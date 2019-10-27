Как Александр III границу под ружье поставил 27 октября 1893 года императорским указом создан Отдельный корпус пограничной стражи, считающийся предшественником советских пограничных войск На протяжении ста с лишним лет российские пограничники считают своим профессиональным днем 28 мая, который установлен в честь подписанного в 1918 году декрета о создании советской пограничной охраны РСФСР. Но советские пограничные войска возникли не на пустом месте: их основой стали офицеры и нижние чины Отдельного пограничного корпуса Российской империи, перешедшие на службу новому правительству. А тот корпус вел отсчет своей истории с 27 (15 по ст. ст.) октября 1893 года, когда император Александр III издал указ о выделении из Департамента таможенных сборов Министерства... На чтение: 3 минуты

27 октября 1893 года императорским указом создан Отдельный корпус пограничной стражи, считающийся предшественником советских пограничных войск

На протяжении ста с лишним лет российские пограничники считают своим профессиональным днем 28 мая, который установлен в честь подписанного в 1918 году декрета о создании советской пограничной охраны РСФСР. Но советские пограничные войска возникли не на пустом месте: их основой стали офицеры и нижние чины Отдельного пограничного корпуса Российской империи, перешедшие на службу новому правительству. А тот корпус вел отсчет своей истории с 27 (15 по ст. ст.) октября 1893 года, когда император Александр III издал указ о выделении из Департамента таможенных сборов Министерства финансов России новой структуры – Отдельного корпуса пограничной стражи.

От сторожей до таможенной стражи

Конечно, это решение императора Александра III не было первым шагом по созданию в России службы по охране государственных границ. Формальной точкой отсчета истории системы охраны российских границ нужно, пожалуй, считать «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» , появившийся во времена Ивана Грозного. Это был не только формально первый воинский устав России, но и первый документ, определявший структуру, систему функционирования и прочие аспекты деятельности подразделений, главной задачей которых была охрана государственных границ Московского царства.

Пограничник с собакой 1-й пограничной Санкт-Петербургской императора Александра III бригады Отдельного корпуса пограничной стражи, 1908 год

Источник: https://humus.livejournal.com

Следующий шаг в создании полноценных пограничных войск сделал император Николай I . 5 (17 по н. ст.) августа 1827 года он высочайше утвердил подготовленное тогдашним российским министром финансов Егором Канкриным «Положение об устройстве таможенной пограничной стражи». Этот документ стал первым в истории российской пограничной охраны, четко определившим не только ее структуру и обязанности, но и порядок комплектования, установившим единое обмундирование и вооружение, а также финансирование и систему снабжения. Можно считать, что именно с этого момента в России и появились настоящие пограничники, хотя они по-прежнему оставались в подчинении министерства финансов, точнее, его Департамента внешней торговли.

Со временем таможенная пограничная стража перешла в подчинение Департамента таможенных сборов — так сказать, по подведомственности. Вместе с тем, несмотря на выполнение вполне военных задач (с 1869 года в составе таможенной пограничной стражи появился даже собственный вооруженный флот), система по-прежнему оставалась излишне гражданской: даже звания в ней имели лишь те из служащих, кто переходил на службу в пограничники из армии или флота, причем это касалось как командиров, так и рядовых пограничников. Такая ситуация постепенно перестала устраивать и министерство финансов, и служащих пограничной стражи, и императорский кабинет, и в итоге в рамках проводимых им военных реформ Александр III сделал то, что сделать следовало давно: превратил пограничников в самостоятельную военную структуру.

Нижние чины пограничного отряда с отрядным командиром, 1906-1907 годы

Источник: http://okps.meller.su

«Пограничную стражу выделить»

Императорский указ от 27 октября 1893 года начинался примечательными словами: «С развитием международного товарного обмена и распространением сети таможенных учреждений в значительной мере усложнилась деятельность высшего таможенного управления, обремененного, помимо дел собственно таможенных, еще заведыванием пограничной стражей. Признав ныне полезным облегчить высшее таможенное управление и вместе с тем дать пограничной страже устройство, более соответствующее ее составу, повелеваем: состоящую ныне в таможенном управлении пограничную стражу выделить из оного в отдельный корпус пограничной стражи».

Царский указ действительно существенно изменил ситуацию для пограничников. Превратившись в самостоятельное ведомство, пограничная стража приобрела гораздо большую самостоятельность и мобильность. Кроме того, пограничники наконец-то структурно вошли в состав Русской императорской армии, хотя и подчинялись по-прежнему министру финансов. Он именовался шефом Отдельного корпуса пограничной стражи, но корпус имел собственного командира и собственный штаб, а его офицеры, унтер-офицеры и солдаты получили (все без исключения) воинские звания — кавалерийские. Кстати, тогда же элементы военной формы, отличающие пограничных стражей, получили характерный зеленый цвет; правда, он был более светлым, чем у советских и современных российских пограничников.

Генерал от артиллерии Александр Свиньин — первый командир Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи

Источник: http://ria1914.info

Помощник командира Отдельного корпуса пограничной стражи, согласно утвержденному тем же указом временному штату, должен был иметь звание генерал-майора или генерал-лейтенанта, начальник штаба корпуса, Генерального штаба – генерал-лейтенанта или генерал-майора, хотя мог быть и полковником. А командир корпуса имел звание полного генерала или генерал-лейтенанта. Первым, кто занял эту должность, стал генерал от артиллерии Александр Свиньин — потомственный офицер-артиллерист, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, награжденный за храбрость золотым Георгиевским оружием. Он руководил Корпусом до 1908 года, и именно генерал Свиньин занимался реорганизацией, созданием военизированной структуры и сделал корпус тем, чем он оставался до начала 1918 года.

Граница на замке... Но не вся

Сегодня это кажется удивительным, но Отдельный корпус пограничной стражи охранял далеко не все границы Российской империи. По традиции, заведенной еще со времен николаевского «Положения об устройстве таможенной пограничной стражи», пограничники несли службу на западных, северных и частично южных рубежах страны. Дальневосточные прикрывали иррегулярные казачьи войска, Памир — Памирский сменный отряд, числившийся за армией. По сути, пограничными постами, отрядами, бригадами и округами были перекрыты лишь те участки государственной границы, на которых существовало активное движение людей и товаров: сказывалось «таможенное» прошлое пограничной стражи.

Форма поручика Отдельного корпуса пограничной стражи (реконструкция по фотографии начала ХХ века)

Источник: http://okps.meller.su

Численность Отдельного корпуса пограничной стражи довольно быстро росла: если к концу 1893 года она составляла 36 709 человек, то уже в 1901 году личный состав увеличился до 37 561 человека, а перед Первой мировой войной превысил 40 тысяч человек. Среди них были и морские пограничники: в состав корпуса входили пограничные флотилии на Белом, Балтийском, Черном и Каспийском морях, числились 10 быстроходных крейсеров специальной постройки и другие боевые корабли.

Когда началась Русско-японская война , часть пограничных отрядов, относившихся к Заамурскому округу пограничной стражи, перешла, как это и было предусмотрено правилами, в подчинение войсковому командованию и принимала участие в боевых действиях. Насколько хорошими бойцами проявили себя пограничные стражи, можно судить по таким фактам: за отличие в сражении при Вафангоу 1-2 июня 1904 года 1-й Заамурский пограничный полк удостоился Георгиевского штандарта, три офицера-пограничника стали кавалерами ордена Святого Георгия Победоносца IV степени, а свыше 1600 нижних чинов были награждены Георгиевскими крестами.

Осмотр прибывшего железнодорожного состава, Белоостров, 1908 год

Источник: https://humus.livejournal.com

В 1912 году в Отдельный корпус пограничной стражи стали причислять офицеров, окончивших военные училища. До того пополнение офицерского состава корпуса шло за счет уже отслуживших в армии, точно так же набирали и нижних чинов. С января 1914 года все они стали именоваться пограничниками, а сам корпус указом Николая II был реорганизован и переименован в Отдельный пограничный корпус. С началом Первой мировой войны все северные, западные и южные округа Корпуса перешли в подчинение армейскому командованию и принимали активное участие в боевых действиях. В частности, пограничники сыграли важную роль в операциях русской армии в Закавказье, поскольку отличались отличным знанием местности, а в Финляндии главной задачей Финляндской пограничной стражи стало предупреждение высадки вражеского десанта.

Кстати, свой профессиональный праздник пограничники Российской империи отмечали не 27 октября, как можно было бы ожидать, а 4 декабря (21 ноября по ст. ст.). Это был так называемый храмовый праздник Отдельного корпуса пограничной стражи в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Подобные храмовые праздники в то время отмечали представители всех военных профессий русской армии: традиция «датовых» праздников у военных начала складываться только после Октябрьской революции.

Шлагбаум на пограничном посту, 1908 год

Источник: https://humus.livejournal.com

Обложка: Пост Ракувка Ракувского отряда Вержболовской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи, 1900 год. Источник: http://okps.meller.su

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