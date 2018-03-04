Краткий курс истории. Первый скульптурный памятник Москвы
4 марта (н. ст.) 1818 года в Москве был открыт первый скульптурный монумент. Им стал памятник Минину и Пожарскому – освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году.
На чтение: 1 минута
4 марта (н. ст.) 1818 года в Москве был открыт первый скульптурный монумент. Им стал памятник Минину и Пожарскому – освободителям Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Консервативная Москва
Еще в начале XIX века Москва оставалась весьма консервативной в своем отношении к скульптурным памятникам, в отличие от Петербурга, где уже в 1782 году был установлен памятник Медный всадник. Да что там памятники! Мраморные статуи, которые некоторые москвичи ставили для украшения домов, – и те воспринимались местными жителями как что-то языческое, а значит, скверное. Однако истории ход неумолим. События Отечественной войны 1812 года привели к заметному подъему патриотизма, труды Карамзина вызвали среди кругов российской общественности интерес к родной истории. Конечно, оба эти фактора заставили посмотреть на забытых Минина и Пожарского как на предтеч Александра I, только на 200 лет ранее изгнавших интервентов из России, когда ей грозила гибель.
Европа такого не знала
Инициативу по установке памятника проявило Вольное общество любителей словесности, наук и художеств еще в 1803 году. Средства на постройку и возведение собирались по всей Российской империи, как это тогда было принято. Создание памятника было поручено скульптору Ивану Мартосу. Масштаб работ над памятником по тем временам был поразительным. В Европе впервые разом отливали настолько большой монумент: на плавку 1100 пудов бронзы ушло около 10 часов, а три гигантских куска гранита, предназначенных для пьедестала, везли из Финляндии.
Судьба скульптуры
Мартос первоначально решил изобразить Минина и Пожарского в полный рост. Но где это видано, чтобы простолюдин стоял так просто рядом с князем! Поэтому окончательный вариант проекта был изменен и воплощен в том виде, какой мы можем наблюдать сейчас. Мартос исполнил памятник в традиции классицизма, из-за чего фигуры главных героев похожи на античные статуи. Сначала памятник был установлен в центре Красной площади, так, чтобы князь Пожарский указывал рукой на Кремль. Однако в 1931 году памятник передвинули на его нынешнее место, ближе к собору Василия Блаженного. Кстати, памятник, в котором воплощен облик князя, спасли, вероятно, два обстоятельства. Во-первых – историческая ценность, все-таки первый памятник Москвы. Во-вторых – изображение простолюдина Минина, что укладывалось в марксистскую концепцию о роли пролетариата в истории.
Обложка: Памятник Минину и Пожарскому (фото: Andreas Plousios CC BY-SA 4.0)
Источник: ru.wikipedia.org