Первооткрыватель Центральной Азии. Николай Пржевальский 12 апреля отмечается 180-летие со дня рождения одного из самых великих путешественников в истории человечества – Пржевальского Николая Михайловича. Русская земля всегда славилась первопроходцами, открывавшими новые земли. В памяти благодарных потомков навсегда останутся имена Афанасия Никитина, Семёна Дежнева, Семёна Челюскина, Витуса Беринга, Николая Миклухо-Маклая, Владимира Арсеньева и многих других замечательных людей. Сегодня, нисколько не умаляя заслуги других, мы расскажем о Пржевальском. Ещё при жизни, по достоинству оценивая его заслуги перед Отечеством, была выбита специальная именная золотая медаль с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии». Николай Михайлович свои путешествия называл «научными рекогносцировками» или разведками. А вот результаты этих разведок были грандиозными.... На чтение: 2 минуты

12 апреля отмечается 180-летие со дня рождения одного из самых великих путешественников в истории человечества – Пржевальского Николая Михайловича.

Русская земля всегда славилась первопроходцами, открывавшими новые земли. В памяти благодарных потомков навсегда останутся имена Афанасия Никитина , Семёна Дежнева, Семёна Челюскина, Витуса Беринга , Николая Миклухо-Маклая , Владимира Арсеньева и многих других замечательных людей. Сегодня, нисколько не умаляя заслуги других, мы расскажем о Пржевальском. Ещё при жизни, по достоинству оценивая его заслуги перед Отечеством, была выбита специальная именная золотая медаль с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Николай Михайлович свои путешествия называл «научными рекогносцировками» или разведками. А вот результаты этих разведок были грандиозными. Экспедиции учёного продолжались 20 лет, и за это время он со своими немногочисленными помощниками преодолел более 33 тысяч километров. Пржевальский нанёс на карты 20 тысяч квадратных километров новых территорий, а его исследования охватили территорию более 6 миллионов квадратных километров. Дороги не были простыми, большинство маршрутов пролегали там, где никогда не ступала нога человека, иногда земли были заселены не всегда дружелюбными обитателями.

Любовь к географии

Николай Михайлович родился в 1839 году в селе Кимборово Смоленской губернии. Отец, отставной офицер Михаил Кузьмич, умер рано, и всё воспитание легло на мать Елену Алексеевну. В 1855 году после окончания Смоленской гимназии началась воинская служба будущего путешественника. После окончания службы Пржевальский поступает в Академию Генерального штаба. Помимо основных предметов он изучает труды известных географов Риттера, Гумбольдта, Рихтгофена и, конечно, Семёнова-Тян-Шанского. Первой его курсовой работой стала «Военно-статистическое обозрение Приамурского края». По окончании Академии он занимал должность преподавателя истории и географии Варшавского юнкерского училища. Всё это время молодой офицер продолжал интересоваться историей путешествий и открытий и составил учебник географии.

Уссурийские путешествия

В 1867 году Пржевальский добивается перевода в Восточную Сибирь и получает двухлетнюю служебную командировку в Уссурийский край. Сибирское отделение Русского географического общества поручает ему изучение флоры и фауны края. В Уссурийском районе было пройдено за три месяца 1060 вёрст, а весной 1868 года путешественник отправился на озеро Ханка, позже в Маньчжурии ему довелось усмирить китайских разбойников, за что получил повышение по службе. Итогом экспедиций стали книги «Об инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийский край». Попутно были собраны обширные коллекции различных видов растений, привезено более 300 чучел птиц, при этом многие виды пернатых были открыты впервые.

Центральная Азия

В 1870 году для Пржевальского начался новый этап его странствий. Русское географическое общество организовало под его руководством экспедицию в Центральную Азию. Путешественники первоначально побывали в Пекине, где получили разрешение отправиться в путь. 25 февраля 1871 года началось путешествие, в результате которого за 10 месяцев было пройдено 3500 вёрст. Экспедиция побывала у озера Далай-Нур, исследовала хребты Сума-Ходи и Инь-Шань, а также течение Жёлтой реки (Хуанхэ). В марте 1872 года путь продолжился по пустыням и горам Монголии и Китая. Было пройдено ещё более 11700 километров.

Современники были поражены результатами экспедиции. Именно Пржевальский первым из европейцев побывал в глубинных областях Северного Тибета и обследовал верховья рек Хуанхэ и Янцзы. Вновь были собраны уникальные коллекции. Мировую известность Николаю Михайловичу принёс двухтомный труд «Монголия и страна тангутов». Русское географическое общество присудило Пржевальскому Большую золотую медаль, он получил также чин подполковника и пожизненную премию в 600 рублей ежегодно.

В 1876 году Пржевальский подготовил новый план центрально-азиатской экспедиции, который был одобрен, и уже 12 августа путники вышли из Кульджи. Экспедиция обследовала таинственное озеро Лобнор. Примечательно, что Пржевальский был здесь вторым путешественником… после Марко Поло, побывавшего в этом краю. Лобнор стал предметом спора между Пржевальским и Рихтгофеном. Озеро там, где его обнаружил Пржевальский, находилось не в том месте, что было указано на китайских картах. Только ещё через полвека учёные узнали, что илистое озеро Лобнор имеет свойство менять своё местоположение...

В 1877 году Пржевальский и его спутники вернулись в Россию. В ходе путешествия вновь были собраны богатейшие коллекции флоры и фауны. Болезнь вынудила исследователя вернуться в Россию, где он опубликовал труд «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор».

Тибет

Отдохнув и поправившись, Пржевальский в марте 1879 года с командой из 13 человек начал новое путешествие, которое сам назвал «Первым Тибетским». Экспедиция пересекла самую восточную часть Тянь- Шаня, пустыню Гоби и достигла Цайдамской котловины. Николай Михайлович поставил себе задачу пересечь Тибет и попасть в местную столицу Лхасу. Но тибетские власти не собирались пускать экспедицию в Лхасу, да и здешнее население было возбуждено, и путешественники были вынуждены отступить.

Но результат этой экспедиции также был впечатляющим. Были произведены съёмки на протяжении более четырёх тысяч километров и всего пройдено около восьми тысяч километров. Было описано два вида новых животных – лошади (получившей наименование «Пржевальского») и тибетского медведя. К сожалению, когда спрашиваешь о Пржевальском современных молодых людей, вся их информированность сводится в лучшем случае к этой дикой лошади. Новой книгой путешественника стала работа «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Жёлтой реки». Кроме этого, были подготовлены совершенно новые карты Центральной Азии.

Очередное путешествие, начавшись в 1883 году, продолжалось около трёх лет. Николай Михайлович и сопровождающие его товарищи преодолели 7815 километров. На северной границе Тибета была открыта целая горная страна Куньлунь с величественными хребтами, о которых европейским учёным ничего не было известно (сегодня название «Куньлунь» носит китайский хоккейный клуб в нашей Континентальной хоккейной лиге). Были подробно исследованы истоки Хуанхэ и водораздел между реками Хуанхэ и Янцзы. По окончании путешествия увидела свет последняя книга Пржевальского «От Кяхты на истоки Жёлтой реки».

Новое путешествие Пржевальский начал готовить в 1888 году. Он двинулся через Самарканд к русско-китайской границе, но во время охоты нарушил собственные правила и во время купания в реке Кара-Балта в Киргизии глотнул воды и заразился брюшным тифом. Через несколько дней, 1 ноября Николай Михайлович скончался. Его могила находится на берегу озера Иссык-Куль.

Конвой 4-й экспедиции Н. М. Пржевальского

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