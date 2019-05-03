Владимир Даль. Главный толкователь русского языка 3 мая 1862 года Владимир Даль представил в Обществе русской словесности Толковый словарь русского языка, над которым автор трудился 53 года... На чтение: 2 минуты

3 мая 1862 года Владимир Даль представил в Обществе русской словесности Толковый словарь русского языка, над которым автор трудился 53 года

Мальчик из Луганска

Когда начинаешь рассказывать о Владимире Ивановиче Дале, трудно выделить что-то главное. За что бы он ни брался, всё делал профессионально и интересно.

Начнём с самого начала. Родился он 22 ноября 1801 года в посёлке Луганский Завод в очень высокообразованной семье. Отец его, обрусевший датчанин, был врачом, лингвистом, мать – пианисткой и знала 12 языков. При таких родителях он мог получить великолепное домашнее образование. В 1814 году Владимир поступает учиться в Петербургский Морской кадетский корпус. По его окончании идёт служить на флот, а через несколько лет военной службы поступает на медицинский факультет Дерптского университета (сейчас Тартуский университет). Он оканчивает университет и вновь идёт служить на флот.

Сначала Даля ожидала Русско-турецкая война 1828-1829 годов, а чуть позже – Польская кампания 1831 года. Везде он в гуще событий. Сражается, помогает раненым, оперирует в полевых госпиталях. С 1833 года Владимир Иванович определился на государственной службе. В Оренбурге, куда его переводят, он чиновник по особым поручениям при военном губернаторе Василии Перовском. Много разъезжает по Южному Уралу, собирает фольклорные материалы, которые в дальнейшем легли в основу его произведений. Отразилось в текстах Даля и его участие в Хивинском походе 1839-1840 годов.

В 1841 году он вновь в Петербурге и служит секретарём при Льве Перовском, министре внутренних дел и родном брате оренбургского губернатора, а позже заведует особой канцелярией при МВД. С 1849 года он работал в Нижнем Новгороде, управляя удельной конторой. Вот вкратце официальная биография крупного чиновника, действительного статского советника В. И. Даля.

Сказочник, писатель, учёный

Теперь позвольте перейти к другой, самой интересной стороне его жизни. В 1832 году выходит первая книжка Даля «Русские сказки из предания народного устного… Пяток Первый». Подготовлены они были от лица казака Владимира Луганского. Сказки, с одной стороны, принесли ему известность, а с другой – послужили поводом для его ареста. Был донос, сказки посчитали неблагонадёжными и… Даля от дальнейших репрессий спас поэт Василий Жуковский , который был наставником наследника престола и подал прошение считать происшествие с Далем недоразумением, представил случившееся в анекдотическом свете. Обвинения сняли, но тираж книги уничтожили, правда, сам автор умудрился спасти несколько экземпляров.

Во время службы на Южном Урале Владимир Иванович объездил весь край, собирал фольклорные материалы, занимался естественными науками. Его коллекции по флоре и фауне Оренбургского края послужили основой для избрания его членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. А местные материалы, которые он собрал, легли в основу его произведений «Охота на волков», «Башкирская русалка», «Майна», «Обмиранье», «Башкиры».

Одним из самых знаменательных событий в жизни Даль всегда считал знакомство с Пушкиным . Их познакомил Жуковский. При первой встрече Даль подарил Александру Сергеевичу один из сохранившихся экземпляров «Сказок». Подарок Пушкину понравился и в ответ он вручил Владимиру Ивановичу рукописный вариант «Сказки о попе и работнике его Балде» с автографом. Уже вскоре, в сентябре 1833 года, Даль вместе с Пушкиным проехали по пугачёвским местам Оренбуржья.

Самой трагической встречей с Пушкиным явилось участие врача Даля в лечении раненого поэта после дуэли с Дантесом. Даль оставался с Пушкиным до последней минуты. Умирающий поэт подарил Владимиру Ивановичу золотой перстень-талисман с изумрудом. Даль отказывался, но Пушкин сказал: «Бери, друг, мне уж больше не писать».

В Нижнем Новгороде Даль завершил книгу о русских пословицах. Цензура в 1853 году всячески противилась публикации сборника. На сборнике Даль написал «Пословица не судима». Тем не менее в свет книга вышла только в период александровских реформ.

Толковый словарь

Но главным детищем Даля стал труд, которому он посвятил практически всю жизнь, – Толковый словарь живого великорусского языка. Собирать непонятные слова в будущий словарь он начал ещё в бытность мичманом Черноморского флота. Даль тесно общался с крестьянами, солдатами, матросами. Записывал простонародные выражения, пословицы и поговорки.

Когда словарь был подготовлен до буквы «П», автор ушёл в отставку, чтобы закончить работу со словарём. С 1859 года он поселяется в Москве на Пресне, на Большой Грузинской улице. В купленном здесь деревянном доме он заканчивает работу над словарём. Книга содержит около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, загадок и присловий, необходимых для пояснения смысла приводимых слов. Только до 2004 года словарь Даля переиздавался около 40 раз, а в период с 2005 по 2014 годы – около 100 раз.

Первые части опубликованного словаря принесли автору Константиновскую медаль от Императорского Русского географического общества, в 1868 году избран в почётные члены Императорской Академии наук, а когда словарь вышел полностью, был награждён Ломоносовской премией.

Владимир Иванович Даль скончался в возрасте 70 лет 4 октября 1872 года и похоронен на Ваганьковском кладбище. В московском доме по улице Большая Грузинская, 4/6, строение 9, где создатель знаменитого словаря провёл последние 12 лет жизни, открыт музей В.И. Даля.

Обложка: В.Г. Перов «Портрет В.И. Даля», 1872 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru