Краткий курс истории. Николай Гоголь 1 апреля (н. ст.) 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь....

1 апреля (н. ст.) 1809 года родился признанный классик и мистик русской литературы Николай Васильевич Гоголь.

Становление взглядов

Николай Васильевич родился в Полтавской губернии, в местечке Великие Сорочинцы. Имя получил в честь Николая Чудотворца. Предки Гоголя принадлежали к старинному казацкому роду. Дед Николая Васильевича сумел добиться дарования дворянского состояния. Вероятно, интерес к искусству у будущего писателя определила домашняя театральная деятельность отца, который был вдобавок замечательным рассказчиком.

Его отец, Василий Гоголь-Яновский, был коллежским асессором и служил на почте, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал заниматься хозяйством. Вскоре он подружился с бывшим министром Дмитрием Трощинским, который жил в соседнем селе. Вместе они создали домашний театр﻿. Гоголь-Яновский сам писал комедии для представлений на украинском языке, а сюжеты брал из народных сказок. Мария Косяровская вышла за него замуж в 14 лет и посвятила себя семье. Она вспоминала:

«Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семействе; мы не могли разлучаться друг от друга ни на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках﻿, то всегда брал меня с собою».

Малороссийский панский и крестьянский быт, в обстановке которого рос Гоголь, сильно повлиял на тематику повестей Николая Васильевича, а также послужил причиной его интереса к этнографии и истории. А на мистицизм и религиозность Гоголя, которыми он был охвачен в конце жизни, вероятно, повлияла мать.

Николай рано увлекся и сочинительством. Отец брал его в поля и дорогой давал темы для стихотворных импровизаций: «степь», «солнце», «небеса». В пять лет Гоголь уже начал сам записывать свои произведения. Мать была суеверной﻿ и вечерами часто рассказывала детям истории про леших, домовых и нечистую силу﻿.

Когда Гоголю исполнилось десять лет, родители привезли его в Полтаву, к одному из преподавателей местной гимназии. Будущий писатель жил в доме учителя и готовился к поступлению в пансион: занимался арифметикой, читал книги по истории, работал с картами.

Писатель и преподаватель

Творческий талант Гоголь проявил во время учебы в Нежинской гимназии – заработал славу актера гимназического театра. Однокашники отмечали его как неустанного шутника. В гимназии Николай Васильевич, человек XIX века, мечтал сделать что-то на благо всей России. Первый роман, вышедший под псевдонимом, Гоголь, не выдержав критики, скупил и сжег. Работая канцеляристом в одном из департаментов министерства внутренних дел, Гоголь набрал множество материала для своих будущих повестей «Шинель», «Нос», «Записки сумасшедшего».

Знакомство с А.С. Пушкиным и В.А. Жуковским заставило вдохновленного Николая Васильевича создать одно из лучших своих произведений – «Вечера на хуторе близ Диканьки». Хотя книга имела огромный успех, Гоголь еще не помышлял о литературном труде как деле своей жизни. Он некоторое время преподавал на кафедре всеобщей истории Петербургского университета, но оставил эту затею в 1835 году. В следующем году состоялась премьера пьесы «Ревизор», сюжет для которой подарил автору Пушкин. Императору так понравилось произведение, что он подарил Гоголю бриллиантовый перстень в обмен на экземпляр книги. Увы, от критиков Николай Васильевич не услышал столь же щедрых похвал, отчего впал в затяжную депрессию и уехал в путешествие по Западной Европе.

Смерть

Гоголь не был женат, и однозначно ответить на вопрос «почему» сложно. Судя по всему, сам не хотел. Он был несколько раз влюблен, в последний даже решился сделать предложение, но получил отказ от родственников возлюбленной из-за неравенства социального статуса. После этого, в 1848 году, он написал Жуковскому, что чувствует надобность отказаться от идеи связать себя какими бы то ни было узами на земле.

Еще в Риме в 1839 году Гоголь перенес малярию, выжил чудом, но заработал малярийный энцефалит, из-за чего его душевное и физическое расстройство здоровья только прогрессировало. Стали случаться обмороки и припадки. Состояние писателя ненадолго улучшилось в 1850 году, когда он посетил осеннюю Одессу. Однако, дописав второй том «Мертвых душ», Гоголь почувствовал себя опустошенным, и депрессия возобновилась. В те времена врачи не догадывались об истинных причинах поведения больного, и Гоголя лечили лекарствами, которые его лишь ослабляли. Николай Васильевич скончался в ночь на 4 марта 1852 года.