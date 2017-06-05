Почему они ничего не придумали. К годовщине начала работы первой Думы Почему они ничего не придумали. К годовщине начала работы первой Думы На чтение: 3 минуты

10 мая 1906 года начала работу Государственная Дума Российской империи первого созыва.

Идёт предвыборная кампания в очередную Государственную Думу РФ. Те, кто в неё заведомо не проходит по причине непопулярности — заранее объявляют её нелегитимной и настаивают на том, чтобы государство изыскало альтернативные пути включения их во власть.

Между тем, вопрос легитимности или нелегитимности Думы исторически имеет очень малое значение в России. Сегодня, когда мы справляем 110-летие начала работы первого русского парламента, об этом стоит поговорить.

Император Николай II выступает с Манифестом о создании Государственной Думы.

Зачем созывали

Причины созыва Думы имеют корни в «кровавом воскресенье» 9 (22) января 1905 года. К тому времени противоречия не просто назрели, как обычно пишут в учебниках, а скорее даже перезрели: земельный вопрос, взаимоотношения рабочих и капитала требовали народного участия в управлении государством.

Решить последнюю проблему участники той январской демонстрации предлагали путём созыва народного представительства в форме Учредительного собрания, которое учтёт интересы всех сословий и станет противовесом власти чиновников. Всё это было письменно изложено в виде петиции, которую предполагалось вручить Николаю II.

Результат шествия с петицией — более сотни трупов — с одной стороны, привёл к масштабной революции, она же Первая русская. А с другой стороны, привёл власть к мысли, что «созвать парламент всё же нужно».

Вначале, правда, Госдуму планировали созвать с ограниченными полномочиями и на основе очень высокого имущественного ценза, однако после очередного всплеска беспорядков (август-сентябрь 1905 года) пошли и на широкое представительство, и на её формирование как полноценного законодательного органа.

Отдельно нужно отметить, что у решения о созыве Думы было сразу две оппозиции. Часть левых партий (большевистская фракция в РСДРП, народные социалисты, эсеры) бойкотировали выборы, так как не верили в способность этого органа снять накопленные противоречия. Правые силы, прежде всего черносотенцы, воспринимали саму идею парламентаризма как ограничение самодержавия.

Можно предположить, что Дума, лишённая представительства крайних политических взглядов, должна была быть умеренной и просуществовать отведённые ей 5 лет. На самом деле она была распущена уже через 72 дня.

Почему? Во-первых, депутаты попытались вмешаться в противостояние террора и репрессий – объявить амнистию политическим заключённым и отменить смертную казнь.

Во-вторых, попытались расширить собственные полномочия, сделав правительство подотчётным Думе и потребовав упразднить Государственный совет – орган, ставший после созыва Думы верхней палатой парламента и утверждавший её решения.

В-третьих, попытались хотя бы временно снять остроту земельного вопроса путём передачи крестьянам церковных и казённых земель, а также выкупленных у помещиков. Именно земельные инициативы стали последней каплей: ободрённые крестьяне в ряде губерний начали самовольно улучшать своё благосостояние.

21 июля 1906 года первая Дума была распущена царём, одновременно назначившим новые выборы.

II-IV созывы. Эволюция Думы

Главным итогом работы I Думы стало совсем не законотворчество – Госсовет блокировал принятые депутатами законы. Дело в другом: Дума значительно оживила политический процесс в России и даже изменила отношение к нему социалистических партий. Они участвовали в выборах во II Думу, проведя в неё суммарно 118 депутатов (всего 500).

По итогам работы, сроку жизни (102 дня: 5 марта – 16 июня 1907 года) и причинам разгона она очень похожа на свою предшественницу. Депутаты пытались отменить введённые Столыпиным военно-полевые суды, вернулись к рассмотрению земельного вопроса. Продолжалось противостояние с правительством: лишь 3 из 287 внесённых законопроектов в результате стали законами. После того, как Столыпин обвинил почти всю фракцию РСДРП в заговоре против Николая II и его семьи, II Дума была распущена. Дата её роспуска (3 июня 1907 года по старому стилю – третьеиюньский переворот) считается окончанием первой революции.

С третьей попытки Николай и правительство Столыпина получили то, чего изначально добивались: ручной парламент, который продержался почти весь отведённый срок – 4,5 года. Благодаря изменению избирательного закона (в частности, повышению имущественного ценза) Дума резко поправела: националисты и правые провели 147 депутатов (из 441). Эта дума начала штамповать (вернее, поддерживать – штамповало правительство) законопроекты со скоростью пулемёта: 2197 за 4 с половиной года.

Впрочем, количество не должно вводить в заблуждение. Правительство проводило через Думу в основном второстепенные законопроекты. Тот же земельный вопрос решался им самостоятельно. Предложения даже III Думы – вполне лояльной – в ходе подготовки реформы не использовались.

Подобная практика продолжилась и в IV Думе (1912-1917) и привела к её полному окукливанию. Если во II созыве оппозиция была левой, то в IV – центристской, периодически конфликтовавшей как с коллегами-монархистами, так и с правительством.

Прекратило полномочия IV Думы уже Временное правительство (сентябрь 1917 года).

Окукливание

Это слово наиболее точно описывает эволюцию русской дореволюционной Думы. Созванная в ответ на основные социальные запросы того времени, она так и не смогла перераспределить систему власти в Российской империи. А без этого удовлетворить оба запроса было невозможно. Вместо этого «перераспределили» саму Думу.

«Самодержавие Моё останется таким, каким оно было встарь», – написал Николай II в 1906 году в ответ на тревожную телеграмму черносотенцев по поводу созыва I Думы. Так оно в результате и случилось. А правые, которые вначале чурались участвовать в ослаблении самодержавия парламентом, в IV Думе составляли уже треть депутатского корпуса.

Разгон Дум I и II созывов происходил по формуле Столыпина «Вначале успокоение, потом реформы». Успокоения добиться удалось, а вот с реформами не заладилось. Можно, конечно, списать это на начавшуюся войну, однако состав Думы и до войны реформаторскими зачинами не блистал.

Был ещё и V созыв – ради соблюдения преемственности так можно обозначить Учредительное Собрание, созванное в начале 1918 года для определения нового жизнеустройства России. Однако к тому времени жизнеустройством плотно занимались большевики, которые практически немедленно прекратили деятельность конкурирующей организации.

Широким массам оказалось не до того, чтобы Учредительное Собрание защищать. По одной простой причине: большевики, пусть и захватившие власть насильственно, с опорой на Советы, — тем не менее, взялись за практическое решение тех самых вопросов, ради которых все российские Думы созывались и которые не сумели решить.

***

Опыт дореволюционных Государственных Дум учит нас одной простой вещи. В случае, если в стране имеются конкретные и крайне наболевшие вызовы – от них нельзя отбояриваться «улучшением политического климата».

Потому что парламентаризм в теории вводят именно затем, чтобы депутаты решали стоящие перед страной задачи. Смысл не в слове «депутаты», а в слове «решали». В принципе совершенно всё равно, занимается решением задач парламент или «совет при диктаторе» или император лично, — важен исключительно результат.

А имитировать вместо этого внешние формы «успешной политической системы» —просто магия и карго-культ. И результат имеет тот же.

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