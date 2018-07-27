Краткий курс истории. Михаил Лермонтов 27 июля (н. ст.) 1841 года не стало Михаила Юрьевича Лермонтова... На чтение: 1 минута

27 июля (н. ст.) 1841 года не стало выдающегося русского поэта и прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова.

Шотландские корни

Русский дворянский род Лермонтовых, по преданию, имел шотландские корни, Лермонт – одна из старейших шотландских фамилий. Михаил Юрьевич родился 3 (15) октября 1814 года в Москве, там, где сейчас стоит «высотка» на Красных Воротах. Детство Лермонтов провел в поместье бабушки по материнской линии, которая и занималась его воспитанием, поскольку мальчик рано лишился матери, а отец не имел достаточно средств, чтобы дать сыну достойное образование. Поэт рос болезненным, для поправки здоровья бабушка часто возила его на Кавказ.

Тяга к живописи

С детских лет Лермонтов проявлял тягу к живописи, увлечение которой великий поэт пронес через всю свою недолгую жизнь. Бывало, что его стихи рождались спустя годы после того, как он выражал эмоции на эту тему на холсте красками. Так, например, случилось со знаменитым стихотворением «Парус». А еще Лермонтову блистательно удавались карикатуры, которые много шума наделали в высшем петербургском обществе. Достоверно не известно, острое слово или именно карикатура привела к трагической гибели поэта в результате дуэли с Николаем Мартыновым.

Особенности творчества

Особенностью литературного творчества Лермонтова можно назвать широчайший охват «вечных вопросов» человеческого бытия. Для ранних произведений Лермонтова характерны черты романтизма, популярного в те годы. Иные произведения написаны в духе реализма, в этом смысле Лермонтов выступает как наследник А.С. Пушкина . И в этом переплетении романтизма с реализмом отмечают необычность лирики Лермонтова. Знаменитый литературный критик В.Г. Белинский называл Лермонтова «поэтом беспощадной мысли-истины», говоря о духе отрицания и критическом анализе действительности в его творчестве. Дополнительные сведения о великом поэте вы можете узнать, посмотрев документальные фильмы «Лермонтов» на портале «История.РФ» и «Неизвестный Лермонтов» на портале «Культура.РФ».

Обложка: П.Е. Заболотский «Портрет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова», 1837 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru