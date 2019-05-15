Прародитель российского Красного Креста 15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах Современному человеку трудно представить себе мир, в котором не действует международное гуманитарное движение Красного Креста. Однако такое существовало еще совсем недавно — всего 156 лет назад! Только в 1863 году идеолог и вдохновитель движения Анри Дюнан создал Международный комитет помощи раненым, который позднее и превратился в Международный Красный Крест. Император Александр II с супругой императрицей Марией Александровной. Снимок сделан в 1866 году — за год до основания Общества попечения о раненых и больных воинах, высочайшей покровительницей которого стала императрица. Источник: https://www.pinterest.ru В Россию Красный... На чтение: 3 минуты

15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах

Современному человеку трудно представить себе мир, в котором не действует международное гуманитарное движение Красного Креста. Однако такое существовало еще совсем недавно — всего 156 лет назад! Только в 1863 году идеолог и вдохновитель движения Анри Дюнан создал Международный комитет помощи раненым, который позднее и превратился в Международный Красный Крест.

Император Александр II с супругой императрицей Марией Александровной. Снимок сделан в 1866 году — за год до основания Общества попечения о раненых и больных воинах, высочайшей покровительницей которого стала императрица. Источник: https://www.pinterest.ru

В Россию Красный Крест пришел позднее, в 1879 году, но возник он не на пустом месте. По сути, новое название — Российское общество Красного Креста — получила организация, которая к тому времени уже двенадцать лет занималась оказанием помощи больным и раненым во время военных действий. Она и называлась Общество попечения о раненых и больных воинах, а фактической датой ее создания было 15 мая (н. ст.) 1867 года, когда российский император Александр II утвердил устав нового общества, созданного под патронатом его супруги императрицы Марии Александровны.

От Сольферино до Женевы

Не стоит думать, что до середины XIX века никто в мире не задумывался о том, что раненым и больным солдатам и офицерам во время войны требуется особый уход и попечение и что оказывать их нужно, невзирая на национальную принадлежность нуждающихся. Но как правило, этим занимались либо врачи и лекари, состоявшие непосредственно при армиях, либо религиозные и благотворительные организации. Последние отчасти могли претендовать на статус международных, но далеко не везде и не всегда: скажем, на территории Российской или Османской империй многие католические монашеские ордена не действовали совсем или имели очень небольшое представительство.

Сестры Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Севастополе, 1855 год. Источник: https://www.pinterest.ru

Так что инициатива швейцарского предпринимателя Анри Дюнана, вдохновленного картиной страданий множества раненых во время битвы при Сольферино в июне 1859 года, легла на подготовленную почву. Довольно быстро, всего за четыре года он сумел привлечь на свою сторону знаменитого генерала Гийома Анри Дюфура, председателя женевского Общества поощрения общественного блага и других благотворительных комитетов Гюстава Муанье, и двух врачей-хирургов — Луиса Аппиа и Теодора Монуара. Они и составили в 1863 году так называемый «Комитет пяти», или, если официально — Международный комитет помощи раненым, который и стал прародителем Красного Креста.

Служащие Центрального склада Российского общества Красного Креста за упаковкой вещевых комплектов для полевых лазаретов, 1912 год. Источник: http://encblago.lfond.spb.ru

Год спустя при активном участии «Комитета пяти» в Женеве удалось собрать международную дипломатическую конференцию, главным результатом работы которой стала разработка и принятие Женевской конвенции 1864 года. Этот документ стал первым в мировой истории международным соглашением, которое регламентировало оказание помощи больным и раненым воинам во время войны. До той поры подобные соглашения заключали между собой отдельные государства. Теперь же ее подписали представители 12 стран, к которым постепенно стали присоединяться и другие. В их число в 1867 году вошла и Россия, которая ратифицировала Женевскую конвенцию 10 мая (по н. ст.). Так что дата утверждения устава российского Общества попечения о раненых и больных воинах была выбрана не случайно: оно оформилось через пять дней после вступления нашей страны в международный договор, посвященный той же проблеме.

Не последние, но первые

Впрочем, это не означало, что Россия всего лишь последовала за более прогрессивными странами — напротив, она была первой на этом пути. В Российской империи еще 5 ноября 1854 года, в разгар Севастопольской обороны, начала официально действовать первая в истории община сестер милосердия — Крестовоздвиженская. Создана она была по инициативе великой княгини Елены Павловны, супруги великого князя Михаила Павловича, дяди царствующего императора Александра II.

Жители Московской заставы у входа в бесплатный питательный пункт Санкт-Петербургского местного комитета Красного Креста, 1910 год. Источник: http://encblago.lfond.spb.ru

Будучи урожденной немкой, принцессой Вюртембергского дома, великая княгиня Елена Павловна взялась за дело с немецкой основательностью. Она не просто собрала женщин, которые стремились по мере своих сил помогать раненым и больным воинам — она создала серьезную организацию, в которой во главу угла было поставлено обучение медицинскому делу. Причем привлекла великая княгиня к этому обучению крупную величину — знаменитого хирурга Николая Пирогова (для которого участие в обороне Севастополя стало настоящим звездным часом). Сделано это было с очевидной целью: Елена Павловна стремилась добиться, чтобы, как выражался Пириогов, «неизвестные и, так сказать, не свойственные мужчинам» умения утешить и поддержать страдающих воинов сочетались с медицинскими знаниями, которые позволили бы не только утешать, но и лечить.

Складной цинковый барак Георгиевской общины Красного Креста, который использовался для госпитальных нужд во время русско-японской войны 1904-05 годов. Источник: https://www.pinterest.ru

Опыт Крестовоздвиженской общины, давшей название самому движению сестер милосердия, после Крымской войны был изучен и обобщен. Именно он и лег в основу вновь создаваемого Общества попечения о раненых и больных воинах. Но на этот раз дело затевалось уже на государственном уровне: попечительницей новой структуры стала императрица Мария Александровна.

«Как врачебное, так и всякого рода вспомоществование»

Как следовало из первого пункта устава, высочайше утвержденного императором Александром II 3 (15 по н. ст.) мая 1867 года, главной целью общества было «содействовать во время войны военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами и доставлять им, по мере средств своих, как врачебное, так и всякого рода вспомоществование». Во втором пункте разъяснялось, как именно новая организация намерена это делать: «Для достижения этой цели Общество… заботится о приглашении, на военное время, духовных пастырей разных вероисповеданий для религиозного пособия и утешения страждущих; принимает меры для приготовления санитарной прислуги и образования сестер и братьев милосердия; собирает и заготовляет всякие лазаретные и перевязочные принадлежности, равно доставляет все то, что может служить к помещению, пользованию и вообще к облегчению положения страждущих воинов».

Первый автомобиль «скорой помощи» Российского общества Красного Креста, 1913 год. Источник: http://encblago.lfond.spb.ru

В 1870-71 годах Общество попечения о раненых и больных воинах взялось за гуманитарную миссию в ходе франко-прусской войны, оказывая помощь раненым с обеих сторон. По итогам этой работы в обществе сделали вывод, что санитарный персонал, перевязочные средства, медикаменты и необходимое оборудование нужно готовить заблаговременно: во время войны на все это уже не будет ни времени, ни зачастую и возможности.

Год спустя Общество попечения о раненых и больных воинах впервые в своей истории участвовало в оказании помощи гражданским лицам, пострадавшим от стихии. Сестры и братья милосердия отправились на Кавказ, чтобы ухаживать и помогать людям, пострадавшим во время землетрясения в Шемахинском районе Бакинской губернии. Тремя годами позже общество участвовало в материальной поддержке погорельцев, когда в засуху массовые пожары оставили без крова тысячи людей в северо-западных губерниях. Затем его представители отправились в район боевых действий русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а вскоре Общество попечения о раненых и больных воинах помогало во время ликвидации эпидемии чумы в Астраханской области.

Раненые в вагоне военно-санитарного поезда Российского общества Красного Креста, 1914 год. Источник: https://statehistory.ru

Это был последний год, когда общество пользовалось своим первоначальным названием. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста, а его почетными членами стали и сам император, и все великие князья, княгини. С этого времени практически ни один серьезный вооруженный конфликт с участием российской армии или без него, вблизи от границ России или вдали от них не обходился без участия русских сестер и братьев милосердия. Они побывали на сербско-болгарской войне и на англо-бурской, оказывали помощь пострадавшим от наводнения в Санкт-Петербурге и во время боксерского восстания в Китае, помогали жертвам балканских войн и оставшимся без крова во время землетрясения в Италии… А самую большую помощь дореволюционный российский Красный Крест оказал, конечно, во время Первой мировой войны: в ходе нее на службе в обществе состояли 2500 врачей, 20 000 сестер милосердия и 50 000 санитаров, многие из которых служили на так называемых санитарных поездах Красного Креста и в полевых лазаретах непосредственно в местах боевых действий.

Обложка: Военно-санитарный поезд Российского общества Красного Креста имени императрицы Марии Федоровны на перроне Николаевского вокзала, Санкт-Петербург, 1904 год. Источник: http://encblago.lfond.spb.ru