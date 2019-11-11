Что такое гуляй-город?
Мы неоднократно рассказывали вам о всевозможном оружии, которое использовали наши предки. Некоторые виды оружия выступили прототипами сегодняшнего, а от каких-то остались только названия в старинных документах. Сегодня мы вам расскажем о передвижном полевом укреплении, появившемся примерно в XIV веке, именуемом гуляй-городом. За этим весёлым и задорным названием на самом деле скрыто серьёзное оборонительное сооружение. Стены на колёсах Надо отметить, что и в Европе были подобного типа сооружения, назывались они вагенбургами. А если ещё немножко глубже копнуть в историю, то что-то похожее можно найти и у воинов античности, – тогда при осаде крепостей использовали башни на колёсах. Новую жизнь подобным сооружениям...
Мы неоднократно рассказывали вам о всевозможном оружии, которое использовали наши предки. Некоторые виды оружия выступили прототипами сегодняшнего, а от каких-то остались только названия в старинных документах. Сегодня мы вам расскажем о передвижном полевом укреплении, появившемся примерно в XV веке, именуемом гуляй-городом. За этим весёлым и задорным названием на самом деле скрыто серьёзное оборонительное сооружение.
Стены на колёсах
Надо отметить, что и в Европе были подобного типа сооружения, назывались они вагенбургами. А если ещё немножко глубже копнуть в историю, то что-то похожее можно найти и у воинов античности, – тогда при осаде крепостей использовали башни на колёсах. Новую жизнь подобным сооружениям дали нововведения, появившиеся в военном деле, а именно огнестрельное оружие и конница. Правда, в XVIII веке «стены на колёсах» разлетались в щепки при применении тяжёлой артиллерии.
Но до тех пор гуляй-города были серьёзным подспорьем в борьбе с вражеской конницей. Особенно досаждало русским Дикое поле, откуда с завидным постоянством налетали конные отряды из Крыма. Генрих Штаден писал о нападении крымского хана в 1572 году, что если бы у русских не было гуляй-города, то крымский хан достиг бы успеха. Из этого пассажа видно, что тогда крымчакам пришлось не очень сладко при встрече с преградой подобного рода.
У гуляй-города были и другие названия: гуляй-городок, град-обоз. Последнее название звучит точнее прочих, так как обоз этот представлял собой вереницу прочных телег, на которых были установлены большие и крепкие щиты. Телеги были мобильными, и при желании можно было соорудить импровизированную крепость любой формы. Эти сооружения с успехом защищали бойцов от лёгкого стрелкового оружия и от стрел, которыми были вооружены кочевники. Через такую «загородку» не могла проникнуть ни тяжёлая, ни лёгкая конница. Во главе передвижной крепости стоял назначенный командир – гулявый воевода. При нём были дьяки и подьячие, которые вели всё делопроизводство, специальные журналы боевых действий и учёт финансовых расходов.
Боевое применение
Есть определённая трудность в определении дня рождения гуляй-городов. Известно, что они уже применялись при походе на Казань в 1530 году и при ее взятии в 1552 году. В фильме «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна русская пехота, поставив в ряд телеги и сани, успешно отбивала наскоки тевтонских рыцарей. Правда, это был художественный ход, но вот в битве при Молодях (1572 год) гуляй-город сыграл решающую роль. Крымские татары знали, когда надо нападать. Только закончилась Ливонская война, через страну прошла эпидемия. Особых сил, чтобы отразить нападение, не было. Было собрано всего 25 тысяч воинов против 40-60 тысяч крымчаков. Хан Девлет Гирей обошёл укрепления возле Серпухова и двинулся к Москве, заранее предвкушая лёгкую победу, но его настиг отряд воеводы Дмитрия Хворостинина и навязал бой. Русские заманили татар к гуляй-городу, наскоро возведённому возле Молодей. Несколько дней продолжался штурм гуляй-города, но городок был неприступен. Здесь крымчаки потеряли две трети своего войска и многих лучших полководцев. После этого они 20 лет не пытались нападать на Русское государство.
Чуть позже, в 1591 году, гуляй-город снова выручил русские войска при обороне Москвы. Этот город-щит располагался на месте будущего Донского монастыря.
Русские мастера делали гуляй-города из деревянных дубовых досок, которые перевозили к месту будущего сражения в специальном обозе. Обоз был довольно мобильным, и по прибытии на место щиты устанавливались на телеги или сани в зависимости от времени года. Между щитами обязательно оставляли проходы, чтобы могли отойти войска под защиту. В щитах были прорезаны бойницы для ружей и малокалиберных пушек. В отдельных случаях гуляй-город применялся и при наступлении.
При необходимости из компонентов гуляй-городов создавались несколько опорных пунктов, которые взаимодействовали между собой и могли решать многочисленные боевые задачи. В подтверждение моих слов приведу слова из записки английского дипломата Джайлса Флетчера. Он писал, что в случае опасного нападения татар войско сажалось в походную или подвижную крепость, называемую вежа или гуляй-город.
Ещё один важный момент: гуляй-город был не стихийным сооружением, над его созданием трудилась специальная команда городовиков и мостовиков (сегодня мы бы назвали их военными строителями), а руководили ими специальные инженеры. Эти навыки стали основой для создания в будущем инженерных войск.
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