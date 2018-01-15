Краткий курс истории. Александр Грибоедов 15 января (н. ст.) 1795 года родился Александр Сергеевич Грибоедов...

15 января (н. ст.) 1795 года (по другим данным – 1790 года) родился Александр Сергеевич Грибоедов, русский дипломат, поэт, композитор, статский советник, автор блестящей пьесы «Горе от ума», человек, сыгравший наряду с Пушкиным выдающуюся роль в становлении русского литературного языка.

Поверили глупцы, другим передают,

Старухи вмиг тревогу бьют –

И вот общественное мненье!

Грибоедов А.С. «Горе от ума»

Дитя Грибоедовых

Грибоедов родился в Москве в знатной дворянской семье. Его родители, носившие одинаковые фамилии, своим браком объединили две ветви старинного рода. Его образованием и воспитанием занимались лучшие учителя того времени: энциклопедист Иван Петрозилиус, ученый Богдан Ион, философ Иоганн Буле. Каждое лето Александр Грибоедов проводил в родовом имении своего дяди в селе Хмелита. На шумные балы﻿ и званые обеды сюда часто приезжали известные писатели, музыканты, художники. В раннем возрасте у Грибоедова проявились способности к иностранным языкам﻿: греческому, латыни, английскому, немецкому, французскому, итальянскому. Он играл на рояле и арфе, а позже начал сочинять музыку и стихи﻿. Уже в 11 лет он поступил в Московский университет﻿ и за два года окончил отделение словесности, а затем нравственно-политическое и физико-математическое отделения.

Александр Сергеевич получил звание кандидата словесности. Превосходно зная европейские языки и латынь, в 1812 году Грибоедов собирался пройти испытание на чин доктора права, но началась Отечественная война, и Александр Сергеевич отправился добровольцем в гусарский полк.Побывать в сражениях он не успел: его подразделение начало формироваться, когда Наполеон уже отступал. Пока русские войска освобождали от французов Европу, Грибоедов служил в тылу — в Белоруссии.

Человек высокого ума

Вышедший в отставку из армии в 1816 году, Грибоедов был назначен чиновником Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге. Однако из-за участия в дуэли его отправили из Петербурга в качестве секретаря русской миссии в Персию, а позднее – дипломатом в Грузию. В ходе расследования дела декабристов Александр Сергеевич попал под подозрение, но был оправдан, да еще и с повышением. Затем была служба на Кавказе и новое назначение в Персию, теперь в качестве полномочного посланника. Об уме Грибоедова Пушкин , Белинский и другие отзывались так высоко, как ни об одном из его современников (притом что интеллектуальный уровень российского общества тогда был необычайно высок!).

В Петербурге Александр Грибоедов вел светский образ жизни: состоял в двух масонских ложах, дружил с членами Южного и Северного тайных обществ, общался с литераторами и актерами. Театральные увлечения и интриги вовлекли Грибоедова в скандальную историю: он стал секундантом в дуэли﻿ Василия Шереметева и Александра Завадовского. Чтобы спасти сына от тюрьмы, мать Грибоедова использовала все свои связи и устроила его секретарем русского посольства в Персии. В 1818 году Александр Грибоедов выехал на службу, по дороге он подробно описывал свое южное путешествие в дневнике. Через год Грибоедов отправился в свою первую командировку к шахскому двору в Персии, где продолжил вести путевые записки. События своей службы он описал в небольших повествовательных фрагментах — так в основу «Рассказа Вагина» легла реальная история русского пленного, которого Грибоедов вернул на родину из Персии.

Трагическая смерть

В 1825 году Александр Грибоедов вернулся на службу на Кавказ в штаб Ермолова. Здесь писатель узнал о восстании декабристов﻿. Многие из заговорщиков были друзьями и родственниками Грибоедова, поэтому он сам попал под подозрение в причастности к восстанию. В январе 1826 года Грибоедова арестовали, но доказать его принадлежность к тайному обществу следствие так и не смогло.

В сентябре 1826 года Александр Грибоедов возвратился в Тифлис и продолжил службу: он бывал на дипломатических переговорах с Персией в Дейкаргане, вел переписку военачальника Ивана Паскевича, вместе они продумывали военные действия. В 1828 году Грибоедов участвовал в заключении с Персией выгодного для России Туркманчайского мирного договора.

«Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, вполне обработанные многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному и требующему больших соображений»

Из «Бесед в Обществе любителей Российской словесности»

Творческий путь Грибоедова начался еще в армии. Помимо поэтического дарования, Грибоедов обладал прекрасным талантом музыканта-импровизатора и композитора, но история сохранила лишь два написанных им вальса, остальное было утрачено. В ходе последней поездки в Персию, в Тифлисе Александр Сергеевич встретил свою любовь, княжну Нину Чавчавадзе, с которой обвенчался в 1828 году. Спустя несколько недель он прибыл в Тегеран, столицу Персии. 30 января 1829 года Грибоедов трагически погиб в ходе резни, которую устроила толпа религиозных фанатиков в российском посольстве в Тегеране. Молодой вдове Грибоедова вернули только личные вещи супруга, а вот его литературный архив канул в Лету…