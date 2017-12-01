Как в России появился первый слон? У Евгения Долматовского в стихотворении «Справка о тюльпанах» есть такие строки: Я пишу об этом робко, ибоМой сюжет опасен и не нов.И стоит на грани перегиба:Мол, Россия – родина слонов. Здесь мы с Евгением Долматовским все-таки поспорим. Россия – родина мамонтов: постоянные находки в вечной мерзлоте русского Севера факт подтверждают. Музей Института мерзлотоведения СО РАН А что насчет их прямых потомков, слонов? В 1575 году в Московию прибыли послы из далекой Персии и в дар от шаха Тахмаспа I передали Ивану Грозному слона. Зверь для Руси был очень диковинный; как с ним обращаться, никто не знал, а хороших специалистов не...

У Евгения Долматовского в стихотворении «Справка о тюльпанах» есть такие строки:

Я пишу об этом робко, ибо Мой сюжет опасен и не нов. И стоит на грани перегиба: Мол, Россия – родина слонов.

Здесь мы с Евгением Долматовским все-таки поспорим. Россия – родина мамонтов: постоянные находки в вечной мерзлоте русского Севера факт подтверждают.

А что насчет их прямых потомков, слонов? В 1575 году в Московию прибыли послы из далекой Персии и в дар от шаха Тахмаспа I передали Ивану Грозному слона. Зверь для Руси был очень диковинный; как с ним обращаться, никто не знал, а хороших специалистов не было. Чтобы слон не скучал, а также для ухода за ним, в качестве приложения был выделен араб. Этому арабу слон доверял и любил его. Увы, судьба слона и араба сложилась на новой родине не очень удачно.

По одной из легенд, араба вместе со слоном обвинили в распространении чумы и холеры. Естественно, их ждала ссылка. Но вскоре царю показалось, что ссылки мало, и он отправил одного из своих опричников, немца Генриха Штадена, для казни слона. Штаден не успел – араб умер, а слон лег на его могилу и тоже ушел в мир иной – но оставил после себя записки, которые и проливают некоторый свет на судьбу животного.

По другой версии, и это указано даже в летописи, на Красной площади во время большого праздника собралась толпа. Царь повелел привести слона. Желавшие угодить царю придворные потребовали от слона, чтобы тот кланялся. Но сколько свита ни тыкала древками копий в передние ноги животного, оно так и не смогло понять людской замысел. Результатом оказалась все та же ссылка и тот же печальный конец.

Писал о царском слоне и Генрих Штаден, долгое время живший в Москве. В 1577—1578 гг. написал сочинение, в котором изложил события с 1550-х до начала 1570-х годов.

О слоне он сообщает следующее: