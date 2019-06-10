Ижевский завод: третья и главная кузница русского оружия 10 июня 1807 года была заложена заводская контора будущего Ижевского оружейного завода, ставшего в конце концов концерном «Калашников» Автомат Калашникова и трехлинейная винтовка Мосина — два знаменитых образца оружия, во всем мире однозначно ассоциирующихся с Россией. Но что, кроме страны происхождения, роднит их? То, что оба стали символами одного из самых известных российских оружейных заводов — Ижевского. Автоматы Калашникова и родились здесь, в заводском КБ, а трехлинейку заводские конструкторы в межвоенный период модернизировали, после чего она получила легендарный индекс «1891/1930». Сегодняшний концерн «Калашников», недавнее производственное объединение «Ижмаш», послевоенный Ижевский машиностроительный завод, машиностроительный завод №74, «Ижевские оружейный и сталеделательный заводы» —... На чтение: 4 минуты

10 июня 1807 года была заложена заводская контора будущего Ижевского оружейного завода, ставшего в конце концов концерном «Калашников»

Автомат Калашникова и трехлинейная винтовка Мосина — два знаменитых образца оружия, во всем мире однозначно ассоциирующихся с Россией. Но что, кроме страны происхождения, роднит их? То, что оба стали символами одного из самых известных российских оружейных заводов — Ижевского. Автоматы Калашникова и родились здесь, в заводском КБ, а трехлинейку заводские конструкторы в межвоенный период модернизировали, после чего она получила легендарный индекс «1891/1930».

Сегодняшний концерн «Калашников», недавнее производственное объединение «Ижмаш», послевоенный Ижевский машиностроительный завод, машиностроительный завод №74, «Ижевские оружейный и сталеделательный заводы» — все это названия одного и того же предприятия. А первым его именем было Ижевский оружейный завод, датой основания которого считается 10 июня 1807 года, когда на реке Иже открылась заводская контора, ставшая началом будущей оружейной легенды.

Обер-берг-гауптман Андрей Дерябин, портрет начала XIX века. Источник: https://commons.wikimedia.org

Из семинаристов – в горные инженеры

Любопытный факт: сложись иначе обстоятельства в начале XIX века, и Ижевский оружейный завод мог бы называться Чусовским, Тульвенским, Сивским, Килмесским или даже Бабкинским. Ведь именно эти предуральские реки и речки были перечислены в предложении, которое в 1806 году подал наверх обер-берг-гауптман Андрей Дерябин. Но история, как известно, сослагательного наклонения не знает, и в конечном итоге завод появился на реке Иж, которую, кстати, Дерябин с самого начала рассматривал как наиболее удобную для основания нового оружейного предприятия.

О личности человека, который справедливо считается основателем Ижевского оружейного завода, стоит рассказать чуть подробнее. По характеру некоторая порывистость и противоречивость в поступках были свойственны ему с молодости. Сын дьякона из Пермской губернии, он пошел по отцовским стопам, поступив в Тобольскую духовную семинарию, которую благополучно окончил. А вот дальше совершил поступок, которого от него не ожидал никто: ни семья, ни преподаватели семинарии, ни прежние товарищи. Вместо того, чтобы принять какой-нибудь отдаленный приход, Андрей Дерябин отправился… в Санкт-Петербург, поступать в Петербургское высшее горное училище!

Панорама главного здания Ижевского оружейного завода с примыкающими цехами, гравюра XIX века. Источник: http://zipgun.ru

Неизвестно, каким образом проявились бы таланты молодого семинариста на духовном поприще, но в горном деле он проявил себя наилучшим образом. За три года окончив полный курс училища в столице, он получает чин шихтмейстера (соответствовал гражданскому коллежскому асессору или армейскому подпоручику) и отправляется в Нерчинск на тамошние горные заводы. И там настолько ярко проявляет себя, что получает рекомендацию управляющего направить его на стажировку и обучение горному делу за границу, после чего несколько лет проводит в Германии, Франции и Англии.

Дальнейшая карьера Андрея Дерябина впечатляет: в 1798 году он становится членом Берг-коллегии, в 1800 году — начальником Экспедиции и Конторы разделения золота от серебра. За этим следуют должности начальника на разных горных заводах, и наконец, как вершина — чин обер-берг-гауптмана 4-го класса (соответствовал армейскому генерал-майору). Ему же принадлежит авторство «Проекта Горного положения», ставшего в 1806 году основой реформы целой отрасли российской промышленности, а с 1810 года — он руководитель Департамента горных и соляных дел и начальник Горного кадетского корпуса.

Групповая фотография заслуженных мастеров-оружейников Ижевского оружейного завода, 1880-е годы. Источник: https://commons.wikimedia.org

Взял и передумал!

Неудивительно, что столь блестящему горном инженеру император Павел I и поручил в 1800 году найти место для нового оружейного завода, в котором так нуждалась Россия и ее армия. А история поисков этого места тоже достойна отдельного рассказа.

Получив царский приказ, Андрей Дерябин приступил к делу с отличавшей его, несмотря на порывистость, основательностью. Он потратил на поиски площадки для нового завода почти семь лет. За это время успел весьма тщательно исследовать реки Поволжья и регионов, простиравшихся восточнее. Урал уже был освоен, а в предуральских просторах еще можно было найти удобные места для оружейного предприятия, требовавшего непременной реки под боком для приведения в действие гидравлических молотов, а также обеспечения охлаждения. Дерябин внимательно изучил наиболее подходящие для строительства нового оружейного завода участки близ Камы и ее притока Иж, Сивы, Кильмези, Бабки, Чусовой, но остановил свой первоначальный выбор на Иже. Именно участок на берегу этой мало кому в столице известной речки и упоминал исследователь в представленных им в Военную коллегию в ноябре 1805 года предложениях «касательно устроения на Каме оружейного Камско-Ижевского завода».

Предложение приняли, но поиск места решено было продолжить. И через год Андрей Дерябин вносит в канцелярию императора Александра I , который успел сменить на троне своего внезапно скончавшегося отца, новое предложение. Никакие Кама и Иж в нем уже не упоминаются, а речь идет о строительстве оружейного завода при Аннинском заводе, расположенном на реке Бабке в Пермской губернии.

Интерьер механического цеха Ижевского оружейного завода, начало ХХ века. Источник: http://izhlife.ru

Более того, вслед за этим предложением горный инженер Дерябин представляет 6 февраля 1807 года императору и подготовленный с учетом нового места проект строительства! И этот документ явно был внимательно изучен Александром I, который две недели спустя, 20 февраля, издает свой указ «Об умножении оружейных заводов и о дозволении частным заводчикам делать оружия и ставить их в казну». В нем прямо говорится, что «обер-берг-гауптман Дерябин по данному ему поручению, назначив удобное для онаго (оружейного завода. — Прим. авт.) место на реке Бабке при Аннинском заводе, принадлежащем к числу Пермских заводов, представил планы и сметы всего строения».

Тем не менее император не поставил точку в вопросе о том, где же закладывать новый завод. В том же указе было поручено Андрею Дерябину «немедленно осмотреть сие прежде назначенное им место, равно отыскать другия удобные для сего предмета места по рекам Чусовой, Тульве, Сиве, Килмесе и по впадающим в оныя речкам, и сообразить удобности сих мест с удобностями реки Бабки и Аннинского завода». И только после исследования всех поименованных мест полагалось «немедленно приступить к устроению онаго, заложив его по планам, сообразным с местным положением и существом дела».

В день столетия Ижевского оружейного завода, которое отмечалось 10 июня 1907 года, на заводской плотине был установлен памятник основателю предприятия Андрею Дерябину. Источник: http://izhlife.ru

Мощность нового завода предполагалась немалой: согласно императорскому указу, постепенно производство должно было выйти на показатель от 50 до 75 тысяч единиц огнестрельного и холодного оружия в год. Чтобы обеспечить такие показатели, требовалось с самого начала собрать на новом месте как можно больше опытных оружейников, и это тоже прямо оговаривалось в указе. Он даже ставил поиск таких людей в обязанность Андрею Дерябину, причем набирать их разрешалось не только в России, но и за ее пределами (вот где могли пригодиться Дерябину его знакомства, заведенные во время зарубежной стажировки!), и на решение этих вопросов выделялась существенная по тем временам сумма — 15 000 рублей.

Передовое производство

Прошло всего четыре месяца, и 10 июня 1807 года на месте нового завода открылась заводская контора, такая же, какие полагалось иметь при всех иных горных и оружейных заводах. Вот только место, где она располагалась, было далеко от Аннинского завода и реки Бабки. Выполняя императорское распоряжение, обер-берг-гауптман Дерябин еще раз изучил все возможные места и вернулся к своей же первоначальной идее основать завод на реке Иж. Что и было сделано.

Администрация и самые заслуженные мастера Ижевского оружейного завода, конец XIX — начало XX века. Источник: https://tvoytrofey.ru

Сам Андрей Дерябин позднее вспоминал, что даже после подачи всех проектов и расчетов его подчиненные не прекращали исследовать другие возможные места под новое производство и закончили эту работу только к началу лета 1807 года, то есть буквально за считанные дни до закладки конторы Ижевского завода. И в конечном счете на принятие решения повлияло как большее транспортное удобство притока Камы, так и расположение рядом с ним Ижевского железоделательного завода: он мог сразу обеспечить необходимый объем сырья, а часть его мощностей можно было перепрофилировать на выпуск оружия, что давало возможность не тянуть с началом производства. Кроме того, у железоделательного завода уже имелось свое водохранилище — Ижевский пруд, и это тоже ускоряло запуск нового оружейного завода.

Странно другое: несмотря на то, что в указе фигурировала река Бабка и Аннинский завод, первых набранных по царскому указу мастеров Андрей Дерябин уже весной 1807 года стал отправлять не куда-нибудь, а именно в Ижевск. И трудно объяснить это иначе, чем решением закладывать завод именно тут, а не в другом месте. Видимо, после всестороннего окончательного анализа обер-берг-гауптман все-таки вернулся к своей первоначальной идее, тем более что возможность такая у него была.

Интерьер ствольной мастерской Ижевского оружейного завода, начало ХХ века. Источник: http://inserprud.ru

Надо заметить, что все резоны Андрея Дерябина, которые повлияли на выбор места будущего производства, очень быстро оправдались. Хотя поначалу мощность завода была далека от проектной. За весь 1807 год здесь сумели сделать всего семь дульнозарядных семилинейных кремневых ружей и пять пистолетов, а в первые четыре года своего существования завод сумел выпустить 2000 ружей, чего было явно недостаточно для русской армии, уже втянутой в европейские войны. Но зато после начала Отечественной войны 1812 года выпуск резко вырос — сразу в пять раз, до 10 000 стволов, которые русские войска получили перед началом 1814 года.

Ижевск вооружает Россию

Грамотная организация производства на Ижевском оружейном заводе, где за каждый отдельный участок производства оружия отвечала специализированная мастерская: замочная, ложевая, ствольная, приборная, инструментальная, близкое расположение источника сырья для выпуска оружия, современное оборудование — все эти факторы быстро вывели завод в число лидеров оружейной отрасли России. К середине 1860-х годов на ижевцев пришлась треть общего объема выпуска всего огнестрельного оружия в стране с начала XIX века — один из трех миллионов стволов, а за первые сто лет работы завод выпустил 4 млн единиц разнообразного оружия!

Пехотинцы русской армии времен Первой Мировой войны, вооруженные трехлинейными винтовками — основной на тот момент продукцией Ижевского оружейного завода. Источник: https://topnewsrussia.ru

К тому же ижевские ружья и винтовки отличались более высоким качеством, что в итоге и повлияло на исход спора о том, кому доверить производство новой русской винтовки, созданной капитаном Сергеем Мосиным . Выбирали между Сестрорецким, Тульским (где, собственно, и создавалось новое оружие) и Ижевским заводом. И выбрали в итоге ижевцев. Они стали основным производителем трехлинейки, и за три года набрали сумасшедший темп, собирая по тысяче винтовок в сутки.

Когда Красная Армия начала перевооружение с модернизированной трехлинейки на более современные образцы стрелкового оружия, осваивать его выпуск снова доверили Ижевскому оружейному заводу. В итоге список вооружений, которые выпускали в Ижевске, стал просто колоссальным. Тут собирали знаменитые «светки» — самозарядные винтовки Токарева , здесь выпускали пистолет ТТ и легендарные «наганы», делали противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушки… Достаточно привести такую цифру: в годы Великой Отечественной войны ижевцы каждые сутки выдавали по 12 000 трехлинейных винтовок, обеспечивая оружием одну стрелковую дивизию. А общий объем завода по итогам войны составил 11,3 млн винтовок и карабинов против 10,3 млн винтовок и карабинов, произведенных всеми вместе взятыми оружейными заводами Германии.

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