Краткий курс истории. Михаил Глинка 15 февраля (н. ст.) 1857 года не стало Михаила Ивановича Глинки... На чтение: 1 минута

15 февраля (н. ст.) 1857 года не стало выдающегося русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Его творчество повлияло на таких крупнейших композиторов, как М.П. Мусоргский , Н.А. Римский-Корсаков , П.И. Чайковский и другие.

Оба [Пушкин и Глинка] создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке.

В.В. Стасов, музыкальный и художественный критик

Тяга к творчеству

Михаил Иванович родился в дворянской семье 1 июня 1804 года. Слабый здоровьем ребенок с детства был окружен музыкой. Под руководством его дяди, Афанасия Глинки, действовал самодеятельный оркестр, в доме отца существовал крепостной хор, а мама привила сыну любовь к народным песням, сказкам и былинам. Впервые за фортепиано Миша сел именно в отчем доме. Случались такие порывы, что мальчик играл ночью.

В 1818 году Глинку привезли в столицу, которая сразу же покорила будущего композитора своими музыкальными салонами, театрами и музеями. В возрасте 14 лет Михаил поступил в пансион при Императорском педагогическом училище, где познакомился с А.С. Пушкиным .

Талантливый и скромный

Параллельно с учебой Глинка начал изучать музыкальную теорию, брать уроки вокала, игры на скрипке и фортепиано. На выпускном экзамене он даже сыграл на фортепиано концерт. А его преподаватель и друг Вильгельм Кюхельбекер познакомил Михаила Ивановича с поэтами Жуковским , Рылеевым и Баратынским.

Именно на их стихи Глинка стал сочинять собственные произведения. Талант Глинки сделал его одним из самых завидных женихов Петербурга. Однако его пылкость проявлялась только за игрой на музыкальном инструменте, в обычной жизни он был скромным и весьма рассеянным юношей.

Дуб в желуде

В конце 1830 года молодой композитор отправился в Италию – поправить плохое здоровье, а заодно изучить европейское народное творчество и классическую музыку. Тогда-то и появилась мечта Глинки о создании русской национальной оперы, которая в основе имела бы русские мелодические традиции.

В 1836 году Михаил Иванович с успехом представил в Большом театре Петербурга оперу об Иване Сусанине «Жизнь за царя». А в 1842-м композитор предложил публике первую русскую оперу-сказку на стихи Пушкина – «Руслан и Людмила». Слабое здоровье привело к достаточно ранней смерти Михаила Глинки в возрасте 52 лет. П.И. Чайковский, отзываясь о симфонической фантазии «Камаринская» Глинки, сказал, что в ней заключена вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб заключен в желуде.

Обложка: И.Е. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», 1887 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru