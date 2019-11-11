Что такое гуляй-город? Мы неоднократно рассказывали вам о всевозможном оружии, которое использовали наши предки. Некоторые виды оружия выступили прототипами сегодняшнего, а от каких-то остались только названия в старинных документах. Сегодня мы вам расскажем о передвижном полевом укреплении, появившемся примерно в XIV веке, именуемом гуляй-городом. За этим весёлым и задорным названием на самом деле скрыто серьёзное оборонительное сооружение. Стены на колёсах Надо отметить, что и в Европе были подобного типа сооружения, назывались они вагенбургами. А если ещё немножко глубже копнуть в историю, то что-то похожее можно найти и у воинов античности, – тогда при осаде крепостей использовали башни на колёсах. Новую жизнь подобным сооружениям...

Мы неоднократно рассказывали вам о всевозможном оружии, которое использовали наши предки. Некоторые виды оружия выступили прототипами сегодняшнего, а от каких-то остались только названия в старинных документах. Сегодня мы вам расскажем о передвижном полевом укреплении, появившемся примерно в XV веке, именуемом гуляй-городом. За этим весёлым и задорным названием на самом деле скрыто серьёзное оборонительное сооружение.

Стены на колёсах

Надо отметить, что и в Европе были подобного типа сооружения, назывались они вагенбургами. А если ещё немножко глубже копнуть в историю, то что-то похожее можно найти и у воинов античности, – тогда при осаде крепостей использовали башни на колёсах. Новую жизнь подобным сооружениям дали нововведения, появившиеся в военном деле, а именно огнестрельное оружие и конница. Правда, в XVIII веке «стены на колёсах» разлетались в щепки при применении тяжёлой артиллерии.

Но до тех пор гуляй-города были серьёзным подспорьем в борьбе с вражеской конницей. Особенно досаждало русским Дикое поле , откуда с завидным постоянством налетали конные отряды из Крыма. Генрих Штаден писал о нападении крымского хана в 1572 году, что если бы у русских не было гуляй-города, то крымский хан достиг бы успеха. Из этого пассажа видно, что тогда крымчакам пришлось не очень сладко при встрече с преградой подобного рода.

У гуляй-города были и другие названия: гуляй-городок, град-обоз. Последнее название звучит точнее прочих, так как обоз этот представлял собой вереницу прочных телег, на которых были установлены большие и крепкие щиты. Телеги были мобильными, и при желании можно было соорудить импровизированную крепость любой формы. Эти сооружения с успехом защищали бойцов от лёгкого стрелкового оружия и от стрел, которыми были вооружены кочевники. Через такую «загородку» не могла проникнуть ни тяжёлая, ни лёгкая конница. Во главе передвижной крепости стоял назначенный командир – гулявый воевода. При нём были дьяки и подьячие, которые вели всё делопроизводство, специальные журналы боевых действий и учёт финансовых расходов.

Боевое применение

Есть определённая трудность в определении дня рождения гуляй-городов. Известно, что они уже применялись при походе на Казань в 1530 году и при ее взятии в 1552 году . В фильме «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна русская пехота, поставив в ряд телеги и сани, успешно отбивала наскоки тевтонских рыцарей. Правда, это был художественный ход, но вот в битве при Молодях (1572 год) гуляй-город сыграл решающую роль. Крымские татары знали, когда надо нападать. Только закончилась Ливонская война , через страну прошла эпидемия. Особых сил, чтобы отразить нападение, не было. Было собрано всего 25 тысяч воинов против 40-60 тысяч крымчаков. Хан Девлет Гирей обошёл укрепления возле Серпухова и двинулся к Москве, заранее предвкушая лёгкую победу, но его настиг отряд воеводы Дмитрия Хворостинина и навязал бой. Русские заманили татар к гуляй-городу, наскоро возведённому возле Молодей. Несколько дней продолжался штурм гуляй-города, но городок был неприступен. Здесь крымчаки потеряли две трети своего войска и многих лучших полководцев. После этого они 20 лет не пытались нападать на Русское государство.

Чуть позже, в 1591 году, гуляй-город снова выручил русские войска при обороне Москвы. Этот город-щит располагался на месте будущего Донского монастыря.

Русские мастера делали гуляй-города из деревянных дубовых досок, которые перевозили к месту будущего сражения в специальном обозе. Обоз был довольно мобильным, и по прибытии на место щиты устанавливались на телеги или сани в зависимости от времени года. Между щитами обязательно оставляли проходы, чтобы могли отойти войска под защиту. В щитах были прорезаны бойницы для ружей и малокалиберных пушек. В отдельных случаях гуляй-город применялся и при наступлении.

При необходимости из компонентов гуляй-городов создавались несколько опорных пунктов, которые взаимодействовали между собой и могли решать многочисленные боевые задачи. В подтверждение моих слов приведу слова из записки английского дипломата Джайлса Флетчера. Он писал, что в случае опасного нападения татар войско сажалось в походную или подвижную крепость, называемую вежа или гуляй-город.

Ещё один важный момент: гуляй-город был не стихийным сооружением, над его созданием трудилась специальная команда городовиков и мостовиков (сегодня мы бы назвали их военными строителями), а руководили ими специальные инженеры. Эти навыки стали основой для создания в будущем инженерных войск.

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