Мышлаевский) и секретаря, которым стал подполковник Дмитрий Струков. В последнем не было ничего удивительного: и первый съезд, и все дальнейшие собрания ИРВИО проходили именно в здании Артиллерийского музея в Санкт-Петербурге.

Серебряный знак действительного члена Императорского Русского военно-исторического общества

Источник: histrf.ru

Первый год ушел на решение множества организационных вопросов, связанных с деятельностью нового общества и утверждением его статуса. А статус с самого начала был весьма высоким. Еще 9 сентября 1907 года, накладывая положительную резолюцию на устав Русского военно-исторического общества, император Николай II написал, что весьма одобряет учреждение этого общества. А всего через месяц с небольшим государь согласился принять на себя звание почетного председателя общества, подчеркнув, что он «глубоко сочувствует целям общества» и «жалует ему наименование «Императорского». Так в России появилось Императорское Русское военно-историческое общество, которое всего за десять лет своего существования успело внести колоссальный вклад в развитие военной истории в нашей стране.

Открытие памятника Михаилу Барклаю де Толли в Риге в 1913 году

Источник: media.imhoclub.lv

К марту 1908 года был определен и состав членов общества, многих из которых решено было кооптировать заочно. Так, например, тот же Владимир Савонько узнал о том, что его избрали членом-сотрудником ИРВИО, из письма, которое получил 5 марта (18 по н. ст.) 1908 года. Подобным образом были кооптированы и многие другие действующие офицеры и гражданские историки, обратившие на себя внимание своими трудами по военной истории России.

Труды и достижения ИРВИО

Императорское Русское военно-историческое общество появилось, судя по всему, в нужный момент: страна нуждалась в организованном осмыслении своего военного прошлого, и число членов новой структуры росло стремительно. Если в первом съезде участвовали всего 105 человек, то в 1909 году в обществе состояли 1382 человека, а к 1 января 1913 года выросло в два с лишним раза — до 2886 человек! При этом членство было не самым дешевым удовольствием: каждый действительный член платил в год по 5 рублей членских взносов, а член-сотрудник — по 3 рубля. Из этих денег в основном и складывался бюджет ИРВИО. Кроме того, поступали также добровольные пожертвования, казенные пособия и доходы от изданий общества.

Кутузовский фонтан близ села Шумы (Верхняя Кутузовка) в Крыму, современный вид

Источник: upload.wikimedia.org

Изданий этих было немало. С 1910 по 1914 годы выходил «Журнал Императорского Русского военно-исторического общества». Его редактором стал Пантелеймон Симанский, еще в 1903 году пытавшийся создать в Москве военно-исторический кружок, а позднее ставший членом совета ИРВИО. Кроме журнала, в 1909-1912 годах были изданы семь томов «Трудов Русского военно-исторического общества» и в 1911-1914 годах – три тома «Записок разряда военной археологии и археографии». К тому же свои периодические издания имели и некоторые отделения ИРВИО. Так, Киевское отделение издавало «Военно-исторический вестник», а Московское — «Труды Московского отделения РВИО».

Один из последних выпусков «Журнала Императорского Русского военно-исторического общества», 1914 год

Источник: upload.wikimedia.org

Согласно уставу общества, оно занималось изучением военного прошлого России и упорядочением архивного дела, сооружением и восстановлением памятников, археологическими раскопками на полях сражений и увековечением памяти погибших воинов, устройством музеев и библиотек, в том числе в полках и крепостях, и множеством иных дел. Основные направления работы ИРВИО были структурно объединены в три разряда: разряд военной археологии и археографии (его первым председателем стал генерал Мышлаевский), разряд истории войн и разряд полковых и корабельных историй. А региональная структура общества быстро стала весьма разветвленной. В 1908 году, помимо собственно ИРВИО, размещавшегося в Санкт-Петербурге, появились еще Московское и Одесское отделения общества, в 1909 году к ним добавились Киевское и Варшавское отделения. В 1911 году отделения и подотделы Русского военно-исторического общества возникли в Казани, Орле, Тамбове и в Финляндии, а в 1912 году появился Приамурский отдел общества в Благовещенске.

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Активная работа Императорского Русского военно-исторического общества прекратилась с началом Первой мировой войны. Поскольку большинство его членов и руководителей были действующими офицерами, практически все они отправились в действующую армию, где им было уже не до исторических исследований, так что в 1914 году общество объявило о своем роспуске. А грянувшая в 1917 году Октябрьская революция и вовсе положила конец деятельности большинства общественных институтов Российской империи, в том числе и ИРВИО.

Памятник Александру Суворову, установленный по инициативе Императорского Русского военно-исторического общества в селе Думбрэвени на берегу реки Рымник. Фотография 1913 года

Источник: upload.wikimedia.org

Но за десять лет своего существования общество успело сделать колоссальную работу, заложив серьезные основы для широкого изучения отечественной военной истории и увековечения памяти русских воинов. В частности, стараниями членов ИРВИО был восстановлен крепостной храм в Выборге и Кутузовский фонтан при деревне Шумы (ныне Верхняя Кутузовка) недалеко от Алушты, предотвращено разрушение Новгородского крепостного вала и памятника Долгорукову-Крымскому в Симферополе. Кроме того, общество участвовало в установке памятников генералиссимусу Александру Суворову на берегу реки Рымник, генералу Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге и императору Петру I в Кексгольме. Многие рекомендации, разработанные членами общества, в частности, по реставрации и сохранению воинских знамен и крепостных сооружений, применяются по сей день. А в 2012 году, после почти столетнего перерыва, Императорское Русское военно-историческое общество было воссоздано в новой форме — Российского военно-исторического общества, продолжающего дела своих предшественников.

Обложка: мемориальная доска на стене Кронверка Петропавловской крепости. Источник: rvio.histrf.ru

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