Краткий курс истории. Первый скульптурный памятник Москвы 4 марта (н. ст.) 1818 года в Москве был открыт первый скульптурный монумент. Им стал памятник Минину и Пожарскому – освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году. На чтение: 1 минута

4 марта (н. ст.) 1818 года в Москве был открыт первый скульптурный монумент. Им стал памятник Минину и Пожарскому – освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Консервативная Москва

Еще в начале XIX века Москва оставалась весьма консервативной в своем отношении к скульптурным памятникам, в отличие от Петербурга, где уже в 1782 году был установлен памятник Медный всадник . Да что там памятники! Мраморные статуи, которые некоторые москвичи ставили для украшения домов, – и те воспринимались местными жителями как что-то языческое, а значит, скверное. Однако истории ход неумолим. События Отечественной войны 1812 года привели к заметному подъему патриотизма, труды Карамзина вызвали среди кругов российской общественности интерес к родной истории. Конечно, оба эти фактора заставили посмотреть на забытых Минина и Пожарского как на предтеч Александра I , только на 200 лет ранее изгнавших интервентов из России, когда ей грозила гибель.

Европа такого не знала

Инициативу по установке памятника проявило Вольное общество любителей словесности, наук и художеств еще в 1803 году. Средства на постройку и возведение собирались по всей Российской империи, как это тогда было принято. Создание памятника было поручено скульптору Ивану Мартосу. Масштаб работ над памятником по тем временам был поразительным. В Европе впервые разом отливали настолько большой монумент: на плавку 1100 пудов бронзы ушло около 10 часов, а три гигантских куска гранита, предназначенных для пьедестала, везли из Финляндии.

Судьба скульптуры

Мартос первоначально решил изобразить Минина и Пожарского в полный рост. Но где это видано, чтобы простолюдин стоял так просто рядом с князем! Поэтому окончательный вариант проекта был изменен и воплощен в том виде, какой мы можем наблюдать сейчас. Мартос исполнил памятник в традиции классицизма, из-за чего фигуры главных героев похожи на античные статуи. Сначала памятник был установлен в центре Красной площади, так, чтобы князь Пожарский указывал рукой на Кремль. Однако в 1931 году памятник передвинули на его нынешнее место, ближе к собору Василия Блаженного. Кстати, памятник, в котором воплощен облик князя, спасли, вероятно, два обстоятельства. Во-первых – историческая ценность, все-таки первый памятник Москвы. Во-вторых – изображение простолюдина Минина, что укладывалось в марксистскую концепцию о роли пролетариата в истории.

Обложка: Памятник Минину и Пожарскому (фото: Andreas Plousios CC BY-SA 4.0)

Источник: ru.wikipedia.org