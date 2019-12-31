Как цесаревич Николай Александрович за три океана ходил Сегодня мы вряд ли удивим наших читателей путешествиями в экзотические страны. Самолеты с легкостью доставят туриста в Египет, Индию, Китай, Таиланд и Японию. А вот путешествие, которое было совершено почти 130 лет назад, не должно оставить нас равнодушными. Тем более, что его совершил не рядовой турист, а наследник российского престола цесаревич Николай, будущий Николай II. Пример для путешествий дал сам Петр I, который еще в конце XVII века совершил длительное турне по Европе в рамках Великого посольства. С его легкой руки длительные поездки вошли в практику у членов российского императорского дома. Будущие императоры совершали путешествия по стране или по странам... На чтение: 2 минуты

Сегодня мы вряд ли удивим наших читателей путешествиями в экзотические страны. Самолеты с легкостью доставят туриста в Египет, Индию, Китай, Таиланд и Японию. А вот путешествие, которое было совершено почти 130 лет назад, не должно оставить нас равнодушными. Тем более, что его совершил не рядовой турист, а наследник российского престола цесаревич Николай, будущий Николай II .

Пример для путешествий дал сам Петр I , который еще в конце XVII века совершил длительное турне по Европе в рамках Великого посольства. С его легкой руки длительные поездки вошли в практику у членов российского императорского дома. Будущие императоры совершали путешествия по стране или по странам Европы.

В 1890 году при Александре III началось строительство Транссибирской магистрали , и наследнику была отведена в этом грандиозном деле определенная роль. Но об этом чуть позже. Император предполагал, что именно на восток лежит путь русского народа. И наследник отправился не в Европу, а на восток.

С якоря сниматься, по местам стоять…

23 октября 1890 года началось длительное путешествие 22-летнего цесаревича. Первоначально путешественники по железной дороге добрались до Вены. Ознакомившись с достопримечательностями столицы Габсбургов, они отправились в Триест, где наследника встречали три русских корабля – фрегаты «Память Азова», «Владимир Мономах» и канонерская лодка «Запорожец». 26 октября началось морское путешествие. Первой на маршруте была Греция. Здесь состоялась встреча Николая Александровича с крёстной матерью Ольгой Константиновной и ее мужем королем Греции Георгом I. Их сын Георг также примкнул к команде путешественников. Покинув гостеприимную Грецию, «Память Азова» взял курс в сторону Египта. Пока корабль проходил Суэцкий канал, цесаревич с товарищами путешествовал по Нилу.

Фрегат «Память Азова» и корабли сопровождения

Источник: pinterest.ru

Дальше экспедиция побывала в Адене, а 11 декабря она была уже в Бомбее. Здесь начался длительный сухопутный переход по Индии. Путешественники побывали в Агре, Лахоре, Армитсаре, Калькутте, Бомбее, Мадрасе и в Коломбо на острове Цейлон. Они смогли познакомиться со всем, чем богата Индия, провели встречи с местными раджами, участвовали в охоте, получали подарки и сувениры. Автор этих строк застал в Центральном ботаническом саду на Цейлоне (ныне Шри Ланка) память о посещении цесаревича, сохранившуюся до настоящих дней. Там бережно сохраняется дерево, посаженное цесаревичем. Примечательно, что рядом растёт еще одно дерево – посаженное Юрием Гагариным.

В Египте у пирамид

Источник: pinterest.ru

31 декабря 1890 года корабли через Сингапур и Батавию (остров Ява) проследовали до Бангкока. Сиамский (тайский) король Рама V Чулалонгкорн устроил наследнику престола радушную встречу, его наградили высшим сиамским орденом. 13 марта 1891 года путешественники прибыли в китайский Нанкин. Здесь начинается путешествие по реке Янцзы. Николай со спутниками пересели на пароход русского добровольческого флота «Владивосток», который доставил их в город Ханькоу, где действовал крупный русский завод по производству чая.

Страна восходящего меча

Из Китая уже в сопровождении целой русской флотилии Николай Александрович прибыл в Японию. До трагических событий 1904-1905 годов было ещё далеко. И наследника российского престола встречали с распростертыми объятиями. Была подготовлена торжественная церемония, на которую прибыл сам принц Арисугава. Но в самой стране этот визит не всех радовал. Дело в том, что продвижение России на Восток воспринималось в японских политических кругах неоднозначно.

Цесаревич в Японии на рикше

Источник: pinterest.ru

Цесаревич многие путешествия совершил инкогнито. В Нагасаки он провел девять дней и отправился в порт Кобе, а оттуда в Киото. Здесь произошло событие, которое могло повернуть всю историю в совершенно другое русло. В Киото возле отеля «Токива», где разместились русские путешественники, было неспокойно. В русскую дипломатическую миссию приходили угрозы. В один день Николай вместе с принцем Георгом и в сопровождении принца Арисугавы отправились на рикшах на прогулку в город Оцу. Поездка прошла замечательно, но на обратном пути длинная колонна рикш попала на забитую народом улицу. Именно в это момент полицейский Цудо Сандзо, который отвечал за порядок на улице, напал на Николая и дважды ударил мечом по голове. От смерти наследника спас греческий принц Георг. Он тростью отбил очередной удар, а подоспевшие рикши скрутили нападавшего. Николая доставили в ближайший дом, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Нападение в Японии

Источник: pinterest.ru

30 апреля в Киото прибыл сам император Японии Мэйдзи, чтобы навестить цесаревича. На встрече он предлагал направить в Россию специальную делегацию с извинениями за инцидент, но Николай попросил не делать этого. Инцидент очень обеспокоил Александра III, и он потребовал, чтобы сын срочно отбыл во Владивосток. До отплытия корабля Николая посещали разные делегации с извинениями, сожалениями и состраданиями. 6 мая на корабле был устроен прием для рикш, которые отличились при задержании нападавшего. Все они были награждены орденами, им вручили по 1500 долларов, и была назначена пенсия в размере 500 долларов в год. Накануне отплытия состоялась и встреча Николая с императором Мэйдзи.

На родной земле

7 мая 1891 года корабли пришли во Владивосток. Здесь Николай Александрович должен был выполнить государственное задание отца – открыть начало строительства Великой Сибирской железной дороги со стороны Владивостока.

С королевской семьёй Греции

Источник: pinterest.ru

В воскресенье, 19 мая, начались торжества. Были приготовлены тачка и лопата. Известно, что Николай Александрович сам нагрузил тачку и отвез ее на место начала будущей дороги.

В кают компании «Памяти Азова»

Источник: pinterest.ru

20 мая состоялось прощание с экипажем «Памяти Азова» и со всеми кораблями сопровождения, а 21 мая цесаревич покинул Владивосток. Путешественники преодолели 51 тысячу верст, из них 15 тысяч – по железной дороге, 5 – в экипажах, 9,1 – по рекам и 21,9 – по морям. Сегодня поезд по дороге, которую начал строить Николай, преодолевает за неделю, а без Транссиба цесаревич добирался два месяца.

Молодой цесаревич Николай Александрович

Источник: pinterest.ru

Путешествие продолжалось девять месяцев и позволило будущему царю узнать окружающий мир, установить и укрепить международные связи.

Обложка: pinterest.ru

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