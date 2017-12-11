Краткий курс истории. «Крестоносец марксизма» Георгий Валентинович Плеханов - теоретик и пропагандист марксизма, один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии. На чтение: 1 минута

11 декабря (по н. ст.) 1856 года родился Георгий Валентинович Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии. Лев Троцкий называл Плеханова «крестоносцем марксизма», а старейший экономический вуз страны носит его имя.

Видный народник

Георгий Валентинович получил военное образование, знал несколько иностранных языков. Детство и молодость его выпали на время слома действующих в России общественных отношений и начало становления буржуазного общества. Плеханов стал одним из видных народников. Входил в состав народнической организации «Земля и воля», которая раскололась на «Черный передел» – пропагандистскую организацию, лидером которой стал Плеханов, и «Народную волю» – террористическую организацию, один из членов которой убил Александра II Освободителя.

Плеханова путь терроризма не устраивал, хотя он говорил, что революция – действо, которое неизбежно сопряжено с насилием. При этом нельзя не отметить, что Плеханов был человеком умеренных взглядов и считал, что в деле радикальных преобразований в стране нужен расчет и хорошая подготовка. Именно поэтому Плеханов осудил Первую русскую революцию 1905–1907 годов.

Популяризатор марксизма

С 1880 года Плеханов жил за границей, где провел 37 лет, сильно подорвав здоровье, поскольку был очень беден. В эмиграции он продолжал заниматься теоретической деятельностью, увлекся трудами Маркса. Ученый первым перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии» , разработал теорию марксизма, превратив ее в инструмент революции в России.

В 1883 году Плеханов создал в Женеве первую русскую марксистскую организацию «Освобождение труда». Он воспринимал себя как эдакий столп марксизма в России и отстаивал его аутентичность, негативно относясь к попыткам творчески интерпретировать марксизм, как это делали Ленин , Троцкий и другие.

Предотвратить Октябрь

В 1903 году Плеханов разругался с Лениным и примкнул к меньшевикам. В Россию вернулся только после Февральской революции и с ужасом обнаружил, что большевики пытаются устроить социалистическую революцию, когда еще не завершены буржуазные преобразования – это было не по Марксу. Октябрьские события 1917 года Плеханов встретил с крайним негодованием, понимая, что это вовсе не то, за что он всю жизнь боролся.

Он отказал Октябрьскому перевороту в праве называться исторической закономерностью, ведь, реши Временное правительство земельный вопрос, Россия продолжила бы строительство буржуазного общества. Мог ли старый и больной «крестоносец марксизма» предотвратить Октябрь? Возможно. Ему даже предлагали возглавить Временное правительство, но он отказался, сказав, что не станет стрелять в пролетариат, даже если он идет не туда… Умер Георгий Валентинович 30 мая 1918 года.

Обложка: Плеханов в 1917 году. Фото: К.К. Булла.

Источник: https://ru.wikipedia.org