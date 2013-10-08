«Лебединое озеро» Первый выдающийся образец балетного жанра в русском музыкальном искусстве и одно из лучших произведений великого русского композитора П.И.Чайковского. На чтение: 3 минуты

СИМФОНИЯ В БАЛЕТЕ

Балет «Лебединое озеро» был заказан Чайковскому весной 1875 года дирекцией московского Большого театра . Инициатива, по-видимому, принадлежала тогдашнему инспектору репертуара, а в последствии управляющему императорскими театрами в Москве - В.П. Бегичеву, который был весьма известен в Москве как литератор, драматург и активный общественный деятель. Он же, совместно с балетным артистом В.Ф. Гельцером, явился и автором либретто «Лебединого озера». Первые два действия были написаны композитором в конце лета 1875 года, весной 1876 балет был дописан и полностью инструментован, а осенью того же года в театре уже шла работа над спектаклем.

Премьера спектакля состоялась 20 февраля 1877 года на сцене Большого театра. По мнению современников, постановка оказалась весьма посредственной, причиной чему была прежде всего творческая беспомощность хореографа-постановщика Юлиуса Рейзингера. В одном из отзывов на премьеру читаем: «Рейзингер… проявил если не искусство, соответствующее его специальности, то замечательное умение вместо танцев устраивать какие-то гимнастические упражнения. Кордебалет топчется на одном и том же месте, махая руками, как ветряные мельницы крыльями, а солистки скачут гимнастическими шагами вокруг сцены».

Весьма слабым был и состав исполнителей главных ролей на первых спектаклях: в роли Одетты вместо талантливой прима-балерины А. Собещанской выступала ее дублерша П. Карпакова, оркестр, руководимый малоопытным тогда дирижером Рябовым, к тому же неподготовленный к исполнению партитур, подобных «Лебединому озеру», выполнил свою задачу крайне небрежно. По свидетельству одного из рецензентов, до премьеры состоялось всего лишь две оркестровые репетиции.

Первым сценическим воплощением «Лебединого озера», достойным музыки Чайковского, явилась петербургская премьера балета, осуществленная в 1895 году М. Петипа и Л. Ивановым. Здесь хореография впервые открыла для себя и перевела на свой язык чудесную лирику произведения Чайковского. Постановка 1895 года послужила основой для всех последующих интерпретаций балета. Образ девушки-лебедя стал одной из классических ролей балетного репертуара, привлекательной и трудной, требующей от артиста блестящей виртуозности и тонкой лирической отзывчивости. Русская хореографическая школа выдвинула немало замечательных исполнительниц этой роли, и среди них непревзойденную по одухотворенности Галину Уланову.

«Лебединое озеро», фантастический балет в 4-х действиях, либретто

ЧАЙКОВСКИЙ - РИМСКОМУ-КОРСАКОВУ

«По приглашению Московской дирекции пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки».

Москва, 10-го сентября 1875 г.

«МИНУТА АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ»

С юношеских лет слывший страстным театралом, Чайковский был знатоком специфических особенностей театрального искусства, пластики движений и жестов, поклонником не только драмы и оперы, но и балета. Более других привлекал Петра Ильича балет А. Адана «Жизель», в музыке которого фантастика органически сочеталась с лиризмом. Образцом же для него были танцевальные сцены в операх Глинки : волшебные танцы в саду Черномора из «Руслана и Людмилы», полонез, мазурка и краковяк из «Ивана Сусанина» , представлявшие собой законченные симфонические произведения. Отношение к балетной музыке, как и ко всякой другой - музыке симфонической, оперной, камерно-инструментальной, - а не как к прикладной, сопровождающей танцевальные номера, естественно, привело к ее переосмыслению.

И композитор стал реформатором в этом жанре, открыв «Лебединым озером» новую разновидность балета, в котором музыкальные образы развиваются так же, как в опере и симфонии, и имеют свою музыкальную драматургию. Не изобретая никаких иных форм сценической музыки и хореографии, он наполнял их живым дыханием симфонической и оперной музыки, где главная тема - художественная идея, пройдя через различные этапы своего развития (в конфликтном столкновении с контрастными образами, борьбе с ними), претерпевает эволюцию, получает новое освещение. Так, лирическая драма на протяжении всех трех актов имеет единую линию развития. Законченные отдельные танцевальные номера выполняют в балете определенную драматургическую функцию. В них происходит эволюция музыкальных образов, и они служат вехами в раскрытии этой лирической драмы. «Балет - та же симфония» , - скажет он позже, когда напишет «Спящую красавицу».

Новаторство «Лебединого озера» - необычность и непохожесть его на все предшествующее - если и было не до конца сразу понятно, то сразу же отмечено и публикой, и критикой, хотя порой и вызывало недоумение просвещенных меломанов. Одни упрекали композитора в бедности творческой фантазии, однообразии тем и мелодий, в некоторой монотонности. Другие считали, что музыка прекрасна, более того - даже слишком хороша для балета. Тем не менее премьера балета в московском Большом театре (20 февраля 1877) прошла с успехом и спектакль стоял в репертуаре до 1883 года, пока не пришли в полную негодность декорации этой постановки.

Первый отзыв в прессе, в котором создание нового балета было оценено по достоинству, принадлежал Г.А. Ларошу: «По музыке «Лебединое озеро» - лучший балет, который я когда-нибудь слышал... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия; ритм вальса, преобладающий между танцевальными номерами, воплощен в таких разнообразных грациозных и подкупающих рисунках, что никогда мелодическое изобретение даровитого и многостороннего композитора не выдерживало более блистательного испытания. Музыка «Лебединого озера» вполне популярна; то, что немудреные любители прозвали «мотивами», находится в ней никак не в меньшем, а скорее в большем изобилии, чем в любом балете Пуни. С легкостью, которой никто бы не предположил у ученого автора стольких симфоний, квартетов и увертюр, г. Чайковский подметил особенности балетного стиля и, приноравливаясь к ним, снова выказал ту гибкость, которая составляет одно из драгоценнейших достояний творческого таланта. Его музыка — вполне балетная музыка, но вместе с тем вполне хорошая и интересная для серьезного музыканта».

Отдельные номера, целые сцены и действия стали исполняться и на симфонической эстраде. И когда спустя десять лет Петр Ильич дирижировал вторым актом балета в своем концерте перед слушателями Праги (это было первое исполнение балетной музыки композитора за рубежом), успех музыки был настолько велик, что, придя в гостиницу, он записал в дневнике: «Минута абсолютного счастья» .

Чайковский. Жизнь и творчество русского композитора

«ЧТО БЫ НИ ПИСАЛ, ОСТАВАЛСЯ САМИМ СОБОЙ»

Я редко встречал художника, которого так трудно было бы определить одной формулой. Сказать ли, что он был эклектик? На первый взгляд - да: в нем совмещались многие стороны, он был чужд всякого фанатизма, в течение своего поприща заметно подавался вправо и влево. Но эти уклонения так мало касались сущности его таланта! Что бы он ни писал, он явно оставался самим собой <...>.

Сказать ли, что он был «чисто русская душа» ? Это значило бы принять часть за целое. Есть в нашей современной музыке натуры гораздо более определенно русские: достаточно назвать гг. Балакирева и Римского-Корсакова . В Чайковском, как в Алексее Толстом, с которым я вообще нахожу в нем немало родственного, очень сложно сочетались космополитическая отзывчивость и впечатлительность с сильною национально русскою подкладкою. <...> Нет, элегическое настроение, может быть, и преобладало, но оно то и дело заглушалось мощным, светлым аккордом, и, как я уже говорил, мажорный лирик по силе и глубине вдохновения по меньшей мере равен минорному. Я даже не решусь сказать о нем, как было сказано о Пушкине , что он «преимущественно художник» . Это годится для Моцарта, для Глинки; о Петре же Ильиче это дает понятие, лишь до некоторой степени соответствующее истине. Многосторонняя отзывчивость, уменье и, по временам, желание подделываться под чужой стиль, постоянное внимание к внешней формальной стороне искусства - все это черты художника, но я не вижу в Чайковском той симметрии, того равномерного господства над всею областью искусства, той неуловимой объективности, которою поражает Глинка, которою в особенности поражают Пушкин и Моцарт.

Г.А. Ларош. Воспоминания о П. И. Чайковском

Обложка: Юка Эбихара (Одетта), "Лебединое озеро", Польский национальный балет, хореография Кшиштофа Пастора по пьесе Льва Иванова Фото: Ewa Krasucka TW-ON CC BY-SA 4.0

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